El mensaje de Guillermo Teillier a la militancia comunista

Equipo “El Siglo”. Santiago. 28/02/2023. El siguiente es el texto íntegro de la carta que el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier del Valle, hizo llegar el pasado sábado al encuentro de miembros del Comité Central de la organización, dirigentes regionales y candidatas y candidatos de esa colectividad al Consejo Constitucional:

“Estimadas compañeras y compañeros del CC e invitados a esta reunión de trabajo: He leído la pauta-informe que ordena la discusión en este evento, constatando que en ella se entrega, en primer lugar, un afectuoso saludo y deseos de pronta recuperación de mi salud y de solidaridad con mi familia. En realidad soy yo quien debe agradecerles por la inmensa corriente de fraternidad y compañerismo que he recibido; tanta, que me ha sido imposible contestar a cabalidad, pero que nadie piense que es por falta de interés. Es por el tiempo requerido y por las condiciones en que me he tenido que desenvolver. Transmitan a los cros. de los CCRR, Comunales, de las JJCC, muchísimos cros. de base, que he sentido en lo más profundo cada abrazo, cada ofrecimiento de ayuda, cada gesto de solidaridad. Ojalá nunca, ningún compañero o compañera se sienta desprovisto de este compañerismo y camaradería en circunstancias parecidas. Creo es una de las más hermosas tradiciones de nuestro Partido, inherente a algo esencial, ser comunista es ser profundamente humanista, con sentido de clase, al estilo Recabarren, nuestro gran maestro fundador.

Quiero agradecerles también el hecho de haber mantenido, el CC y el Partido, una postura que no dio lado para interpretaciones especulativas sobre mi situación de salud. He estado al tanto de los intentos por conocer los informes médicos con un mero objetivo de introducir, por parte de algunos medios de derecha, otra discusión en el Partido, la de una presunta disputa de poder al interior de nuestras filas. Sería muy dañino, que en medio de la campaña que vamos a enfrentar, tener encima una ofensiva mediática sobre este tema.

Aclaro si dos cosas, primero, no es que yo quiera ocultar lo que ha sido mi estado de salud, ni su gravedad, lo voy a dar a conocer personalmente al CC con todas las secuelas que van a quedar. Segundo, no es tabú pensar en cómo quedarán las cosas para adelante en el Partido, pero no estamos atenazados ni constreñidos por el tiempo, la dirección colectiva del PC funciona, estamos sacando nuestra política adelante y tenemos tiempo y espacio para hacer las cosas bien. Nadie podrá decir que la enfermedad del Presidente ha sometido al Partido a una crisis de conducción, es por lo menos mi convencimiento.

En el plano de la discusión de hoy, me manifiesto de acuerdo en general con el informe. Grafica bien como el gobierno ha ido afianzando la toma de posición respecto de la contingencia, los anuncios que vienen y lo ya hecho ha ido cambiando la percepción de la gente. El deterioro de la economía ha sido profundo pero, incluso, sectores empresariales y organismos internacionales plantean mayor confianza para la inversión extranjera que de hecho ha subido. China se reafirma como el principal impulsor de nuestra economía, con un importante crecimiento del intercambio comercial. El preanunciado anuncio de la creación de la empresa nacional del litio, nos pondrá al día en relación a otros países latinoamericanos lo que, junto con la certificación en Chile de los vehículos eléctricos chinos, crea las condiciones, por la baja de los precios, para partir con una gran industria de la electro movilidad, con el consiguiente beneficio medio ambiental. El litio en algunos países latinoamericanos se ha ido transformado en símbolo de soberanía económica. Es de esperar sea lo que prime en las tratativas que se están realizando.

Incluso en los sectores más crudamente afectados por las alzas se ha visto un alivio, por ejemplo el beneficio de los subsidios ya está por encima de las alzas. Hay que lograr que esto se afiance aún más con las nuevas medidas.

Poner a la CUT en la mesa de una conversación con el gobierno, sobre estos temas y en especial salario mínimo, sería un gran aliciente, convocando además a las organizaciones sociales a manifestarse por las reformas principales que están en el parlamento.

Me parece muy pertinente hacer el esfuerzo por crear focos de movilización social a lo largo del país por los derechos constitucionales que pensamos, en las actuales condiciones, deben marcar el debate. Es bueno también saber que está pasando o pasará en la comisión de expertos.

El 8 de marzo es imprescindible simbolizarlo, con nuestra querida compañera Gladys Marín, con la mirada puesta en el cincuentenario del golpe, con las banderas del allendismo, sin sectarismos, pero con presencia activa, cuidando el carácter de las actividades, con Neruda, Víctor Jara, con todos nuestros héroes y heroínas, no sería raro que ciertos sectores quieran llevar esto a una especie de reencuentro o reconciliación vacío de contenido. Por ello es de una alta ética, una necesidad histórico cultural llevar adelante una lucha de exigencia por el esclarecimiento de tantos crímenes de lesa humanidad aún ocultos en las sombras de la impunidad y el silencio cómplice. No se sostiene que como país pretendamos ser el Catón de los derechos humanos en América Latina si en nuestro propio suelo prima todavía está indignidad.

Con esta misma sensibilidad, el Partido en los territorios afectados por los incendios, nuestras autoridades PC, nuestros dirigente sociales, que de seguro lo están haciendo, debe incrementar todavía más nuestra presencia solidaria entre la gente, ayudar a organizar a los que quedaron sin casa o tuvieron otras pérdidas, coordinar la relación con los organismos de gobierno y también hacerse una idea clara de la situación que nos ayude a formular propuestas o iniciativas. Hay que tener en cuenta que el gobierno está bien evaluado en su desempeño, más allá de ciertas críticas que responden a posiciones políticas, pero es necesario mantener la tensión respecto de las ayudas o subsidios. Será un elemento de campaña que la derecha tratara de cuestionar.

Queridas compañeras y compañeros: Demás está decir la inmensa responsabilidad que tienen en sus manos nuestras candidatas y candidatos. El Partido debe salir a posibilitarles su desplazamiento, abrir puertas, para que puedan conversar, hacerse conocidos, pautas diarias de trabajo comunicacional, de asambleas. A nivel central debe orientarse el trabajo de redes para una campaña central corporativa que empatice con las campañas locales, evitando la dispersión y el sin fin de mensajes, debe haber un perfilamiento partidario claro.

Quiero dejar expresada también una preocupación. Nuestros enemigos y adversarios levantarán de nuevo una campaña de mentiras golpeándonos en puntos sensibles que ya están en los medios hegemónicos; estamos, por ejemplo, ante campañas de acoso mediático hacia nuestros principales gobiernos municipales que tienen peso e incidencia nacional. Hay que prepararse de antemano para responder y como Partido. No vamos a dejar solos a nuestras compañeras y compañeros.

Junto con preparase para responder o para zafarse de las trampas mediáticas, hay que prepararse también para contraatacar. Usar también las instituciones del Estado para hacer cuestionamientos, lo del alcalde de Barnechea pasó bastante disminuido. Ayer condenaron al médico personal de Piñera, violador de derechos humanos, no se puede dejar pasar sin llamar la atención del hecho. Nuestra bancada puede jugar un papel más incisivo en esto.

Bueno, queridas compañeras y compañeros: Creo que he cumplido con mi propósito de saludarles y vertir algunas opiniones, tal vez con imprecisiones, pero tengan en cuenta que he estado en un juego de luces y sombras. Les pido saluden y agradezcan a nuestro Partidos aliados sus saludos y preocupación por mi salud. Espero en los próximos días se concrete mi deseo de empezar a retomar con más fuerza mi papel en la Dirección del Partido, en el trabajo de dirección.

Un gran abrazo. Fuerza. Mil Veces Venceremos.

Guillermo Teillier Del Valle

Presidente del Partido Comunista de Chile

Febrero 25 de 2023”.