“Unidad para Chile” en el desafío de ganar

“No queremos, como en la campaña anterior” partir con atrasos, comentó un dirigente. Se alistan equipos comunicacionales, territoriales y electorales para potenciar candidaturas en todas las regiones y alcanzar arriba de 20 consejeras y consejeros en el órgano que armará el nuevo texto constitucional. Se ajustan contenidos que deberían ser las matrices de las campañas con la tarea de llegar a amplios sectores ciudadanos, incluidos los indecisos y no tan cercanos a la izquierda y el progresismo. Los derechos sociales, terminar con los abusos y defender la dignidad de las personas serían algunas claves. En reunión del 22 de febrero habría definiciones más precisas.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 17/02/2023. El próximo 8 de marzo se inicia legalmente, de acuerdo al Servicio Electoral (Servel), la campaña para elegir a las y los integrantes del Consejo Constitucional que tendrá que definir el texto de una nueva Constitución. La campaña debe concluir a las 24 horas del 4 de mayo. Los comicios serán el domingo 7 de mayo.

Esas fechas las tienen bien claras en direcciones y equipos de los partidos políticos que conforman la lista “Unidad para Chile” (Comunista, Socialista, Liberal, Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, Acción Humanista, Plataforma Socialista y Federación Regionalista Verde Social), y que inscribió 72 candidatas y candidatos para el Consejo Constitucional, a lo largo de todo el país.

En “Unidad para Chile” se tiene claro que se trata de una campaña altamente competitiva y difícil porque, entre otros factores, se corre con algunas candidaturas no muy conocidas por la ciudadanía, con la desafección que se ha constatado en sectores ciudadanos, y con el mecanismo con que se elije el Senado, que en la historia electoral de las tres últimas décadas, favorece a la derecha. Además, será una campaña corta, de menos de dos meses.

Políticamente es una elección crucial porque definirá la correlación de fuerzas en el órgano que redactará el nuevo texto constitucional.

Como sea, se están alistando equipos comunicacionales, territoriales y electorales para potenciar candidaturas de la lista “Unidad para Chile” en todas las regiones y alcanzar arriba de 20 consejeras y consejeros.

“No queremos, como en la campaña anterior” partir con atrasos, comentó un personero vinculado a la lista. En una reunión del 22 de febrero próximo habría definiciones más precisas.

Eso no descartaría que, por ejemplo, candidatas y candidatos comiencen desde ya a dar entrevistas en medios comunales, regionales y nacionales, a tener presencia en redes sociales, a contactarse con organizaciones sociales y vecinales, a recorrer territorios.

Se indicó desde algunos partidos que se ajustan contenidos que deberían ser las matrices de las campañas con la tarea de llegar a amplios sectores ciudadanos, incluidos los indecisos y no tan cercanos a la izquierda y el progresismo.

Los derechos sociales, terminar con los abusos y defender la dignidad de las personas serían algunas claves.

Se vienen asuntos como elegir “las frases”, las imágenes, la consigna o eslogan central, la estética y el mensaje que serían definitorios en darle alma y cuerpo a la campaña de “Unidad para Chile”. Se tendrán que tomar decisiones sobre la franja, probablemente la próxima semana y a más tardar los primeros días de marzo.

No pocos piensan que deber ser “una campaña que motive a nuestra base electoral y al mismo tiempo atraiga a otros segmentos ciudadanos”.

Uno de los retos que se asumen, es dar a conocer e instalar a aquellas candidatas y aquellos candidatos no tan conocidos en las regiones. Junto a eso, presentar nítidas propuestas constitucionales que atraigan a las y los electores. En eso gravitaría el documento “Bases de la propuesta constitucional oficialista” y definiciones políticas que se manejan entre los partidos de “Unidad para Chile”.

Se asume que las franjas televisivas y radiales y los espacios en medios de alcance alto serán importantes, pero algunos expertos están planteando que exista una preocupación de especificidades y características regionales para llegar a esas y esos electores que no estarían completamente atraídos “por un mensaje de escala nacional”.

Un asunto considerado decisivo es cómo activar las bases militantes de todas las organizaciones, en todos los territorios, para salir a hacer campaña.

La lista “Unidad para Chile” inscribió candidaturas en todas las regiones, que incluyen dirigentes comunales y regionales, representantes de los mundos social y sindical, feministas, ex ministros y ex autoridades de Gobierno, ex alcaldes, representantes del mundo de la cultura, académicos y de la juventud.