Compartir

Camila Vallejo, ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), indicó que es un tema que el Gobierno enfrenta “no de manera populista sino de manera responsable e integral, que es parte también del compromiso del mundo progresista”. Sostuvo que la seguridad “no es un tema que se nos impone por las encuestas o porque la oposición lo demanda. Es parte de nuestro compromiso y de nuestras convicciones y por eso lo hemos estado abordando de manera seria, sistemática y responsable”. La vocera de La Moneda valoró los avances en varias iniciativas legislativas como las reformas tributaria y de pensiones y manifestó que “ojalá para el Primero de Mayo ya sea ley las 40 horas”. En relación a la crisis instalada por las Isapres expresó que “nuestra disposición es a seguir dialogando para encontrar una solución” y enfatizó que “nuestro principal objetivo estará en el resguardo y el rescate de los usuarios”. La ministra afirmó que para el Gobierno “el 2023 debe ser de ir materializando transformaciones”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 31/01/2023. La seguridad pública “tiene que ser parte de nuestro proyecto político, porque si no tenemos seguridad, si no podemos salir a trabajar tranquilos, si no podemos ir a la plaza tranquilos, no podemos juntarnos en espacios sociales porque los ocupan bandas delictuales y criminales, vamos perdiendo terreno para la construcción de sociedad. Por eso es prioritario para nosotros”.

Así lo señaló la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, quien anotó que “el tema de la seguridad evidentemente que es una preocupación y la cobertura mediática de ella. Pero más allá de eso, es una realidad. Creemos como Gobierno (en) hablar de la seguridad de las personas, enfrentarla no de manera populista sino de manera responsable e integral, que es parte también del compromiso del mundo progresista. No es solamente un tema que se nos impone por las encuestas o porque la oposición lo demanda. No, es parte de nuestro compromiso y de nuestras convicciones y por eso lo hemos estado abordando de manera seria, sistemática y responsable”.

La vocera de La Moneda hizo esas afirmaciones al participar en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, y contestar preguntas de los conductores Julio Ugas, Patricio Palma y Karen Medina.

En relación a la crisis abierta por las Isapres que se niegan a cumplir un fallo de la Corte Suprema de devolver el dinero cobrado de más en planes de esas instituciones privadas, Camila Vallejo lamentó que los representantes de esos consorcios privados de la salud se levantaran de la mesa de conversación y aseveró que “nuestra disposición es a seguir dialogando para encontrar una solución”.

Indicó que “nuestro principal objetivo estará en el resguardo y el rescate de los usuarios, todos los que hoy están en una Isapre, que tienen un plan, tiene prestaciones, y nos interesa que eso esté resguardado”. Añadió: “Además tenemos que ver cómo avanzamos hacia un fortalecimiento de Fonasa, porque ya hay una migración importante de usuarios de Isapres a Fonasa, y Fonasa tenemos que cuidarla, fortalecerla”.

Los siguientes son párrafos destacados de la entrevista a la vocera de La Moneda en Radio Nuevo Mundo.

“El 2023 debe ser de ir materializando transformaciones”

“Llevamos menos de un año de Gobierno y creo que a pesar de las dificultades, hemos avanzado de manera sustantiva en muchas áreas, en muchos ámbitos. A veces no se ven, pero son importantes, son pasos significativos, y esperamos que se vayan profundizando y consolidando en los próximos meses. En los últimos años que nos quedan como Gobierno, dar cumplimiento a nuestros compromisos, que es lo más importante.

“Asumimos el Gobierno con un país que estaba enfrentando muchísimas crisis. Es importante destacarlo. Había una crisis sanitaria, la crisis de seguridad, la crisis económica, migratoria, los problemas asociados a salud mental que crecieron a partir de la pandemia, y hemos tenido que tratar de combinar las respuestas en distintos ámbitos de las necesidades de la población, con el avance de las transformaciones más profundas comprometidas en el programa de Gobierno.

“Lo que hemos estado tratando de hacer es una suerte de normalización de la situación para poder avanzar. En los primeros meses propusimos al país el plan Chile Apoya para poder normalizar la situación económica en distintos ámbitos, como el de la cultura, de las Pymes, de la producción, en el ámbito de los ingresos, de los precios, del costo de la vida. En la parte económica hemos estado permanentemente presentando ayudas y planes. Junto con el último paquete económico de ayuda, con el Bono Marzo, lo que se busca es que para el segundo semestre de 2023 podamos tener una mejora sustantiva en lo que tiene que ver con la situación económica del país y de las familias chilenas.

“El programa de Gobierno sigue avanzando, vamos a reforzar todo el trabajo del Gobierno, de nuestros equipos, con mucho diálogo, porque tenemos la convicción de que con mucho diálogo, con unidad, podemos avanzar en lo que el país espera que es mayor justicia, mayor igualdad, mayor dignidad, mayores derechos universales.

“La clase media siempre reclama que los apoyos del Estado no llegan, bueno, queremos garantizar derechos en salud, pensiones, estamos caminando en esa dirección. Al mismo tiempo nos hacemos cargo de las urgencias que son sentidas por nuestra población, por nuestro país, hay distintas realidades regionales, estamos empujando la descentralización. Vamos a seguir dando buenas noticias semana a semana. Llevamos menos de un año como Gobierno, así que nos queda harto camino por andar, harta noticia buena que dar, y así vamos a seguir avanzando como país.

“Vamos a seguir avanzando con todas nuestras políticas y compromisos. Tenemos a todas las ministras y todos los ministros desplegándose para ir a regiones, para entregar viviendas, para avanzar en Obras Públicas y Transporte, es decir, seguimos trabajando. Si el 2022 fue de normalización ante situaciones críticas, el 2023 debe ser de ir materializando transformaciones. Esperamos que avance la reforma tributaria, la de pensiones, y esperamos que sea un año importante para la educación y la salud”.

“La política contra el crimen organizado es inédita”

“En el tema de seguridad, también se ha presentado mucho trabajo, muchas iniciativas, con una perspectiva integral para abordarlo.

“La situación en La Araucanía ha estado crítica hace mucho tiempo y hoy tenemos una baja sustantiva en los delitos violentos rurales, un 40 por ciento. Eso no se debe sólo al Estado de Excepción, porque años antes con Estado de Excepción había situaciones de violencia y ahora ha bajado. ¿Qué es lo que lo explica? La integralidad de la mirada que hemos aplicado, que es la persecución, el resguardo del orden con Fuerzas Armadas y policías, pero también es inversión, también es diálogo. Estamos tratando de hacer las cosas no a la fácil, sino que respondiendo con mayor complejidad e integralidad de los problemas.

“Lo mismo pasa con el crimen organizado. La política contra el crimen organizado es inédita, eso parte con la conformación de los consejos regionales, pero en general hay respuestas como el aumento del presupuesto, con una ley sobre crimen organizado que avanza en el Congreso Nacional, y por lo tanto hay una mirada más completa de cómo enfrentar esto. En el norte estamos avanzando en infraestructura crítica, a pesar de que tuvimos un rechazo en algo sustantivo de parte de la oposición, y lo logramos revertir”.

“Tuvimos una semana recargada de avances legislativos”

“Estamos haciéndonos cargo de urgencias producto de una situación crítica de la economía, que tenemos la convicción que se ha ido normalizando, pero además cumplir con hacer cambios profundos que se vienen demandando hace años, hace décadas.

“El tema de la redistribución de la riqueza, porque a pesar de muchos esfuerzos que se han hecho en Chile, a pesar del crecimiento económico, todavía hay harta desigualdad, y necesitamos repartir mejor la torta, distribuir la riqueza que se produce en el país.

“Eso parte por una reforma tributaria técnicamente bien sostenida, integral, y esa es la reforma que presentamos al Congreso y que avanzó, se aprobó en la Comisión de Hacienda, pasó a la Sala y tendrá que ser discutida en la Sala del Congreso, y esperamos que paso a paso vaya dando frutos esta iniciativa para que logremos financiamiento de programas, como la pensión básica solidaria. Además, financiar otras iniciativas y otros objetivos programáticos para avanzar en una perspectiva de derechos.

“Ese avance es sustantivo para nosotros, porque la reforma tributaria es como la columna vertebral del programa de Gobierno, es lo que nos permite financiar mucho de los compromisos que tenemos, y nos permite tener incentivos para el desarrollo.

“En cuanto a la reforma de pensiones logró ser aprobada la idea de legislar, a pesar de los votos en contra de la oposición, lo que lamentamos mucho, porque nos parece inaudito que la oposición rechace la idea de legislar un aumento en las pensiones de nuestro país. La reforma de pensiones no sólo busca terminar con las AFP y construir un nuevo sistema de seguridad social, sino que lo que busca es aumentar las pensiones de manera inmediata. Por eso rechazar la idea de legislar por parte de la oposición no se entiende, pero esperamos que se vaya revirtiendo en el transcurso del trámite legislativo. Podemos tener diferencias, pero eso se debate.

“En cuanto a las 40 horas, tiene que ver con la lógica que queremos construir una sociedad más de los cuidados. Ya hemos avanzando, por ejemplo, con las credenciales para las cuidadoras y los cuidadores, el registro de cuidadores para detectar cuántos hay en nuestro país. Queremos tener un sistema nacional de cuidados para identificar a las cuidadoras y cuidadores, remunerar su trabajo y ver cómo en esta sociedad nos cuidamos más, cómo cuidamos nuestra salud, nuestro tiempo en familia, en comunidad. La vida no consiste sólo en trabajo, a pesar de que el trabajo dignifica. Por eso las 40 horas es parte de nuestro compromiso y tiene que ver con el sello del Gobierno.

“Tuvimos una semana recargada de avances legislativos, y esa fue muy significativa, muy simbólica, porque además se aprobó por unanimidad en la comisión, con votos de la oposición y del oficialismo. Se logró un entendimiento de cómo esta idea que empujamos de las 40 horas se complementó con una adecuación a distintos sectores productivos, porque las jornadas laborales son distintas. Ojalá para el Primero de Mayo ya sea ley las 40 horas, es una meta que sería bonito poder cumplir.

“Cada vez vamos mejorando más en nuestro funcionamiento como Gobierno, en los avances que estamos teniendo. En estas semanas no solo logramos echar abajo dos acusaciones constitucionales que estaban injustificadas, carecían de méritos, eran montadas en esa lógica revanchista, en una lógica de establecer responsabilidades políticas constitucionales cuando no las había. Además de todo el esfuerzo desplegado por defender a la ex ministro (Marcela) Ríos y al actual ministro Giorgio Jackson, logramos varios avances legislativos como la reforma de pensiones, las 40 horas, la reforma tributaria, pero también avanzó la ley contra el crimen organizado, la de infraestructura crítica…

“Estamos tratando de reforzar este plan de productividad para salir de este estancamiento productivo”

“El tema de reactivar la economía lo hemos abordado desde marzo hasta la fecha, con medidas como el plan Chile Apoya, que es un esfuerzo importante de inversión pública y privada que buscó reactivar a distintos grupos de la población, en materia agrícola, materia cultural, materia de turismo, etcétera, inversión a nivel de barrio, y que se ha ido reforzando, por ejemplo, con el plan Invirtamos en Chile, con una agenda internacional del ministro de Economía, de Hacienda, del Presidente de la República, para atraer inversiones, y también con el tema de la productividad.

“No sacamos nada con traer inversiones o destinar recursos públicos y privados, si no mejoramos la productividad. En ese sentido, estamos tratando de reforzar con este plan de productividad para, justamente, salir de este estancamiento productivo que tenemos hace años. La falta de productividad es algo que está paralizado hace años, no es un problema de ahora, o que tiene que ver con la pandemia, o la situación económica que estamos atravesando a nivel mundial. Es un problema estructural que ha tenido nuestro país hace bastante tiempo por el modelo de desarrollo que ha tenido. Por eso hemos dicho que hay que avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo.

Pero esta agenda más específica tiene que ver con capacitaciones, con desburocratizar ciertos trámites para incentivar la productividad, y enfrentar esta situación de estancamiento. Pero no va a ser lo único que se hagan, habrá más medidas. Además, la ley de presupuesto puso un foco específico en estrategia productiva sostenible. Ahí hay un programa especial que agrupa a ciertos ministerios para darle a la productividad un sentido de sostenibilidad. Eso es fundamental para lo que será la base institucional de un nuevo modelo de desarrollo.

“No actuamos bajo presiones de las Isapres”

“Hay que recordar el origen de todo esto. Hay un modelo de negocio de las Isapres que ha sido judicializado producto de distintos recursos y demandas de los usuarios a partir de aumentos en los precios de los planes y que tiene que ver con las tablas de factores. Han sido permanentes los fallos y lo que ha señalado la justicia ( ) que hubo abusos y se tiene que adecuar los precios de los planes según la tabla de factores. Esto es una crisis que se arrastra producto de la propia responsabilidad de las Isapres y que de alguna manera ha ido afectando fuertemente a los propios usuarios de las mismas Isapres que además están muy molestos por esta situación.

“Es un tema que hay que resolver…una situación que no es responsabilidad de este Gobierno sino de las propias Isapres. Esto a propósito del fallo de la Corte Suprema que además aclaró, por el recurso de aclaración que presentó la Superintendencia de AFP, desde qué año operaba el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y desde qué fecha.

“Las Isapres, lamentablemente, se bajaron de la mesa de conversaciones con el Ministerio de Salud. Nuestra disposición es a seguir dialogando para encontrar una solución. Otra cosa es lo que tendrá que hacer la Superintendencia, la circular que tendrá que emitir para ver cómo da cumplimiento al fallo, está dentro del plazo para hacerlo. Recordemos que son muchos los planes, son como 900 tablas de factores distintas, se tienen que observar más de 40 mil planes distintos. El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, va a seguir conversando. De hecho se va a reunir el próximo viernes con parlamentarias y parlamentarios de las comisiones de salud de ambas Cámaras, para ver las distintas iniciativas legislativas que nos permitan enfrentar de manera seria esta situación.

“Es una discusión que se está dando, nosotros la estamos tomando con harta responsabilidad, sin ceder a presiones, por cierto, no actuamos bajo presiones de las Isapres ni de nadie. Entendemos que tenemos que actuar con cierto grado de sentido de urgencia por lo categórico del fallo de la Corte Suprema”.