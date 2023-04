“El proyecto de ley Nain-Retamal no se puede aprobar tal como está”: Boris Barrera

Compartir

“Lo que en definitiva permite este proyecto es que la policía utilice sus armas sin control y eso puede incluso facilitar la corrupción” indicó el diputado y reforzó: “Estamos preocupados de cómo quede esta ley, porque en primer término no cumple el objetivo y la experiencia internacional demuestra que son más los inocentes los que mueren a manos de la acción policial”. Dijo que el proyecto de ley no apunta a los temas de fondo de seguridad como combatir el crimen organizado o fortalecer la Inteligencia al interior de las policías. “Tenemos que ir al problema de fondo de la inseguridad y eso no tiene ninguna relación con este proyecto” apuntó el legislador del Partido Comunista. Negó que su partido se oponga a leyes contra la delincuencia y expresó que “estamos interesados en el tema, la diferencia es que no somos populistas y no buscamos impulsar normas que no tienen ningún impacto de fondo”.

Daniela Pizarro Amaya. Periodista. “El Siglo”. 1/1/2023. En entrevista con ElSiglo.cl el diputado y jefe de la bancada parlamentaria del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, se refirió a la votación en el Parlamento y los alcances que puede tener el proyecto de ley Nain-Retamal que busca entregar más atribuciones a las policías y eleva sanciones por delitos contra funcionarios policiales. Dentro del detalle, la iniciativa, que tiene fuerte respaldo de la derecha y la extrema derecha, busca que se endurezcan las penas por delitos cometidos en contra de funcionarios de Carabineros, Policía De Investigaciones (PDI) y Gendarmería, y da la prerrogativa del uso de arma de fuego con mayor discrecionalidad.

Iniciaitiva a la cual el Gobierno puso urgencia -a raíz del asesinato de la Sargento de Carabineros, Rita Olivares, en Quilpué durante el fin de semana pasado y que se tomó la agenda noticiosa de la última semana-, producto de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados y Diputadas con el oficialismo divido, entre ellos la bancada del PC que rechazó y se abstuvo en parte de los Artículos.

La bancada del PC rechazó algunos Artículos del proyecto tildados de “gatillo fácil” y ya hay dos informes que los respaldan, uno de Amnistía Internacional y otro de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dicen que este proyecto no se ajusta al derecho internacional ¿Qué pasó en el debate?

Rechazamos Artículos y nos abstuvimos en otros que no van en la línea de proteger la actividad policial y que no permiten luchar contra el crimen organizado. Están lejos de cumplirlo tal como lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos como Naciones Unidas, que dicen que se rompen los estándares de derechos internacionales, también lo dicen organizaciones chilenas de derechos humanos, profesionales y expertos del tema. Por eso nosotros estamos preocupados de cómo quede esta ley, porque en primer término no cumple el objetivo y la experiencia internacional demuestra que son más los inocentes los que mueren a manos de la acción policial, por eso se conoce internacionalmente a este tipo de normas como “gatillo fácil” y eso demuestra lo peligrosa que es la norma. El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dice que una norma así dificultaría el acceso a la justicia de las posibles víctimas favoreciendo la impunidad, por eso debemos estar todos alerta e impedir que esta norma se apruebe tal como está, porque puede derivar en hechos de abuso policial que nosotros como país ya conocemos.

¿Qué es lo más complejo de este proyecto?

Lo que en definitiva permite este proyecto es que la policía utilice sus armas sin control y eso puede incluso facilitar la corrupción, como se ha visto en otros países como México donde se utilizan a los policías cuando hay asesinatos entre bandas criminales y no es que desconfíe de las policías, pero en nuestro país existen varios casos de corrupción en la misma institución de Carabineros, en la política y en otras, donde el dinero corrompe en cualquier lugar. Creo que estamos entrando en un terreno muy peligroso para la democracia y para la ciudadanía.

El ejemplo más triste es que si esta ley hubiese existido, tal como está, en pleno estallido social, los crímenes en contra de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, entre otros, no hubiesen sido condenables, solo si la propia víctima abriera la investigación, porque se presupone que el carabinero opera bajo la legítima defensa privilegiada. Es terrible, por eso hay que modificarlo de manera urgente.

Hoy las policías sí pueden usar sus armas en caso de peligro.

Claro, hoy los funcionarios policiales pueden utilizar sus armas cuando está en riesgo su vida o la de los demás, o sea, eso existe, pero ellos reclaman que el proceso que hay después de usar el arma es muy engorroso, entonces uno dice, revisemos ese proceso y no discutir si usan o no el arma, porque hoy pueden hacerlo. Tenemos que ir al problema de fondo de la inseguridad y eso no tiene ninguna relación con este proyecto. Nosotros creemos que la inseguridad se combate con más inteligencia, fortaleciendo las instituciones para apuntar a la organización de las bandas que es el real problema.

¿Es real que el PC se opone a estas leyes que apuntan al combate de la delincuencia?

Esta semana aprobamos proyectos que nacen de la mesa de seguridad que instaló el Gobierno y que la derecha abandonó a principios de año. Tienen que ver con configurar delitos que en nuestra legislación no existían como el sicariato, el secuestro, el uso y porte de las armas y entregar más atribuciones a Gendarmería para combatir a las bandas que operan al interior de las cárceles. Creo que esas sí son iniciativas que atacan el fondo del problema y no esta norma (Nain-Retamal) que pone en peligro ese combate.

Que el PC esté participando en la mesa de seguridad desde un principio y los proyectos de ley que hemos presentado demuestra que estamos interesados en el tema, la diferencia es que no somos populistas y no buscamos impulsar normas que no tienen ningún impacto de fondo. Nunca nos hemos restado del debate como lo ha hecho la derecha, hemos estado desde un principio en la mesa de seguridad, asimismo, cuando se debatió el proyecto de infraestructura crítica se armó una mesa para regular el uso de la fuerza y ahí seguimos, pero la derecha también se restó.

¿Hay un aprovechamiento de la derecha tras el asesinato de la Sargento Tita Olivares para impulsar su agenda?

Hay un aprovechamiento tremendo de la derecha para impulsar sus proyectos populistas a raíz del asesinato de la carabinera. No hay duda.

Tras la votación divida del oficialismo en la Cámara, ¿comparte que hay un quiebre en esto en el apoyo al Gobierno?

No hay quiebre porque las diferencias surgieron por la rapidez de la tramitación y nosotros lo hicimos ver al Gobierno, por tanto ellos sabían cómo íbamos a votar y es legítimo que los demás partidos tengan otras miradas. Nosotros nos reunimos con la idea de aprobar donde había acuerdo, pero es algo que fue transparentado en todo el oficialismo.

¿Hay compromiso de mejorar el proyecto desde el Gobierno?

El gobierno se comprometió a mejorar el proyecto con iniciativas, porque ellos también tenían alerta frente a Artículos como la legítima defensa privilegiada, también con la posibilidad que tendrían los jueces para dictar sentencia, dejando a cualquier evento la pena máxima frente a agresiones a carabineros. Por ejemplo, era lo mismo matar a un carabinero que golpearlo y eso es inconstitucional porque va en contra de la igualdad ante la ley y lo otro es que hubo un fuerte compromiso en la formación de Carabineros que hay que fortalecer.