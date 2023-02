Fin de la trama: PS irá con Apruebo Dignidad y PPD en camino propio

Compartir

«El Partido Socialista de Chile tiene la convicción de que unidos somos más. Nuestra decisión es consecuente con ello, hemos impulsado una lista unitaria de las fuerzas de gobierno, por lo tanto, reafirmamos concurrir con todos quienes resuelvan participar en ella», indicó la colectividad tras reunión de mesa directiva. Desde el PPD se negaron al pacto de unidad y argumentaron: «queremos conquistar votos del Rechazo», pero recalcaron que «la lealtad con el gobierno del presidente Boric no está en cuestión».

Equipo ES. 03/02/2023. Después de largas e intensas jornadas el socialismo democrático fijó sus destinos para competir en las próximas elecciones de los consejeros/as constitucionales en mayo de este año. La disyuntiva de la centro izquierda de ir o no en unidad quedó despejada este viernes cuando el Partido Socialista (PS) tras largas insistencias al Partido por la Democracia (PPD), optó por zanjar la unidad con Apruebo Dignidad al igual que el Partido Liberal (PL), mientras que el PPD no quiso ceder y confirmó la lista con la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Radical (PR), argumentando querer recoger las inquietudes del Rechazo.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, tras la reunión de la mesa directiva de la colectividad leyó el acta donde se confirma seguir trabajando por la unidad de la fuerzas transformadoras. «Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con nuestra coalición de Socialismo Democrático, como nuestro espacio natural de en términos programáticos e ideológicos», anunció.

Respecto al proceso constituyente la timonel socialista dijo que lo abordarán «con la máxima unidad de las fuerzas transformadoras. La unidad es más necesaria que nunca, dejando de lado las legítimas diferencias y las consideraciones partidistas, porque lo que está en juego es algo superior».

«Estamos en peligro de una regresión en derechos sociales y en la protección y respeto de los derechos humanos. Por eso hacemos el llamado a las demás fuerzas políticas para que se sumen a la unidad. El Partido Socialista de Chile tiene la convicción de que unidos somos más. Nuestra decisión es consecuente con ello, hemos impulsado una lista unitaria de las fuerzas de gobierno, por lo tanto, reafirmamos concurrir con todos quienes resuelvan participar en ella», apuntó.

Es por ello que Vodanovic afirmó que “vamos a pactar con todas las fuerzas que se unan a esta lista de mayoría a la que se ha sumado en el día de ayer el Partido Liberal, nos sumamos también nosotros» e insistió con invitar al pacto a la DC, PPD y PR. «Esperamos que como este pacto finalmente se inscribirá este día lunes, hasta que eso no se inscriba todavía estamos en posición de poder ir todas las fuerzas de gobierno, y ojalá sumada la DC, en una lista única que nos permita una optimización electoral, que tengamos más candidatos electos, pero sobre todo que nos permita sostener en base a un documento programático que nos une también sea posible de llevar a cabo en una sola lista”, destacó.

Sin embargo, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, tras seis horas de reunión con falangistas y radicales, dio el portazo a la lista única. «Queremos conquistar votos del Rechazo, queremos que mucha gente que confió en la centroizquierda como un espacio de construcción de bienestar vuelva a confiar en este espacio para ampliar la base del Gobierno», indicó.

“La lealtad con el gobierno del presidente Boric no está en cuestión, muy por el contrario, esta definición electoral responde a la convicción de ampliar esta base de apoyo que hemos señalado. Los focos para el Partido Por la Democracia siguen estando en otro lado, no están ni en las dos listas, no están en la discusión o en la dramatización de esta definición. Los focos de los parlamentarios y de todas las fuerzas en los territorios del PPD siguen estando en seguridad, en pensiones y en la reforma tributaria y, por cierto, en la posibilidad de construir acuerdos más allá de nuestras fronteras para lograr estas reformas», subrayó la dirigenta.

Y concluyó que «para nosotros fue una sorpresa que el PS no siguiera en la lista del Socialismo Democrático ya que en muchas ocasiones así lo aseguró. Pero las decisiones partidarias no dependen solo de los aliados, dependen también de las convicciones y nosotros seguimos creyendo que esta postura va ayudar a conquistar una gran mayoría de chilenos y chilenas, nosotros apostamos a una unidad amplia».

La decisión del PS se suma a la de los liberales, quienes en la jornada del jueves confirmaron la unidad con Apruebo Dignidad. «El Partido Liberal de Chile desde sus inicios ha empujado la unidad más amplia del progresismo en Chile. Hoy como partido de Gobierno del Presidente Gabriel Boric no es distinto. Nuestro país vivirá una segunda oportunidad constituyente y es deber de todas las fuerzas transformadoras asegurar una mayoría. Eso hoy es lo más importante», indicó la tienda en un comunicado.

Asimismo, el texto aseveró que «el Partido Liberal es una colectividad de centro-izquierda, de inspiración de liberal-igualitaria, y seguimos siendo parte de la coalición “Socialismo Democrático”. Sin embargo, hacemos nuestro el llamado del Presidente Gabriel Boric en cuento a tener una lista de la mayor unidad posible de cara a las elecciones del nuevo proceso constituyente y este es el espacio del cual seremos parte. Dicha decisión contó con la aprobación del 82% del Consejo General de nuestra colectividad”.

En ese marco, el presidente del PL, Patricio Morales, expresó que “nos parece que en este minuto es necesaria una unidad amplia de las fuerzas de gobierno. El Partido Liberal desde un inicio ha sido el único partido que ha estado en ambas coaliciones y es por eso que ha pedido del Presidente de la República hemos cumplido un rol de puente de ir generando confianza entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático”.