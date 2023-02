“Nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros”: López Obrador

Compartir

El Presidente de México enfatizó que “la ley está aprobada en el Poder Legislativo y el litio es de la nación”. Recordando lo que fue la nacionalización del petróleo en esa nación el siglo pasado, la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, indicó que “si la nacionalización petrolera fue un parteaguas, la nacionalización del litio será recordada como el giro de tuerca que dio paso a la nueva política industrial”. Ejemplo de actuación con soberanía frente al uso de recursos naturales y estratégicos de las naciones latinoamericanas.

Regina Reyes. Periodista. Ciudad de México. 02/2023. “Ya se tomó la decisión, la ley está aprobada en el Poder Legislativo y el litio es de la nación”. Así de enfático fue el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al reiterar la voluntad de su país de mantener soberanía sobre los recursos naturales y estratégicos.

Hablando sobre uno de los usos estratégicos del mineral blanco, en la industria automotriz, el jefe de Estado manifestó que “Estados Unidos, Canadá y México tienen el compromiso de alentar esta conversión hacia el uso de energías limpias. Bajo esta lógica, no podríamos avanzar en este objetivo si no se cuenta con el litio, si no se cuentan con las baterías, y la materia prima para hacerlas es el litio”.

En 2022, México nacionalizó la minería y extracción de litio, y dispuso que una empresa estatal tuviera los derechos exclusivos para extraer el mineral. Todo aprobado en el Congreso, en ambas Cámaras.

López Obrador firmó el sábado recién pasado el decreto de nacionalización del litio durante un acto en el municipio de Bacadéhuachi, donde se encuentra la mayor reserva del metal en el país. Otra provincias mexicanas también tienen litio.

Recordando lo que fue la nacionalización del petróleo mexicano en el siglo pasado, durante el Gobierno del general Lázaro Cárdenas, López Obrador dijo que “guardadas las proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros. Ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, de ustedes, de todos los que viven en esta región de todos los mexicanos”, indicó al hablarle a pobladores de una localidad del estado de Sonora donde hay reservas del mineral.

De hecho, en Alta Sierra de Sonora, el Presidente de México firmó el decreto mediante el cual se declara zona de reserva minera de litio a 234 mil 855 hectáreas que abarcan los municipios de Arivechi, Divisadero, Granados, Huásabas, Nacori Chico y Sahuaripa.

Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, firmaron un acuerdo donde se instruye a esa dependencia a “dar seguimiento a la Declaración de Zona de Reserva minera de litio”.

En todo caso, el mandatario mexicano advirtió que “los conservadores -como define a quienes se oponen a sus políticas transformadoras- han comenzado a interponer recursos legales, porque quisieran que México fuera colonia”. Una tácita referencia a políticos y legisladores de derecha, a grupos financieros y a representantes de trasnacionales.

En tanto, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, expresó que “si la nacionalización petrolera fue un parteaguas, la nacionalización del litio será recordada como el giro de tuerca que dio paso a la nueva política industrial”.

México se sumaría a países que en vez de vender como materia prima su riqueza natural a otros países, lo colocan en sus manos para la industrialización nacional. Los pasos legales dados en este país son un ejemplo de actuación con soberanía frente al uso de recursos naturales y estratégicos de las naciones latinoamericanas.

El jefe de Estado estableció que con el litio en manos del país se “inicia un proceso de exploración, de desarrollo tecnológico para tener la materia prima, también con el propósito de que se instalen plantas para la elaboración de baterías” de automóviles eléctricos y otros dispositivos.

Está contemplado que empresas privadas participen en todo el proceso de extracción y uso del litio, en un marco de dominio soberano del mineral.