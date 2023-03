“La aprobación de las 40 horas será un triunfo de los trabajadores”: Boris Barrera

Compartir

En entrevista el diputado Boris Barrera se refirió a proyectos prioritarios a aprobar en la Cámara Baja después del rechazo a la reforma tributaria. Sobre la tramitación de iniciativas sostuvo que “el Gobierno y nosotros como parlamentarios hemos tenido harta capacidad de diálogo”. Frente al proceso constitucional en curso, el legislador apuntó que “los movimientos sociales tienen que participar y ayudar a llevar la discusión a los territorios”.

Daniela Pizarro Amaya. Periodista. 9/3/2023. El jefe de la bancada del Partido Comunista (PC) Boris Barrera Moreno, en entrevista con ElSiglo.cl, abordó el nuevo periodo legislativo que se inició este lunes. Planteó objetivos en el horizonte después de que la derecha y la extrema derecha lograran el rechazo de la reforma tributaria.

Se rechazó la reforma tributaria. ¿Cuáles son los otros proyectos que debieran avanzar en este periodo?

Creemos que hay dos proyectos que son muy relevantes y que están en la Comisión de Trabajo, que son la reforma previsional y las 40 horas. La primera demanda de la ciudadanía es el tema de las pensiones, entonces debiera avanzar lo más rápido posible porque mejorará las actuales y las futuras pensiones. El otro proyecto que son las 40 horas está en el Senado y creo que pronto irá a Sala y esperamos que se pueda aprobar antes del 1 de mayo. Después se viene la reforma a la salud y a la educación.

¿Cómo ven este avance que ha tenido el proyecto de 40 horas que surge de la bancada del PC?

Eso demuestra la voluntad que ha tenido el Gobierno de ir modificando algunas cosas y valoramos lo haya hecho propio porque va en directo beneficio de las personas y por eso ha demorado un poco porque han existido reuniones con todos los sectores para mejorar el proyecto e incorporar a todos los sectores productivos. Es un triunfo de los trabajadores y trabajadoras que avanzarán en derechos para disfrutar de la familia y de otras cosas y no solo vivir para trabajar. La aplicación de esta norma sería gradual para no afectar a las empresas pequeñas y ajustarse a las distintas realidades.

¿Cómo se está enfrentando la agenda de seguridad pública y la economía que son los temas prioritarios de la gente?

Como bancada hemos estado muy dispuestos a alcanzar acuerdos sobre todo en la mesa de seguridad que se vio trabada por la derecha cuando se retiraron por el tema de los indultos, pero con ello demostraron que no les importa la seguridad de los chilenos sino que les importa que al gobierno le vaya mal, por eso nosotros insistimos en seguir avanzado en esa mesa y hace algunas semanas se retomó y solo llegó un representante de la derecha (senador Manuel José Ossandón) a participar. Se están tratando temas de Inteligencia para seguir la ruta del dinero del narcotráfico, la prevención respecto a los recursos para destinar espacios públicos, el resguardo de la infraestructura crítica, entre otros. En la economía hemos visto que hay números mejor de lo esperado, sin embargo, vemos que la inflación sigue y los bolsillos de las personas están golpeados, por eso estamos trabajando el proyecto “bolsillo electrónico” que presentó el gobierno que busca inyectar recursos para paliar las alzas de los alimentos, también se ha aumentado el ingreso familiar de emergencia, pero sabemos que no es suficiente, por lo mismo queremos avanzar en aumentar el sueldo mínimo.

¿Cómo han lidiado con la división de fuerzas en la Cámara Baja, ha dificultado mucho el trabajo?

El Gobierno y nosotros como parlamentarios hemos tenido harta capacidad de diálogo porque sabemos que no tenemos la mayoría como oficialismo en las dos Cámaras y lo hemos hecho en todas las instancias, muestra de ello es que la mayoría de las iniciativas que envía el gobierno se discuten harto antes de ingresar. Por eso la derecha no puede decir que no hay voluntad de diálogo porque ha existido de parte de todo el oficialismo.

¿Qué le parece esto de que las Comisiones de Seguridad Pública y Defensa busquen sesionar en la comuna de Colchane para observar en terreno la situación de la migración?

Los alcaldes de la zona norte han levantado el tema de la crisis migratoria y creo que nosotros tenemos el rol de fiscalizar y para ser transparente creo que sería bueno ir al terreno a revisar si las medidas que se tomaron han sido efectivas, porque se ha pedido mucha intervención militar y creemos que esa no es la única solución, sino que es una variable, por eso creo que es necesario ir a ver si ha resultado aquello y no es malo que se pueda sesionar allá.

Se viene un nuevo proceso constitucional y como jefe de bancada estuvo encabezando las negociaciones en el Parlamento ¿Cómo toma las críticas que surgen del progresismo y de los movimientos sociales?

Entendemos y compartimos las críticas que hay respecto a lo democrático que pueda resultar el proceso, pero no debemos sacarlo de contexto y hacer la autocrítica de la derrota del año pasado, porque con ese resultado nos teníamos que quedar o con la Constitución actual o avanzar en otro proceso, pero no podíamos hacerlo solos, porque no tenemos mayoría en el Congreso entonces tuvimos que abrirnos a conversar con todos los sectores y bueno, la opción era quedarse afuera o ser parte de esto y en ese marco esta batalla no la podemos dejar de dar y esperar que otros la escriban. Nosotros no íbamos a perder la oportunidad de que los trabajadores y trabajadoras estén presentes en la nueva Constitución . Esta no debe ser una discusión de la elite política, por eso ahora los movimientos sociales tienen que participar y ayudar a llevar la discusión a los territorios, porque el debate que se dé al interior debe estar sustentado por lo que dicen los territorios y así juntos derrotar la Constitución de (Augusto) Pinochet.