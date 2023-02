¿Cuáles son las otras listas que competirán con consejeros constitucionales?

Compartir

“Todo por Chile” se llama la lista que compone el PPD, DC y PR. “Chile Seguro” la de Chile Vamos. “Pacto con la gente” la del Partido de la Gente y la lista del Partido Republicano.

Equipo ES. 07/02/2023. “Chile Seguro” es el nombre del Pacto que inscribió este lunes Chile Vamos, compuesto por los partidos UDI, RN y Evópoli, quienes apostaron por nombres conocidos como ex ministro de los gobiernos de Sebastián Piñera, como Rodrigo Delgado, ex ministro de Defensa, María José Puigrredón, exgobernadora del Maipo, el también ex ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, la exministra de Transportes, Gloria Hutt, y el exministro de Defensa, Jaime Ravinet. Asimismo, asoma el nombre del ex líder de la CPC, Juan Sútil, quien va por un cupo de RN en la Región de O’Higgins.

En tanto, el Partido de la Gente inscribió 72 candidatos/as a los largo del país bajo el nombre de “Pacto con la Gente”. El Presidente de la tienda, Luis Moreno, indicó que “queremos presentar alrededor de 72 candidatos de Arica a Punta Arenas, donde el 99% de esas candidaturas van a ir en lista llena como el “Pacto con la Gente”: se va a trabajar con la gente, (y) vamos a potenciar lo que es la democracia digital” y aclaró que “los candidatos pasaron procesos de exámenes de drogas, test psicológicos, perfil profesional también, y una serie más de requisitos para poder ser parte de este proceso”, y agregó que “fuimos a primarias en muchas regiones por la cantidad de candidatos que teníamos”.

El Partido Republicano también irá en lista propia, según Macarena Bravo, prosecretaria de la colectividad y también candidata al Consejo Constitucional, un tercio de los postulantes republicanos serán menores de 35 años.

Mientras que el pacto de la DC, PR y PDD, registró la lista “Todo por Chile”, donde resaltan los nombres de Andrés Zaldívar, Carmen Frei, Sergio Bitar y Marco Antonio Núñez.

El detalle de los candidatos: