Exigen reabrir comisiones de Verdad y el cierre de Punta Peuco

Compartir

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos sostuvo en una declaración que “no sabemos el destino de los detenidos desaparecidos y muchos criminales caminan por las calles con total impunidad”. Se demandó que “los criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas en cárceles comunes”. “La enorme deuda pendiente en materia de derechos humanos no se satisface con un plan de búsqueda”, se indicó.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 3/2023. El siguiente es el texto íntegro de una Declaración Pública de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos:

Las organizaciones de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, denuncia que:

Al cumplirse 31 años de la entrega del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, un balance necesario nos permite afirmar que solo hemos alcanzado cuotas restringidas de verdad y escasos niveles de justicia.

La impunidad ha estado presente a lo largo de estos más de 30 años del Informe y 50 años del golpe civil- militar. Todavía existen causas sin resolver en los tribunales, no sabemos el destino de los detenidos desaparecidos y muchos criminales caminan por las calles con total impunidad. En muchas causas ya resueltas se han aplicado condenas vergonzosas basadas en la media prescripción, una impunidad encubierta porque permite a criminales de lesa humanidad cumplir en libertad penas por los graves crímenes ejecutados como expresión del terrorismo de Estado bajo el sello de la Doctrina de la Seguridad Nacional, implantada por Estados Unidos y aún presente en nuestras fuerzas armadas y los sectores políticos cómplices de la dictadura militar. También es vergonzoso y agraviante que los agentes del Estado que ejecutaron la política criminal implementada por la dictadura sean encarcelados bajo un régimen penitenciario privilegiado en el penal de Punta Peuco, situación que los gobiernos civiles no han querido abordar. Demandamos el cierre de Punta Peuco y emplazamos al presidente Boric para que los criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas en cárceles comunes.

Vemos con profunda preocupación que los civiles usurpadores del poder a través del golpe militar siguen gozando de impunidad en la complicidad de los crímenes y de los frutos obtenidos a costa de la sangre, la libertad y la vida del pueblo. Estos civiles ocupan todos los espacios económicos, políticos e institucionales, son los dueños de las Isapres, de las Afp, de los recursos naturales, de la tierra, de las finanzas, de los medios de comunicación. Son ellos, junto a sectores políticos que han renunciado a su vocación transformadora de la sociedad, los que han obstaculizado los cambios profundos que el pueblo se propuso con el término de la dictadura renacieron con el levantamiento social de octubre del año 2019. Son ellos los depredadores insaciables, los que quieren ahora perpetuar sus privilegios y la Constitución de Pinochet bajo un montaje constitucional de expertos Constituyentes que escribirán la nueva constitución con los bordes de la constitución del 80.

La enorme deuda pendiente en materia de derechos humanos no se satisface con un plan de búsqueda, solo la verdad, la justicia y la reparación pueden internalizarse en la sociedad como un muro que permita hacer realidad la garantía de no repetición, demanda irrenunciable que el Estado debe hacer suya de manera permanente. Con impunidad no hay garantías de no repetición, con negacionismo no hay garantías de no repetición, con pactos de silencio no hay garantías de no repetición, sin saber dónde están los Detenidos Desaparecidos no hay garantías de no repetición.

El Movimiento de Derechos Humanos, reivindica como propio el espacio de memoria y conmemoración de los 50 años del Golpe Militar, con la autonomía y la libertad que nos da haber sostenido una lucha, sin renuncias, por la verdad, la justicia y la reparación. Honor y gloria a todos nuestros detenidos desaparecidos, a nuestras detenidas desaparecidas, a nuestros ejecutados políticos, a nuestras ejecutadas políticas, a nuestros torturados, a nuestras torturadas, a todos quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, Reivindicamos sus nombres porque fueron luchadores y luchadoras sociales, hombres y mujeres que soñaron con un mundo mejor, y en estas fechas tan significativas los recordamos porque con su memoria construiremos el futuro.

Exigimos

Reabrir la Comisión de los informes de Verdad y Reconciliación, comisión de Prisión Política y Tortura

Que el Plan de búsqueda de detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpos, sea permanente en el tiempo.

El cierre del Penal Punta Peuco

Anular el decreto 2191de ley de amnistía de la dictadura

Verdad, Justicia y reparación integral a las víctimas del gobierno de Piñera

La Destitución del director de Carabineros Ricardo Yáñez Rebeco.