«Queremos transformar las condiciones que en Chile dificultan el ejercicio de las comunicaciones»

La presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, en entrevista sostuvo que la nueva Mesa Nacional del gremio buscará «mejorar la calidad del periodismo». También hizo una autocrítica y apuntó que «nos falla mucho el difundir bien los que hacemos para que los y las colegas sepan que buscamos aportar a perfeccionar nuestra profesión». Y anunció que iniciarán una mesa de trabajo con la Subsecretaría del Trabajo para revisar temas laborales, al igual que levantarán una revisión de las condiciones laborales de trabajadores/es de medios de comunicación con la Dirección del Trabajo.

Daniela Pizarro Amaya. Periodista. 13/02/2023. La periodista Rocío Alorda lleva un poco más de un mes como presidenta del Colegio de Periodista de Chile y ya tiene la agenda llena de reuniones y de apuntes para buscar incidir en las políticas de comunicaciones del país. Rocío es Magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile e integrante de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile (REDPERIOFEM), ingresó a la mesa directiva del Colegio en 2017, cuando Javiera Olivares era su timonel, donde asumió como secretaria general y posteriormente fue coordinadora de la Comisión Nacional de Género, luego cuando Danilo Ahumada era el presidente, Alorda fue la vicepresidenta nacional del gremio.

Hoy le toca manejar las riendas de uno de los gremios más agitados del país. En entrevista con ElSiglo.cl habló de lo que se viene en este nuevo periodo y de cómo buscarán enfrentar los trabajos en conjunto con las instituciones del Estado.

¿Cuáles son los objetivos de este nuevo Consejo Nacional ?

Tenemos distintos objetivos que tienen que ver con seguir incidiendo de alguna manera en las políticas de comunicación que se puedan hacer a través del Estado, del Congreso y por cierto, estar atentos a lo que pase con el proceso de cambio de Constitución para ver como podemos instalar ahí derechos humanos en materia de comunicación. También nos preocupa seguir trabajando en materia de protección a la prensa y temas que tengan que ver con la vulneración de derechos laborales, sumado a los temas que ya venimos trabajando como Colegio y que esperamos fortalecer como materias de género, interculturalidad y derechos humanos. Esta directiva tiene puesto su foco en buscar mejorar la calidad del periodismo y buscar incidir para transformar algunas condiciones que en Chile dificultan el ejercicio de las comunicaciones en general.

¿Hay algún plan para sumar a los/as periodistas de medios de comunicación que en su mayoría no están colegiados y son más bien críticos de la labor del Colegio?

Nosotros tenemos que mejorar las comunicaciones. Como dice el refrán «en casa de herrero cuchillo de palo». Nosotros nos hemos focalizado en trabajar en temas internos y externos, pero nos falla mucho el difundir bien los que hacemos para que los y las colegas sepan que buscamos aportar a perfeccionar nuestra profesión, pero también es una instancia de apoyo y respaldo cuando hay vulneración de derechos. Es por ello que vamos a iniciar un plan de visibilización y difusión del quehacer del Colegio. Vamos a generar una estrategia para llegar a esos colegas de medios de comunicación, porque muchas veces ellos desconocen el quehacer del colegio, entonces una vez que ellos conozcan lo que hacemos se pueden sentir más vinculados a como funciona internamente.

La precariedad laboral, los despidos, las jubilaciones, son un tema sensible para el país y especialmente para el gremio de los periodistas ¿Cuáles serán las líneas de trabajo del Colegio en el área laboral?

Los temas laborales y de vulneraciones en general del ejercicio laboral son centrales en nuestro trabajo. Vamos a iniciar una Mesa de Trabajo con la Subsecretaría del Trabajo para iniciar un diálogo con el Ejecutivo y revisar donde están los elementos de principales vulneraciones. Nos interesa que los colegas conozcan el proceso de la reforma previsional y que sepan como hoy funcionan las políticas públicas respecto a beneficios, jubilaciones, PGU y otros. Esta mesa será para tener un vínculo directo y ver cómo podemos resolver temas que el Ejecutivo puede resolver o ver directamente. Aunque sabemos que también hay muchos problemas con el mundo privado, porque ahí es donde están principalmente los medios de comunicación, por eso vamos a revisar las condiciones de trabajo a través de la Dirección del Trabajo. También nos interesa incidir para que en los medios puedan existir protocolos para prevenir el acoso sexual.

El Tribunal de Garantía de Concepción condenó el pasado 18 de enero, por el delito de injurias, a Felipe Soto,ex director del periódico digital Resumen ¿Cuál es la respuesta del Colegio frente a la constante figura de las injurias?

Lo de las denuncias por injurias son un tema que venimos hace muchos años denunciando como Colegio, porque creemos que las injurias y calumnias no deben tener penas corporales. Lo ha dicho el relator especial de la Libertad de Expresión de la ONU, desde 2016, porque Chile es de los pocos países que penaliza las injurias y calumnias y eso nos parece grave. Es una violación al derecho de la libertad de prensa, por lo que es urgente terminar con esa figura. Deben existir mecanismos para que la gente se pueda defender cuando siente que está siendo maltratada por un medio, pero en el caso de las injurias no deben ser penas corporales, sino que sea algo así como la ley de prensa que tiene un derecho a réplica. En el caso de lo que pasó en Concepción tomamos contacto con el comunicador de Resumen y sacamos una declaración pública indicando de qué manera ha afectado esta figura durante los últimos años, ya que muchas personas presentan recursos legales. Además, nos parece mucho más grave que sean funcionarios públicos quienes usen estos recursos y figuras en casos de investigaciones periodísticas, ahí hay un tema central, porque eso no puede ocurrir. Todo funcionario público debe tener una conducta intachable y el periodismo está para investigar los temas de interés general.

Se entregaron las conclusiones de la Mesa de trabajo “Más amplitud, más voces, más democracia” ¿Cuál es la evaluación?

El informe es un insumo interesante, es un documento que sistematiza la percepción de distintos sectores sociales, nosotros como Colegio participamos en dos instancias, donde nos hicieron muchas consultas. Nos parece interesante tener un propio informe, porque tenemos el que hizo el relator especial para la Libertad de Expresión de la ONU,

que trata estos temas, pero que también se fija en otros puntos. Nosotros estamos revisando las recomendaciones, estamos haciendo un trabajo de reflexión respecto al informe, más allá de que saludamos que hoy haya la voluntad del Ejecutivo de sistematizar y levantar estados del arte respecto a la situación de las comunicaciones en Chile, eso no ha ocurrido en los últimos veinte años. Estamos haciendo un cruce viendo cuáles son los temas que el Colegio ya ha levantado y hemos avanzado, por ejemplo, el informe aborda un capítulo en temas de género y el Colegio lleva bastante años tratando de incidir en materia de género y comunicación con elaboración de cursos que ya están en muchas universidades, en escuelas de Periodismo en Santiago, y que se bien el informe propone que cada vez que se acrediten las universidades con estos ramos tengan un puntaje extra y nos parece interesante la medida, pero son cosas que están ocurriendo y donde el Colegio ha hecho un aporte significativo. Es super valioso que el Estado haya vinculado a las organizaciones sociales, profesionales, de periodistas y medios de comunicación, para hablar de comunicaciones.