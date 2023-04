La senadora Claudia Pascual y la “ley Naín-Retamal”

Compartir

“Me voy a resguardar el derecho a poder estudiar bien el tema…que recién recibió indicaciones del Gobierno” dijo la legisladora del PC y apuntó que “pedimos tiempo para estudiar la ley de mejor manera, entendiendo sí que debíamos hacerlo con celeridad”.

Santiago. 2/1/2023. En los próximos días el Senado analizará y votará sobre la “Ley Naín-Retamal” que podría dar prerrogativas a las policías para usar sus armas de servicio y otorgar otros beneficios a Carabineros y la PDI. Al respecto, la senadora Claudia Pascual (Partido Comunista), indicó que “me voy a resguardar el derecho a poder estudiar bien el tema…que recién recibió indicaciones del Gobierno”.

La Cámara Alta recibió el jueves por la tarde el paquete de indicaciones desde el Poder Ejecutivo, con el que se busca eliminar el Artículo 7 de esta ley, que hace referencia a la controversial y criticada “legítima defensa privilegiada” a favor de las policías.

La iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados sin los votos de la bancada parlamentaria comunista y del Frente Amplio, apoyada por la derecha y parlamentarios de Socialismo Democrático, entre otros. La ley fue objeto de críticas desde organismos nacionales e internacionales, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la instancia de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Amnistía Internacional.

En relación al plazo que pidieron varias y varios senadores para no discutir y aprobar el proyecto la semana pasada y verla en estos días, Claudia Pascual precisó que “nosotros pedimos tiempo para estudiar la ley de mejor manera, entendiendo sí que debíamos hacerlo con celeridad”.

Agregó que “cuando uno modifica con una ley que bien intencionadamente por parte de algunos pudiera generar mayores resguardos en materia de protección u otorgando facultades a las policías, pero que finalmente termina cuestionando el Estado de Derecho en nuestro país, no sé si es tan rápido despacharla”.

La senadora del PC llamó a dar un debate con la altura de mira que el país requiere, y enfatizó: “Seguir dando una discusión frente al país, en donde algunos se sienten dueños de la seguridad ciudadana, de las instituciones de Orden y Fuerzas Armadas y supuestamente otros estamos en contra, me parece no solo mezquindad, es una caricatura absolutamente falsa, como nosotros no vamos a querer que las familias lleguen sanas y salvas a sus casas”.

Claudia Pascual agregó que hay que avanzar en soluciones democráticas que aumenten la seguridad para las personas, pero que no se basen solo en la materia penal, también que apunten a erradicar las desigualdades, señalando que las políticas restrictivas contravienen a la democracia: “¿Qué viene ahora? ¿Vamos a proponer un inicio de toque de queda para que no nos pase nada en la noche?”.