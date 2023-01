Sitio de Memoria 3 y 4 Álamos hará actividad por 50 años del golpe de Estado

Compartir

Este sábado, como inicio de conmemoraciones por los acontecimientos de 1973 y durante la dictadura cívico-militar. Se entregará reconocimiento a Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura, por su lucha por los derechos humanos.

Santiago. 27/01/2023. La Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos iniciará la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de civiles y militares con un gran acto político cultural en su sitio de memoria. Ya son 12 años que se realiza esta actividad, que en esta ocasión se llevará a cabo el día sábado 28 de enero 2023 a las 11 horas en el Sitio de Memoria ubicado en Canadá 5359, entre Llico y Departamental, comuna de San Joaquín (Metro Pedreros).

El encuentro contará con la participación de diferentes artistas e importantes representantes de diversas organizaciones políticas, sociales, culturales y de derechos humanos, además se hará entrega, como ya es tradición, de la “Medalla al Honor en la Lucha por los Derechos Humanos Año 2023”, que en esta oportunidad será otorgada a: Miguel Lawner Steiman, Premio Nacional de Arquitectura 2019, por su alto compromiso en la defensa de los derechos humanos y sobreviviente de diversos campos de concentración y tortura.

La Corporación Campo de Concentración 3 y 4 Álamos es una organización de derechos humanos, sin fines de lucro, creada el año 2007, cuyo objetivo es la recuperación del ex campo de prisioneros de 3 y 4 Álamos, a través de su declaratoria como Monumento Nacional (Decreto Supremo Nº 208 del Ministerio de Educación, de fecha 31 de agosto de 2017) y su posterior traspaso en Comodato a la Corporación con el fin de transformarlo en un Sitio de Memoria que esté al servicio de la comunidad y de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. A 50 años del golpe de estado no podemos seguir esperando, no más promesas, exigimos el comodato ahora.

Actualmente estas dependencias se encuentran ocupadas por el Sename donde mantienen detenidos a jóvenes infractores de ley. Es administrada por Sename y controlada en su perímetro por Gendarmería de Chile.