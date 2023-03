“Debe haber participación del movimiento ciudadano para el impulso de reformas”

Compartir

Así lo planteó el secretario general del PC, Lautaro Carmona, quien enfatizó que “hay que considerar al movimiento social que puede pesar mucho” en lo que serán las votaciones en el Congreso de proyectos como la reforma de pensiones. Advirtió que la derecha tiene la “intención de asfixiar al Gobierno” y se opone a políticas públicas de beneficio ciudadano. El dirigente valoró el desempeño de ministras y subsecretarios comunistas en este Gobierno.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 24/3/2023. Pareció una buena semana para el Gobierno. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de la derecha por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, no pasó la iniciativa de “autopréstamo” en el Congreso, el Senado aprobó el proyecto de 40 horas de jornada laboral semanal, se promulgó la ley de paquete de ayuda económica a la población. ¿Se vive un momento más tranquilo en el oficialismo?

Los puntos que mencionas, junto a otros, son avances de la política del Gobierno que debe mantener la concentración en otros hechos que vienen, como el debate legislativo de la reforma previsional y otras materias. También seguir destrabando otros temas políticos y de agenda.

En el tema de los indultos, a pesar de lo resuelto por el TC, hay una comisión en el Congreso que está analizando esa situación, la derecha habla de fijar un punto político en esto, más allá del ámbito jurídico.

Eso desenmascara a la derecha en su intención de asfixiar al Gobierno, y que quiere negar la sal y el agua. Se suma a que quieren frenar políticas públicas en beneficio de la gente, es lo que pasó con la reforma tributaria, es lo que pasa con esta acusación por los indultos, donde la ironía más dura es que la derecha siempre apeló al Tribunal Constitucional para efectos de impedir avances democráticos, como la titularidad sindical, y ahora que se pronuncia en contra del requerimiento de la derecha, lo cuestiona. El indulto se ha usado, Tucapel Jiménez recordó a Ricardo Lagos que indultó a uno de los asesinos de su padre (del mismo nombre, presidente de la Anef), y se recuerda que Sebastián Piñera indultó a gente vinculada al narcotráfico. Ahora que se trató de un indulto a gente que participó en el estallido social, que por cierto la justicia determinó que habían cometido delitos, se levantan banderas para decir que bajo ninguna condición puede haber indulto. Aquí hay una política de la derecha de desgastar las tareas del Gobierno con fines políticos y electorales.

El Gobierno insistirá en la reforma tributaria, se viene la discusión y votación de la reforma de pensiones, se habla de una reforma de salud, hay otras iniciativas legislativas. ¿Cómo ves el encarar todo eso con la postura que mantiene la derecha y donde el oficialismo no tiene mayoría en el Congreso?

Yo creo, y lo digo con un tremendo sentido de autocrítica, que debe haber una participación directa del movimiento ciudadano para el impulso de reformas. Los ciudadanos pueden ir sobre sus representantes en el Congreso a exigirles que actúen en consecuencia con lo que prometieron en campaña y que sea de beneficio para los ciudadanos. Hay que pasarle la cuenta a los parlamentarios que se opusieron a la reforma tributaria, porque el gran afectado no fue el Gobierno, los grandes afectados fueron los ciudadanos, los beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno, se afectó la posibilidad de que el Estado pueda cumplir ante las necesidades de la población. Eso se negó al votar contra la reforma tributaria.

Si vamos a ir a que esto es sólo un diálogo entre un gabinete que está radicado en el Ejecutivo y el Legislativo, vamos a estar ante una limitante. Hay que considerar al movimiento social que puede pesar mucho. Lo que opinaron u opinan los sindicatos, las Juntas de Vecinos, los territorios organizados y los ciudadanos es fundamental. Considerando eso, el cuadro puede cambiar dadas las correlaciones de fuerzas en el Congreso.

Precisamente en esto de la participación ciudadana, llamó la atención que la UDI presentó una queja de que el Gobierno no está informando sobre la elección del Consejo Constitucional el 7 de mayo. Junto a eso, se constata que hay poca motivación de la gente, no se ven campañas muy activas y extendidas.

La verdad, no conocí ese reclamo de la UDI. Pero puedo decir que en una reunión de los partidos que formamos la lista “Unidad para Chile”, llegamos a la conclusión que es muy peligroso dejar de activarse en una elección donde hay amplísimo desconocimiento. Si uno hace un testeo casual, en barrios, en el Metro, detecta que no todo el mundo está informado que hay una elección el 7 de mayo, que es con voto obligatorio, no todos saben qué se elige el 7 de mayo, y pensamos que incluso eso puede afectar el nivel de participación, aunque sea con voto obligatorio. Hay que hacer una promoción mayor para dar a conocer qué está en juego el 7 de mayo, buscar que la ciudadanía esté debidamente informada para cumplir con su obligación, y dar acceso a los contenidos de las candidatas y los candidatos para que se pueda saber qué es lo que está en juego y qué se plantea.

¿Qué te pareció la carta que le hicieron llegar al Presidente Gabriel Boric varias personalidades donde le piden que se cree la Empresa Nacional del Litio y se proteja ese mineral del dominio de empresas extranjeras y privadas?

Me parece positivo, que muestra a personalidades de distintos espacios públicos con interés en lo que fueron compromisos del Gobierno respecto al tema. No olvidemos que en el programa está planteada la creación de una Empresa Nacional del Litio, y esa carta empata con eso. Hacen bien cuando marcan que sea una empresa pública que no va a trabajar sólo con actividad fiscal o estatal, sino que cuando menos tenga el 50 por ciento más uno del total de la asociación para la mejor explotación del litio. Es poner las cosas en el lugar correcto, se acerca el vencimiento de los contratos de empresas privadas con la COFO (Corporación de Fomento), y el Estado tiene que mirar eso.

Está avanzando y seguramente se aprobará el proyecto de jornada de 40 horas, que fue presentado por congresistas del Partido Comunista y ahora lidera la iniciativa una ministra del Trabajo que es comunista, y que está al frente de la reforma de pensiones. El Gobierno presentó un nuevo espacio informativo y lanzó una nueva línea comunicacional, y al frente de eso está una ministra comunista. Hay una labor de varios subsecretarios en roles importantes. Se ha llegado a hablar de un andamiaje de militantes del PC que están teniendo una positiva valoración en su gestión de Gobierno. ¿Existe ese andamiaje, esa valoración?

Todo eso es una demostración que, primero, responde a la caricatura y al prejuicio anticomunista y, segundo, de cómo las y los comunistas asumen una responsabilidad política y de servicio público con una vocación de servicio en beneficio de la población y del desarrollo del país.

Cuando se hizo el proyecto de ley de las 40 horas, cuando lo hizo Camila Vallejo, tuve la fortuna de ser contemporáneo en esa bancada parlamentaria del PC, y firmé ese proyecto, se puso este tema, que es un tema de humanidad, de futuro, era un proyecto de avanzada, que hoy se ve más obvio. Era posible disminuir la jornada laboral en beneficio de la calidad de vida de las y los trabajadores y no tenía que afectar la productividad y los salarios.

Están otras iniciativas laborales, sociales, está la gestión de servicio público de autoridades que son del PC, y que está mostrando a los comunistas como lo que siempre hemos sido. Los comunistas están en el origen de la ley de nacionalización del cobre, cuando en 1952 lo planteó Elías Lafertte, los comunistas estuvieron en la promoción del derecho a voto de la mujer, estuvieron detrás de la creación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, hemos estado detrás de las mejores medidas de beneficio de una vida de calidad, de salud y educación pública, de aumentos salariales.

Lo de ahora es un hecho más que va a marcar en un tiempo histórico breve como en mejores condiciones los trabajadores van a mantener sus niveles de productividad y se va a permitir que haya una mejor convivencia familiar, que haya mejores pensiones, que haya mejores políticas públicas, y en eso está la labor de autoridades comunistas.