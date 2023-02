Todo listo: Estos son los candidatos/as de “Unidad para Chile”

Compartir

Equipo ES. 07/02/2023. No hay plazo que no se cumpla y el de la inscripción de pactos y listas de candidatos y candidatas para consejeros/as constituyentes, se cumplió este lunes a la medianoche. Es así como todos los partidos políticos ya expusieron sus cartas para que escriban el proyecto de nueva Constitución dos punto cero.

Desde el pacto que “Unidad para Chile” que componen los partidos Comunista (PC), Socialista (PS), Liberal (PL), Convergencia Social (CS), Revolución Democrática (RD), Comunes, Acción Humanista (AH), Plataforma Socialista y Federación Regionalista Verde Social (FRVS), se inscribieron nombres en todo Chile dentro de los que destacan ex ministros/as, ex autoridades de gobierno, ex congresistas, ex alcaldes, figuras del mundo de la cultura, académicos, dirigentes sociales y políticos jóvenes, pero con trayectoria.

La lista fue inscrita este lunes en la noche, mientras que el Pacto “Unidad para Chile” fue registrado en el Servicio Electoral durante la mañana, en la sede del organismo por todos los presidentes y secretarios de las colectividades firmantes. En la oportunidad destacaron la importancia de la unidad.

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, sostuvo que “cada una de las fuerzas que constituimos este pacto, los ocho partidos, hemos valorado altamente haber logrado un número alto. Queríamos el 100 por ciento, pero eso, la otra parte, no me toca a mí explicarlo, le toca a los partidos que tomaron una opción distinta”.

Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, indicó que “nuestra disposición será de colaborar, de ir a buscar acuerdos más que buscar diferencias porque creemos que el adversario político a derrotar está más bien al frente, en la extrema derecha y en los populismos que amenazan este proceso constituyente”.

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, comentó que “estamos contentos de estar en esta mayoría para enfrentar esta lucha que es ideológica”.

El timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, aseveró que «como Frente Amplio nuestra invitación es que la unidad no se agota entre quienes pensamos igual, sino que la enseñanza después del 4 de septiembre es que requerimos la unidad más amplia posible”.

En tanto, Efrén Osorio, representante de Acción Humanista, destacó que “hemos constituido una lista muy diversa apuntando a generar las correlaciones de fuerzas que permitan asegurar un Estado democrático de derechos que le asegure a nuestra gente que el futuro será de una constitución que resguarde los valores y los derechos fundamentales”.

Los candidatos y candidatas presentadas para competir el 7 de mayo son: