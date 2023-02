Caso Hugo Gutiérrez. Otra “prohibición autoritaria” del Gobierno de Perú

Compartir

El dirigente comunista y ex parlamentario chileno está en una lista oficial peruana de prohibición de ingreso al país por defender los derechos humanos y condenar la represión en ese país desde que se impuso como presidenta a Dina Boluarte. “Me considera un peligro para la seguridad nacional del Perú” puso en Twitter el ex diputado. Desde el Gobierno chileno se explicó que se están haciendo consultas respecto a la resolución que afectó al abogado de derechos humanos.

Equipo “El Siglo”. 20/02/2023. Perú negó formalmente el ingreso a su territorio del abogado de derechos humanos, ex diputado y ex convencional constituyente, Hugo Gutiérrez, cuando pretendió ir a realizar compras a Tacna.

El también dirigente del Partido Comunista se sumó a la lista elaborada por el Gobierno de la impuesta presidenta, Dina Boluarte, de extranjeros declarados un peligro para su administración, por la defensa realizada de los derechos humanos en el país andino y la exigencia de que cese la represión contra manifestantes, cuando se supera el medio centenar de asesinados.

Gutiérrez puso en Twitter que “el régimen de Dina Boluarte me considera un peligro para la seguridad nacional del Perú, según su información de organismos de inteligencia nacionales o extranjeros, y me impide ingresar a ‘su’ país”.

Hizo ver a medio de prensa que “esto da cuenta de que en mi condición de abogado de derechos humanos, me prohíben el ingreso al país. Hago un llamado a organismos nacionales e internacionales a que mantengan su preocupación sobre lo que está ocurriendo en Perú”.

El hecho generó rechazo e inquietud en Chile. La vocera subrogante de La Moneda, Antonia Orellana, dijo a periodistas que “se están haciendo las gestiones y consultas formales, como se harían con cualquier ciudadano o ciudadana chilena, que viera impedido su ingreso a un país con el cual hay acuerdos respecto a la cuestión consular”.

El secretario general del Partido Comunista, en declaraciones a La Segunda, expresó que “el hecho es repudiable, se trata de una persona con vínculos fluidos y un abogado de derechos humanos” y calificó la orden de no ingreso a Perú de Gutiérrez como “una prohibición autoritaria”.

La diputada Carmen Hertz, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, informó que envió un oficio a la Cancillería chilena para conocer las medidas que se adoptarán.

No se tiene información, y las autoridades peruanas no la han entregado, sobre si hay más chilenos que, por motivos políticos o de defensa de los derechos humanos, no puedan ingresar a Perú.

El Partido Comunista de Chile emitió una declaración donde se sostuvo que “esta medida del gobierno de facto atenta contra el derecho de cualquier persona al libre tránsito entre dos países que tienen relaciones diplomáticas y por ende no debería haber impedimentos para el ingreso de connacionales a Perú”.

Se agregó que “esta acción es una amenaza para los derechos humanos de las y los peruanos; el hecho que el régimen de Dina Boluarte impida el ingreso a su país de abogados y organismos de derecho humanos, pero por sobre todo que se declare que la defensa y defensores de DD.HH constituyen un peligro para la seguridad nacional”.

“Lo acontecido con un militante comunista chileno y reconocido defensor de DD.HH., exige la solidaridad de toda la comunidad internacional con la situación del pueblo peruano” se apuntó en la declaración y se afirmó que “esta prohibición de ingreso al Perú termina evidenciando el carácter dictatorial del régimen de facto que hoy controla el Perú”.