HABLEMOS DE LA TELE. “¡Se nos vino marzo!”

Los canales de televisión preparan su artillería en materia de matinales. CHV apuesta por “sandías caladas” con Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, mientras José Antonio Neme y Karen Doggenweiler parecen dispuestos a dar una dura pelea por el rating. Más atrás aparecen la popular pareja de José Luis Repenning y Priscila Vargas, mientras que la gran incógnita será el comportamiento y la recepción que tendrá la flamante dupla Eduardo Fuentes-María Luisa Godoy en TVN.

José Luis Córdova. Periodista. Santiago. 01/03/2023. Afortunadamente cesó la vorágine festivalera y volvemos a la triste y opaca realidad. Los canales de televisión retornaron a la cotidianeidad de los portonazos, encerronas, el caso “relojes” con Tonka Tomicic y Parived, incendios forestales, demolición de casas narcos, decomiso de drogas, accidentes y la feroz ofensiva de la oposición contra el Gobierno y muy poco más en sus noticieros.

¡Se nos vino marzo! Contrariamente a lo presupuestado, la administración del Presidente

Gabriel Boric comienza a ganar puntos y reconocimiento por la activa y fructífera presencia de las autoridades en terreno durante la emergencia en el sur y las medidas a favor de la migración regulada en el norte.

Fuentes, tras un exitoso y polémico paso por el Canal privado La Red, donde se atrevió a enfrentar a los poderes fácticos, como la icónica entrevista al “Comandante Ramiro” que hizo tambalear al Canal y sus auspicios. Ahora en el Canal “público” junto a la hija de la “Regalona” -Carmen Ibáñez (ex diputada y ex embajadora de Piñera en Grecia) y del ex parlamentario Domingo Godoy Matte, feroz opositor al Gobierno de Salvador Allende-, pretenden ahora en TVN ganar espacio y enfrentar a la competencia con sus mejores armas.

Todo indica que la colega Soledad Onetto renunció a Mega muy probablemente para trasladarse a Canal 13 “en busca de nuevos rumbos profesionales”.

Aunque la propaganda electoral se inicia formal y legalmente el 8 de marzo, recién desde el 7 de abril los matinales recibirán cada día hábil antes del mediodía la franja electoral, la propaganda política que preparan las tres alianzas: “Unidad para Chile” (Apruebo Dignidad, Frente Amplio, PL y PS), “Todo por Chile” (PPD, DC y PR) y “Chile Seguro” (UDI, RN y Evópoli), además de los partidos de la Gente (PDG) y republicanos.

En materia de programas “políticos” sólo se avizoran dos reposiciones: “Aquí se debate” en CNN con Ivo Goic (mientras Mónica Rincón sigue en vacaciones) y “100 indecisos” en el Mega con José Manuel Astorga (probablemente con la colaboración de Tomás Mosciatti). Deberemos esperar para el regreso de “Mesa Central” (Iván Valenzuela), “Estado Nacional” (Matías del Río) y -con menos posibilidades- “Tolerancia Cero” (Fernando Paulsen).

¿Lo demás? En Canal 13 el concurso “Aquí se baila, con Janis Pope, el gimnasta Tomás González, Paz Bascuñán y otros “rostros”; “De tú a tú” -desde la casa de Martín Cárcamo- con Héctor Noguera, Jaime Vadell, Ingrid Cruz y otros invitados; “Socios por el mundo” en canal 13 con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta. Y no podía faltar la reposición de la comedia colombiana “Betty, la fea”.

En TVN anuncian una interesante serie documental sobre la Antártica chilena y la crisis climática con la periodista Pascale Fuentes y el realizador Michael Brierley y “Atlas de Chile” con Federico Sánchez y Marcelo Comparini. En materia de series, volvió en nueva versión la colombiana “Café con aroma de mujer”. Asimismo, el periodista y cineasta Carlos Pinto inicia otro ciclo de ficción “Alma Negra” sobre casos policiales basados en hechos reales.

En CHV insisten en sus teleseries con un remake de la brasileña “Pantanal” y los concursos “The Voice Chile” y “Yo soy”, mientras Mega vuelve con nuevos capítulos la serie “Casados con hijos” y los capítulos finales de “Hijos del desierto” y “La ley de Baltazar”.

Para los aficionados a los deportes, se recuperó las transmisiones de la Copa Libertadores por CHV y se preparan los Juegos Pan y Panamericanos desde octubre próximo por TVN y Canal 13. Algo es algo, ya que definitivamente ¡Se nos vino marzo!