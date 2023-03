“Necesitamos sacar este Consejo Constitucional a la calle”: Valeria Chacana

Compartir

Así lo sostuvo la candidata a consejera de las JJCC en la lista “Unidad para Chile”, quien llamó a participar en el proceso que culmina en la elección del 7 de mayo, a involucrarse y presionar por las demandas que el pueblo chileno viene pidiendo desde el retorno de la democracia. Puso énfasis en demandas como descentralización, seguridad y derecho al agua, en el nuevo texto constitucional.

Coquimbo. 23/3/2023. Valeria Chacana (D-13) candidata a consejera constitucional por la región de Coquimbo por la lista “Unidad para Chile”, militante de las Juventudes Comunistas (JJCC) es profesora de Historia y Geografía con diplomado en Patrimonio Cultural, nacida y criada en Coquimbo en el sector de Tierras Blancas.

Valeria tiene 24 años, es una de las candidatas más jóvenes en estas elecciones para integrar el Consejo Constitucional, y desde pequeña se destacó como dirigenta estudiantil en la Federación de Estudiantes Secundario (FES) de la región y también a nivel en la Coordinadora Nacional de Estudiantes (CONES). El 2018 siendo estudiante de educación superior en la Universidad de La Serena participó activamente en el mayo feminista.

Sus propuestas apuntan directamente a las necesidades de su región pero son transversales para todo el país. Es así que declaró que “nuestras principales propuestas en materia de buen vivir para esta nueva Constitución son la consagración de derechos básicos que deben estar en la nueva Constitución; derecho a un trabajo decente, a pensiones dignas, a la salud, la educación y por supuesto la seguridad, vivir tranquilos y tranquilas, una vida libre violencia”.

Respecto a la seguridad pública, un tema de interés de la ciudadanía en todo el país, Valeria Chacana dijo que “nosotros creemos que es una demanda muy necesaria para nuestro territorio y no se tiene que entregar a los sectores de derecha, no podemos pensar en la seguridad pública encerrando a nuestras vecinas y vecinos con muros gigantes, o a que los niños salgan a jugar a las plazas, al contrario hay que avanzar en seguridad comunitaria, fortaleciendo los vínculos de los vecinos”.

La candidata también apuntó a que debe existir una mejor distribución de recursos para llevar a las policías a los lugares más abandonados del país, pero también avanzar en mejorar las condiciones de las fuerzas de orden, particularmente profesionalizar a las policías y dotarlas de una carrera única, para que cualquier carabinero pueda ser general el día de mañana.

La dirigenta indicó además que “hay temas que son transversales de todo el país, pero en nuestra región nos afecta mucho el tema del agua, además de ser una región en la que se desarrolla la industria de pesca y minería, también la agricultura es muy fuerte en la región. Esta actividad se ve afectada ya que las campesinas y campesinos o pequeños productores no tienen agua para realizar su trabajo”.

Sin duda los pequeños agricultores son uno de los grupos más desplazados en el actual modelo económico, en donde los grandes agricultores del país, ocupan toda el agua en plantaciones que se terminan exportando en su mayoría, planteó la candidata a consejera constitucional.

Añadió que “si bien en las conurbaciones más grande del país aún no estamos viviendo la problemática del agua en carne propia, no significa que el dia de mañana si no existe una regulación que nos favorezca a todos y todas no lo vayamos a vivir es por eso que ir dando soluciones inmediatas a este tema, es algo que tenemos que establecer hoy”.

Sobre el tema de descentralización, Valeria manifestó que es vital dotar a los gobiernos locales y regionales de mayor autonomía y que se deben inyectar recursos para desarrollar las políticas que requieran los territorios. “La única alternativa que tenemos en este momento de hacer justicia territorial de distribución de recursos, para poder avanzar en reformas importantes; la reformas al sistema previsional o el sistema nacional de cuidados es con un Royalty minero, que venga a hacer justicia territorial en la distribución de recursos y también a las diferentes zonas de sacrificios, esta inyección de recursos beneficiará directamente a los gobiernos regionales y locales”, expresó.

La candidata de las Juventudes Comunistas hizo un llamado a la ciudadanía y al resto de candidatos a consejeros constitucionales progresistas, a participar en el proceso que culmina en la elección del 7 de mayo, a involucrarse y presionar por las demandas que el pueblo chileno viene pidiendo desde el retorno de la democracia.

La candidata de la lista “Unidad para Chile” planteó que “necesitamos sacar este Consejo Constitucional a la calle y que la población esté viendo al día a día lo que se discute en este espacio y que también nos ayude a hacer fuerza a los sectores progresistas que vamos a estar representando las exigencias de la ciudadanía, en tantos derechos tan importantes, como salud, educación, seguridad, pensiones, en síntesis, la consagración de un Estado de derecho”.