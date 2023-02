Las palabras cruzadas de Putin y Biden

Compartir

El jefe de Estado ruso habló ante la Asamblea Federal de Rusia, donde hizo trascendentales anuncios y fijó importantes posiciones. El Presidente estadounidense pronunció un determinante discurso en Varsovia, ante representantes de las naciones que integran la OTAN. Posicionamientos de los jefes de ambas potencias que, al menos coyunturalmente -pero probablemente también a más largo plazo-, enmarcaron ideas y rutas en torno de la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo se conocieron nuevas posturas de China, expresadas sobre todo a Moscú.

Agencias. Equipo “El Siglo”. 23/02/2023. “Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el tratado sobre armas estratégicas ofensivas”, dijo el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, en su discurso ante la Asamblea Federal de Rusia. También afirmó que “las élites occidentales no ocultan su objetivo: infligir una derrota estratégica a Rusia” y advirtió que “es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla”.

Horas después, en Varsovia y ante representantes de países aliados pertenecientes a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el Presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que “Ucrania nunca será una victoria para Rusia” y reiteró, en alusión a la guerra en Ucrania, que “Rusia lo sabe: un ataque contra uno es un ataque contra todos”.

Fueron palabras cruzadas que definieron con mucho el cuadro coyuntural en torno de la guerra en Ucrania y el conflicto en la OTAN (Estados Unidos y un grupo de países europeos) y Rusia, y que también tendrían que ver con posicionamientos a largo plazo.

El discurso de Putin

Los siguientes son párrafos destacados de lo planteado por Vladimir Putin ante la Asamblea Federal Rusa.

“Quieren infligirnos una derrota estratégica y atacan nuestras instalaciones nucleares, por lo que me veo obligado a anunciar que Rusia suspende su participación en el Tratado (New) Start”.

“Las élites occidentales no ocultan su objetivo: infligir una derrota estratégica a Rusia. Significa acabar con nosotros de una vez por todas”.

“Quiero repetirlo: son ellos los culpables de la guerra, y nosotros estamos usando la fuerza para detenerla”.

“Después de años de colonialismo e imperialismo creen que pueden hacer lo que quieren en todos los rincones del mundo”.

“No tienen en cuenta los sacrificios humanos ni las tragedias…Deben seguir robando a todo el mundo, disfrazándose con eslóganes de democracia y libertad”.

“Es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla”.

“Introduciremos activamente las tecnologías más avanzadas que garantizarán el aumento del potencial cualitativo del Ejército y la Armada. Tenemos muestras de armas y equipos en cada una de las áreas”.

“Todo se repite…(como) la rusofobia, al nacionalismo extremo”, desde el golpe de Estado fascista en Ucrania. “Ucrania y Donbás se han convertido en un símbolo de la mentira total”.

“Una circunstancia debería ser clara para todos: cuanto más sistemas occidentales de largo alcance lleguen a Ucrania, más nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestras fronteras. Esto es natural”.

“Los eventos históricos más importantes que determinan el futuro de nuestro país y de nuestra gente, cuando cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad”.

“Los que han emprendido el camino de la traición a Rusia deben responder ante la ley”.

Las palabras de Biden

En su paso por Polonia y su capital, Varsovia, el Presidente Joe Biden quiso dejar varias conceptos claros ante sus aliados de la OTAN, después de haber visitado Ucrania para reforzar su apoyo a ese país. Aquí, unos párrafos destacados.

“Seguimos defendiendo a Ucrania, a su lado. Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Puedo informar: Kiev se mantiene fuerte, orgullosa, alta y, lo que es más importante, libre”.

“Como me dijo el presidente Volodímir Zelenski: la lucha actual definirá cómo vivirán nuestros hijos y nuestros nietos; y después sus hijos y sus nietos”.

“Estados Unidos necesita a Polonia y a la OTAN tanto como la OTAN necesita a Estados Unidos. Tenemos que garantizar la seguridad en Europa. Es así de básico”.

“Y Rusia lo sabe: un ataque contra uno es un ataque contra todos”

“Es sencillo. Tenemos que elegir entre la democracia o la mano del dictador”, en referencia a Putin.

“Esta guerra no es una necesidad, es una tragedia. Putin puede terminar esta guerra con una palabra, es simple”.

“Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!”

“Esta noche me dirijo una vez más al pueblo de Rusia: Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia como ha dicho Putin…”

“A pesar de todo el desacuerdo que tenemos en nuestro Congreso sobre algunos temas, existe un acuerdo significativo sobre el apoyo a Ucrania”.