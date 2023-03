“Tenemos claro que es el Estado el dueño del litio”: Ministra Marcela Hernando

Compartir

La titular de la cartera de Minería agregó que “en ese contexto, entonces, van a ser empresas estatales las que van a suscribir acuerdos con los privados” para la explotación del mineral blanco. Reconoció, en todo caso, que es difícil “tener una visión completa” mientras el Gobierno no aterrice la estrategia concreta en esta materia.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 6/3/2023. “Nosotros tenemos claro que es el Estado el dueño del litio, y eso para el Presidente (Gabriel Boric) es intransable” afirmó este día la ministra de Minería, Marcela Hernando

Fue un acercamiento de respuesta a la polémica instalada en torno de la creación de la Empresa Nacional del Litio y la participación de trasnacionales y grupos financieros extranjeros en la explotación y uso del litio, un mineral estratégico a nivel nacional y mundial. También el debate que existe en cuanto a que Chile desarrolle una industria vinculada directamente al litio, que permita, por ejemplo, la producción de baterías, autos eléctricos, productos médicos, entre otros.

En todo caso, la ministra Hernando reconoció que e “mientras el Presidente no dé a conocer en completo la estrategia del litio, va a ser muy difícil que a través de los pequeños artículos que salen, la gente pueda tener una visión completa”.

Lo anterior no despeja todas las dudas sobre el camino a seguir y cuánto se abrirá a empresas trasnacionales y privadas la explotación del litio, así como si habrá o no una política pública al respecto. Sólo hubo énfasis, no menor, de que el Estado es el dueño del mineral.

Marcela Hernando hizo las declaraciones en Radio Cooperativa señalando que viene un trámite legislativo difícil en el Congreso sobre este asunto, sobre todo en cuanto a la creación de la Empresa Nacional del Litio. “Nosotros sabemos que el trámite de una empresa nueva, de una empresa estatal, requiere un quórum alto”, advirtió.

Abundó en cuanto a que “a nosotros nos interesa desarrollar las economías locales y encadenar los procesos consultivos. Hoy día Chile tiene un retraso de muchísimos años y en eso nosotros hacemos una autocrítica, como ministra de Minería digo que hace muchos gobiernos se debió haber iniciado un proceso de industrialización del litio”.

Los gobiernos de Argentina, Bolivia y México ya avanzaron en nacionalizar el litio, hacer una explotación con regulación y hegemonía del Estado y desarrollar una industria nacional en base al mineral.

Citada por El Mercurio, Marcela Hernando indicó que la política del Gobierno en cuanto al litio, “involucra una nueva institucionalidad, un centro tecnológico para el estudio del litio y salares, y la creación de una empresa estatal para la producción y cadena de valor del litio chileno”.