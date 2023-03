NOTAS DEL REPORTEO. Los ojos sobre el Gobierno

Compartir

La observación/expectativa por el muy probable cambio en el gabinete ministerial – todo apunta a que será en los próximos días y no en mayo-, y el espacio que abrió la titular del Interior al decir que se debe “actualizar” la propuesta gubernamental, que se pudo interpretar como modificar el programa comprometido. Como siempre, se trata del liderazgo presidencial.

Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 03/03/2023. 1.-Revisando la pauta política jerarquizada por medios de prensa y vocerías, la observación/expectativa sobre La Moneda está radicada en la posibilidad (casi segura) de un cambio/enroque ministerial, y en decisiones sobre el cumplimiento y/o “actualización” del programa de Gobierno.

2.-En ambos casos, las especulaciones/interpretaciones llenaron espacios durante la semana y seguro habrá más de aquello este fin de semana. En eso hay algo de natural, pero también de intencional.

3.-De acuerdo a declaraciones de estos días, algunos están tranquilos y colocan el acento en que las modificaciones ministeriales sean para mejorar capacidades/gestión; otros están más ansiosos, dicen que presentando nombres, y priorizando por equilibrios políticos para los partidos oficialistas. Pese a dichos extraoficiales, todo indica que el cambio/enroque ministerial será en el marco del primer aniversario del Gobierno, es decir, en los próximos días, y no después de las elecciones del Consejo Constitucional, el 7 de mayo. Habría una consideración a reforzar el equipo ministerial y presentar un equipo para una nueva fase, sin vincular eso a la elección de consejeros en mayo, en la idea de separar decisiones del Gobierno respecto del proceso constitucional con sus consecuencias políticas/electorales. Como ocurre siempre, se usa la prensa, a las/los columnistas, y notas especulativas más que informativas, para intencionar/presionar ciertos cambios de ministras/ministros. Eso, esta vez, incluye el intentar imponer muchos cambios a nivel de subsecretarías y seremis. Sobre “la actualización” de la propuesta gubernamental, tesis que instaló la titular de Interior, se precisó, sobre todo en declaración de la vocera de La Moneda, que no se trata de renunciar al programa ni a las promesas de Gobierno, sino más bien dar cuenta de temas nuevos y emergentes; intentar un equilibrio en la gestión para avanzar en lo programático y las emergencias (inflación, incendios, consecuencias de la pandemia, situaciones de seguridad y migración).

4.-¿Ganadores o perdedores en lo anterior? Está claro que partidos de Socialismo Democrático exigen equilibrios y cambios de autoridades pronto. El PC y el Frente Amplio aparecen, en general, más tranquilos. No se puede descartar que en distintos niveles de Gobierno se instalen cuantitativamente más militantes del PS, del PPD e incluso del Partido Radical. Esto podría obedecer no solo a “equilibrar” los cupos partidistas, sino a consideraciones más serias como reforzar los apoyos al Gobierno en el Congreso, donde la correlación de fuerzas no es la mejor para La Moneda, y donde hay que sacar adelante varias reformas/proyectos. Es como hacerlo un cariñito a Socialismo Democrático. Pero es improbable que se llegue a lastimar y menos golpear a las fuerzas de Apruebo Dignidad. Si hay algo, más allá de análisis especulativos, que La Moneda tendría claro, es preservar un buen estado de cosas en relación a los dos conglomerados de Gobierno. Otra cuestión es que en particular haya heridos/heridas y que las colectividades oficialistas, cada una en específico, queden con sabor amargo o disfrutando un logro en los cupos.

5.-En particular están a prueba las capacidades del Presidente y cómo resuelve, de un lado, el naipe ministerial y las piezas en subsecretarías y seremis, y de otro, cómo presenta al inicio de su segundo año de gestión, la continuidad del cumplimiento de su programa y la respuesta a los temas emergentes. Como siempre, se trata del liderazgo presidencial.