Las ideas de Erna Maldonado, candidata a consejera constitucional por Maule

Jefa de hogar, madre, dirigenta sindical de una empresa del retail, viene del mundo popular y del trabajo, militante del Partido Comunista, y aspira a ser parte del Consejo Constitucional que redactará una nueva propuesta constitucional. “Soy una persona de a pie, que vive de su trabajo, que no pudo acceder a educación universitaria por falta de recursos. Sé lo que significa trabajar duro, he sido obrera, sé lo que significa estirar el sueldo hasta fin de mes, a mí no me cuentan sobre necesidades”.

Natalia González. Periodista. “El Siglo”. 16/3/2023. La candidata a consejera constitucional del pacto “Unidad Para Chile” por la región del Maule, Distrito 21, Erna Maldonado Casanova, es jefa de hogar, madre de Simón y de Valentina, y dirigenta sindical de una empresa del retail dedicada al rubro de la construcción.

Se sumó a las filas de las Juventudes Comunistas a los 14 años, en plena dictadura, cuando el Partido Comunista se encontraba en la clandestinidad, por lo que cuenta con una amplia trayectoria política de base. Nacida y criada en Talca, se define como una ciudadana de a pie, como una mujer que conoce las dificultades que en lo cotidiano impone el modelo neoliberal.

Por paridad le correspondió ser la candidata de su partido. Dice que asumir este desafío político en una sociedad que sigue siendo machista no le incomoda y que sus compañeros han ido avanzando en materias de igualdad, a lo que se suma que forma parte de una organización de base integrada mayoritariamente por mujeres.

Consciente de las adversidades en las que se desarrolla este segundo proceso constitucional, Erna afirma que la elaboración de una nueva Constitución no puede entregarse a la derecha, por lo que hay que disponer todos los esfuerzos para lograr una importante representación en el Consejo. Para ello, busca captar al electorado con una propuesta que pone en el centro al Estado social y democrático de derechos, el trabajo digno y los derechos laborales, la perspectiva de género y, especialmente, el desarrollo regional y local con sustentabilidad.

¿Cuáles son los problemas más urgentes y los desafíos que enfrenta la región del Maule que usted espera representar en este proceso constituyente?

Acá en la región del Maule enfrentamos una serie de desafíos, entre los cuales está el desarrollo económico y social. La región tiene una comunidad muy diversa, con un importante sector agropecuario, forestal, pesquero y manufacturero, ahí hay una oportunidad de desarrollo que además puede integrar otros sectores, como turismo y tecnología. Lo que nosotros vemos es mucha desigualdad en este entorno, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años. Hay una importante desigualdad en la región del Maule, especialmente en términos de ingresos y del acceso a los servicios básicos, como educación y salud. Un tema muy relevante, además, es la protección al medio ambiente, pues somos una de las regiones más afectadas con el cambio climático. La sequía recurrente y ahora los incendios forestales han perjudicado el desarrollo agrícola y ganadero de la región. La infraestructura es insuficiente, la conectividad ferroviaria, vial, las telecomunicaciones. Hay mucha empresa, pero las conectividades no son las más óptimas. Entonces, además del desarrollo urbano de las ciudades, como Talca y Curicó, se necesita un desarrollo urbano, planificado y sostenible para mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir la contaminación ambiental.

¿Qué propuestas concretas pretende defender como consejera constitucional?

Yo vengo del mundo sindical y de la construcción, por lo que creemos que es importante poder lograr una mejor calidad del trabajo, tratar de que en la nueva constitución se consagre el trabajo decente, el derecho al descanso, por ejemplo, la desconexión digital y la equidad de género. Reivindicar el derecho que tenemos nosotras las mujeres a una vida digna, más justa, libre de todo tipo de violencia.

Por otra parte, la región del Maule, al igual que otras regiones de Chile, ha sido escenario de movilizaciones y reivindicaciones sociales. Entonces, una de las principales demandas es lograr derechos como salud y educación, y también el acceso a servicios básicos, como agua potable, electricidad. En 2023, hay algunas provincias cercanas a Talca que todavía no cuentan con alcantarillado. Para ello, se requiere de una nueva constitución que reconozca un Estado social y democrático de derechos.

¿Cómo ha caracterizado el trabajo de campaña, considerando los tiempos acotados y lo extenso del territorio?

Estamos desarrollando un trabajo conjunto con los regionales de mi partido, con los cuales nos estamos coordinando para el despliegue territorial. La campaña es muy corta, por lo tanto tenemos que aprovechar otras instancias, no solo la presencialidad, porque hay 30 comunas en la región y es difícil llegar a todas. Tenemos que ver otras formas para lograr una mayor llegada a las personas; por ejemplo, hemos estado en la radio Nuevo Mundo de Curicó, estamos en redes sociales y tenemos la tarea de formar comandos comunales para lograr que nuestra propuesta de un Chile mejor, más justo y soberano sea compartida entre la ciudadanía.

Este proceso constituyente viene precedido por una derrota muy dura, lo que ha generado indiferencia y desconfianza en el electorado, ¿cómo cree usted que se puede revertir esta suerte de desinterés y desesperanza?

El proceso constituyente, a mi parecer, ha agudizado la polarización en el país. Hay posturas muy divergentes respecto a temas clave como son la propiedad privada, el Estado, los derechos sociales. Además, la representatividad de algunos sectores como los pueblos originarios, que han manifestado su descontento por no estar en la redacción de la nueva constitución. Ha habido presiones internas de actores políticos y económicos que han intentado influir en este proceso, generando desconfianza y tensiones en torno a su independencia y legitimidad. Hay plazos ajustados, lo que ha generado cuestionamientos sobre si el tiempo suficiente para abordar todos los temas relevantes que permitan redactar un texto satisfactorio para el pueblo de Chile. También se ha cuestionado la capacidad técnica de los consejeros constitucionales. En este contexto, una de las labores más relevantes para reencantar a la ciudadanía es hacerla partícipe de este proceso. Como conglomerado, como pacto “Unidad para Chile” esa es una tarea esencial. Esta es la madre de todas las batallas, estamos conscientes de que perdimos la primera batalla, pero tenemos que seguir trabajando con generosidad para superar la constitución de (Augusto) Pinochet y de (Jaime) Guzmán. A través de este proceso, tenemos la obligación de reivindicar a las personas, las organizaciones, las luchas del 18 de octubre. Por temas de paridad yo fui la candidata, es un paso importante que han tenido que dar los compañeros, aunque siguen habiendo prácticas machistas en todos lados.

¿Qué llamado hace a los y a las electores del Distrito 21 para votar por usted?

Yo soy una persona de a pie, que vive de su trabajo, que no pudo acceder a educación universitaria por falta de recursos. Sé lo que significa trabajar duro, he sido obrera, sé lo que significa estirar el sueldo hasta fin de mes, a mí no me cuentan sobre necesidades, porque las he sufrido. Por lo tanto, mi compromiso es trabajar con todas mis fuerzas para que las personas de mi pueblo puedan gozar de los frutos de su trabajo, del tiempo libre, para que en algún futuro puedan vivir una vejez digna y tranquila, en armonía con la sociedad y con el medio ambiente.