Cambio de gabinete debe ser “para ganar más capacidades”: Lautaro Carmona

El secretario general del PC cuestionó una mirada de “equilibrios” partidarios en la resolución de quienes encabecen los ministerios y planteó enfatizar la eficacia en la gestión. En conferencia de prensa, además, se mostró optimista respecto a un diálogo entre la CUT y el Gobierno para elevar a 500 mil pesos el salario mínimo, dados los datos inflacionarios.

Hugo Guzmán. Periodista. «El Siglo». Santiago. 26/02/2023. “Espero que cualquier ajuste de gabinete, en cualquiera de los niveles que se vaya a implementar, sea para ganar más capacidades en la obligada eficacia que le corresponde a la gestión de Gobierno”.

Así lo recalcó el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respecto a las consistentes versiones de que en las próximas semanas habrá un cambio en el equipo ministerial del Presidente Gabriel Boric. Que incluiría ajustes en subsecretarías y Seremis.

El dirigente apuntó que tener o no capacidades en el gabinete, “se mide llevando adelante los compromisos que el Gobierno tiene con la población desde el punto de vista programático, por ejemplo, llevando adelante y con éxito la reforma previsional, concluir con la reforma tributaria, en concretar el royalty, plantearse lo vinculado a la Empresa Nacional del Litio o la misión del Estado en la producción de litio, en otros”.

Sin embargo, se le planteó a Lautaro Carmona que desde las directivas del Partido Socialista y el Partido por la Democracia se habla prioritariamente de establecer equilibrios políticos entre los partidos de los dos conglomerado de Gobierno, más que de eficacia o de cumplimiento del programa”.

“De la formulación que hemos hecho, es evidente que tenemos una diferencia para mirar este desafío político inmediato”, contestó.

Ejemplificó con el despliegue activo de ministras y ministros en los territorios de las regiones afectadas por los grandes incendios forestales, y que eso fue “más allá del origen militante de tal o cual autoridad de Gobierno”. Recalcó que ante distintas situaciones, en el gabinete ministerial “lo que vale es que se tengan las capacidades para hacer gestión de acuerdo a lo que está demandando una situación”.

El secretario general del PC enfatizó que “eso es lo principal que esperamos en cualquier definición que haya de nuevo colectivo de gestión, de ministerios, de gabinete”.

Carmona sostuvo que hacer “de las distintas tareas de Estado una distribución por sobre las capacidades de la gente y por sobre la misión que existe, haciendo por adelantado una distribución y creer que lo equitativo se resuelve por esa vía, no es la mirada nuestra. Cada uno tendrá que explicar la mirada que tiene, nosotros tenemos la nuestra”.

Añadió que “esperamos que todas y todos, no sólo los que tienen cargos en los ministerios, cumplan con una vocación y no con un compromiso mecánico, burocrático, y no en el plano de lo que son las visiones en la tarea pública”.

500 mil pesos de salario mínimo

En conferencia de prensa, Lautaro Carmona planteó que se siguen resintiendo las consecuencias de una crisis económica a escala mundial y nacional, con situaciones como la decisión del Banco Central de encarecer los créditos de consumo cuando ya la población vive las secuelas de alzas de precios por el proceso inflacionario.

En ese marcó saludó los paquetes de medidas económicas y de ayuda social implementados por el Gobierno y que están beneficiando a millones de chilenas y chilenos, sobre todo de sectores vulnerables.

Y abordó un asunto específico en este contexto de problemas económicos para las familias. “Esperamos con gran expectativa el diálogo anunciado entre la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y el Gobierno, y que permita avanzar, actualizar, hacer más próximo un salario mínimo de 500 mil pesos a la brevedad”, manifestó el secretario general del PC.

Lo explicó “porque estamos viviendo una crisis económica que superó los aumentos históricos del salario mínimo que hizo este Gobierno” y que lo sitúa hoy en 400 mil pesos.

“Ojalá esto avance y sea una gran noticia para las y los trabajadores”, expresó Carmona.

El dirigente comunista hizo ver ante la prensa que en un reciente encuentro del PC se consideró “hacer público nuestro reconocimiento y solidaridad al Municipio de Santiago y particularmente la gestión que hace Irací Hassler, como la alcaldesa de la comuna más importante de Chile, y que sufre una embestida claramente intencionada de descalificaciones, dada la política que implementa la Municipalidad, de preocuparse de la comunidad en un tema tan sensible como salud, haciendo cargo de la existencia de una Clínica (Sierra Bella)”.

Carmona declaró que “eso ha llevado a un arrebato de la derecha, que como lo hizo con el alcalde Daniel Jadue (Recoleta) y la Óptica Popular, busca descalificar la calidad de una gestión, cuando Irací y Daniel están demostrando que desde los Municipios, si hay voluntad política, y hay empatía y sensibilidad con la comunidad y sus preocupaciones, se pueden producir cambios, sobre todo en temas sensibles como la salud”.