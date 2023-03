Las palabras del Presidente Boric ante el asesinato de suboficial de Carabineros

Compartir

“No más pelea chica, la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia”. “Yo quiero que los delincuentes, que de seguro muchos de ellos van a escuchar estas palabras, sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo y no retórico…y que cuando se encuentren con ellos, Carabineros se va a defender”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 27/3/2023. Finalizando su participación en la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, el Presidente Gabriel Boric supo del asesinato, en Quilpué, de la Sargento Rita Olivares, y declaró que “no vamos a descansar hasta que haya justicia”. Enfatizó: “Quiero ser muy claro, esta delincuencia violenta que dispara y asesina a nuestros carabineros va a ser perseguida con todo el peso de la ley”.

El mandatario expuso que “los carabineros y carabineras tienen nuestro respaldo dentro del estado de Derecho para defenderse de estos ataques”, como el que causó la muerte de Rita Olivares, al recibir un disparo en la cabeza al llegar a un procedimiento por robo.

Boric recalcó que “nosotros como Gobierno respaldamos a Carabineros y no quiero que quepa ninguna duda de aquello”.

El jefe del Ejecutivo viajó a Quilpué para reunirse con la familia de la Sargento Olivares, dar sus condolencias, y también saludar a personal de la policía uniformada en esa localidad.

Este lunes, desde La Moneda, tuvo más palabras ante este suceso y las implicancias que tiene.

“Son sin duda circunstancias dolorosas para el Gobierno y para todo el país y ninguna palabra que yo pueda decir ahora va a enmendar el dolor por la pérdida de una nueva mártir para la institución. Es urgente, necesario y nuestra disposición pasar de las palabras y condenas, que imagino todos los chilenos y chilenas compartimos, a la acción”.

“Estoy convencido que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trinchera, en que si continuamos distribuyendo culpas al Gobierno anterior, a la acción de tal o cual parlamentario, a que este alcalde es bueno y éste no, a que el Gobierno lo hace de tal o cual manera, no va a servir para detener a la delincuencia”.

“No más pelea chica, la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia”.

“Yo quiero que los delincuentes, que de seguro muchos de ellos van a escuchar también estas palabras, sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo y no retórico, todo el respaldo concreto con recursos, con herramientas de nuestro Gobierno, del Estado y, sobre todo, de los chilenos y chilenas y que, por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, Carabineros se va a defender”.

“Como Gobierno vamos a desplegar todas nuestras energías y todo nuestro esfuerzo en desbaratar estas redes. Personalmente, junto al Subsecretario Monsalve, a la Ministra del Interior, estaré acompañando a carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad”.

“Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones ni menos la ciudadanía honesta, trabajadora que es la gran mayoría de nuestra Patria. A quienes estén pensando hoy día en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho, y en esto cuentan, como saben, con todo nuestro respaldo”.

“Insisto en el llamado a la unidad. Estos pueden ser momentos en los que es fácil tratar de sacar provecho político, pero les aseguro, como Presidente de la República, que no vale la pena en el largo plazo y que más allá de encuestas coyunturales lo que la ciudadanía nos exige a todos quienes tenemos responsabilidad hoy día es que nos pongamos de acuerdo, no que sigamos peleando, no que sigamos con las interpelaciones cruzadas”.

“Este Gobierno tiene su corazón y su acción puestos en enfrentar a la delincuencia con todas las armas de la ley y espero que todos nos acompañen en esta tarea”.