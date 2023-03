HABLEMOS DE LA TELE. Farándula y «realitys»

Compartir

Chile se había salvado de este fenómeno de popularidad y la farándula se circunscribía hasta ahora a personajes como la modelo y animadora Tonka Tomicic y su pareja Parived, a la modelo Daniela Aránguiz y el ex futbolista Jorge “Mago” Valdivia con la diputada Maite Orsini. Pero se da por descontado que “Gran Hermano” suministrará suculentos temas para la discusión y los chismes.

José Luis Córdova. Periodista. 9/3/2023. Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con una misma piedra. Parece que la industria televisiva experimenta este mismo fenómeno. Parecía que los realitys se habían auto excluidos de la programación en Chile desde que se instaurara un sistema de espacios televisivos para concursos con talleres diarios de preparación, coaching y entrenamientos físicos, vocales y musicales, evitando los riesgos y excesos que vivimos en programas como “Protagonistas de la fama” en Canal 13 en el 2003.

En los concursos como “Yo soy”, “Master chef”, “The Voice” y otros, los “rostros” seleccionados no se internan desconectados del exterior, ni conviven diariamente en estudios especialmente acondicionados, aunque persisten las disputas, los flirteos y las competencias desatadas entre los participantes.

En medio del presente revival farandulero, CHV anuncia el retorno de “Gran Hermano”, la producción que arrasara en sintonía desde España a todo el continente europeo y después desde Argentina a todo nuestro subcontinente. Un experimento social peligroso y adictivo no recomendable con nuestros actuales bajos niveles de salud mental.

Este remanso de dos décadas sin realitys se verá alterado con la producción local “Gran Hermano”, que ocupará la misma casa estudio que construyó en Argentina el Canal Telefé con 2.300 metros cuadrados de superficie. Esta estación trasandina pertenece, al igual que Chilevisión en nuestro país, a la transnacional Paramount.

Actualmente se está desarrollando el casting para elegir a los participantes en el encierro (probablemente una muestra bastante vario pinta de nuestra sociedad) que, desde ya, cuenta con la animación de la modelo Diana Bolocco. Todavía no hay fecha para el inicio de las transmisiones desde las habitaciones, piscina, sauna, gimnasio, quincho y cocina.

No sólo se mostrará día y noche lo que hacen cotidianamente los protagonistas, sino también espacios estelares de eliminación y seguimiento de las parejas que deberían formarse durante la emisión del programa.

A nivel internacional, la parrilla criolla se benefició con las últimas canciones de la colombiana Shakira dedicadas a su ex esposo, el futbolista español Gerard Piqué y también a la posible infidelidad del príncipe William (Guillermo) con su esposa Kathe Middleton. A propósito, por decreto real en Gran Bretaña, la prensa está obligada a informar respecto a temas que la Casa Real estima “inconvenientes”.

Al mismo tiempo en Colombia, la televisión se solaza con el caso de un hermano y el hijo del presidente Gustavo Petro acusados de presuntos sobornos y cohecho con el narco tráfico, que actualmente investiga la Fiscalía Nacional por orden del propio primer mandatario.

Desde estas columnas enviamos un saludo especial a la colega Faride Zerán, quien intentó cambiar el enfoque del Consejo Nacional de Televisión y realizar importantes cambios en sus funciones y objetivos, pero enfrentó el rechazo de la mayoría del Consejo. Es decir, todo seguirá igual.

Mientras, los matinales chilenos han dado un giro notable hacia la farándula. Sólo TVN no dedicó espacio -por ejemplo- al publicitado escándalo Daniela- “Mago”-diputada Orsini y la mayoría de los canales guardó respeto ante el escándalo nuevamente protagonizado por Sebastián Dávalos, hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet con su ex esposa por pensión de alimentos. Un avance ético en medio de la decadencia moral de la televisión chilena.

¿Con farándula y realitys volveremos a la televisión de los 90? Veremos si el regreso de estos engendros permitirá mantener esta saludable línea editorial.