“No hay garantías de que este año se logre cumplir con la producción de alimentos”: FAO

Así lo advirtió Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO, quien enfatizó que “el año pasado sabíamos que no había problemas en la producción alimentaria de ningún tipo; pero nuestros técnicos no saben para este 2023 si vamos a lograr o no mantener los niveles de producción alimentaria necesarios”. Indicó que 56 millones de personas padecen hambre en América Latina.

Ciudad de México. 24/3/2023. Mario Lubetkin, subdirector general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), advirtió que “no hay garantías de que este año se logre cumplir con la producción de alimentos necesaria a nivel global y, al igual que en 2022, se extiende un panorama con preguntas y pocas respuestas por la complejidad de factores que se van empalmando”.

En entrevista con la periodista Dora Villanueva del periódico La Jornada, el funcionario sostuvo que “el año pasado sabíamos que no había problemas en la producción alimentaria de ningún tipo; pero nuestros técnicos no saben para este 2023 si vamos a lograr o no mantener los niveles de producción alimentaria necesarios. No está dicho que no lo logremos, simplemente son preguntas que nacen y que no tienen respuesta”.

Lubetkin reiteró que la guerra Rusia-Ucrania tiene un impacto en la producción y distribución de alimentos, así como la pandemia del Covid-19, que se suma a otras situaciones deficitarias y no atendidas a escala mundial. Y añadió: “Si bien las crisis de los últimos años han llevado a que los países ensayen diversas acciones para atender las emergencias, se ha carecido de una coordinación regional. Vamos a limitarnos a América Latina y el Caribe. Vivimos todavía, vamos a llamarlo así, el efecto Covid, en el cual todos estamos hacia adentro y todos estamos tratando de resolver internamente el problema, pero está claro que falta un fluido diálogo horizontal”.

Sobre el alza de precios de alimentos, el experto de la FAO apuntó que la tendencia global se ha mantenido en vaivenes, pero no al alza, luego de la primera escalada de 13 por ciento que se registró en marzo de 2022. Agregó que “en cuanto al papel del sistema financiero en la inflación de alimentos, creo que hoy la especulación en los mercados no cambia la esencia del tema fundamental, que es garantizar producción alimentaria en los países y que la cadena no se interrumpa, (como pasó) parcialmente con el Covid; después hay otros factores, sin duda el especulativo, que es difícil todavía demostrar en su resultado”.

Mario Lubetkin entregó cifras como que a nivel mundial 828 millones de personas padecen hambre y 56 millones en América Latina. En la entrevista en La Jornada se indicó que la FAO calcula que en América Latina hay 131 millones de personas que no se alimentan correctamente, prácticamente una de cada cinco habitantes en la región. Y el funcionario de la FAO proyectó un dato nada positivo: En 2030, habrá 670 millones de personas con hambre en el mundo.

A nivel global son 3 mil millones de personas con carencias en la nutrición, sobre un total de 8 mil millones. Junto a eso tenemos que conectar el tema de la obesidad, porque la obesidad tiene escenarios de muerte como los tienen los niveles de hambre.