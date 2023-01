FDA: La CUT planteó necesidad de subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos

Compartir

La pronta aprobación de las reformas previsional y tributaria, la regularización del trabajo en empresas de aplicaciones y el impulso a un proyecto de ley que establezca la negociación colectiva ramal, fueron otras de las medidas planteadas por la multisindical en su último Congreso Consultivo, lo que fue dado a conocer por sus dirigentes en un foro sindical realizado en la Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista, ocasión en que señalaron también la necesidad de que los partidos de izquierda recuperen su tronco histórico como clase trabajadora organizada, “sino están condenados a morir”.

Úrsula Fuentes. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 01/2023. Como de vital importancia calificó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, adelantar la negociación del ingreso mínimo y que éste alcance prontamente los 500 mil pesos y no al final del Gobierno del Presidente Boric como está comprometido, pues el aumento de este monto salarial resulta para las y los trabajadores muy necesario ahora debido a la actual situación económica e inflacionaria del país

“La demanda de la CUT siempre ha sido y es uno de los planteamientos que surgieron en nuestro último Congreso Consultivo, que el salario mínimo esté sobre la línea de pobreza, la cual corresponde a un ingreso de 572 mil pesos para una familia de cuatro personas”, precisó el dirigente en el Foro “Congreso Social y Político de la CUT y sus Proyecciones”, realizado en la Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista.

Acuña informó además que durante el último Congreso Consultivo de la CUT realizado en diciembre, se planteó la necesidad de que tanto el Gobierno como el Congreso se enfoquen en mejorar y aprobar el proyecto de las 40 horas de jornada laboral semanal, de que se envíe este año un proyecto de ley que impulse la negociación colectiva ramal multinivel, lo cual es un compromiso que hizo el Ejecutivo durante la última negociación del ingreso mínimo; y la importancia de aprobar las reformas tributaria y de pensiones, de ratificar el Convenio 190 (que reconoce el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y abuso, incluido el acoso por razón de género), de crear un plan nacional de contratación de cuidadores de personas adultos mayores y niños, así como de un plan nacional público-privado de empleo.

Otras de las medidas indicadas desde la multisindical en su Congreso Consultivo apuntan a reformar el seguro de cesantía mediante la flexibilización de sus requisitos y crear un bono de protección del consumo y un observatorio de precios, para tratar de ir controlando la colusión de los grandes grupos económico.

Asimismo, el presidente de la CUT resaltó la importancia de crear la Empresa Nacional del Litio, porque “como trabajadores tenemos una responsabilidad y no queremos que con el litio nos pase lo mismo que con el cobre”.

Una de las medidas para enfrentar la crisis de legitimidad que tuvo la Central Unitaria de Trabajadores el 2016, fue establecer el voto universal y que los afiliados estén al día en el pago de las cuotas por doce meses para poder participar de los eventos eleccionarios y congresales, con el objetivo de que haya una constancia en la participación.

Esto permitió que en el último Congreso Consultivo de la CUT asistieran 350 delegados en representación de 170 mil trabajadores. “La Central representa a cerca de 700 mil trabajadores, pero 170 mil son los que decidieron ponerse al día en sus cuotas y mandar un representante a este evento”, detalló el secretario general de la organización y presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, Eric Campos, durante el Foro realizado en la Fiesta de los Abrazos.

Actualmente, la afiliación sindical está en 22,2 por ciento y es la más alta desde la Unidad Popular. “Pero ese aumento no significa que el sindicalismo en Chile sea de izquierda y es evidente que el problema actual es que hay un sindicalismo masivo que sólo juega con la pierna del corporativismo o con el ‘juntemos lucas para la gift card’ o ‘para comprar más barato el gas’” señaló el sindicalista.

Sobre lo mismo, aclaró que la idea “no somos de izquierda ni de derecha”, “no es nueva, es una idea fascista de la época de Mussolini, que ha calado en los sectores populares”. Añadió que “de hecho, como dirigentes hemos tenido graves problemas para impulsar un sindicalismo sociopolítico y cuando la CUT llamó a votar por Boric nos decían ¿por qué los sindicatos están hablando de política?”, explicó Campos.

Al respecto, el dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos Unidos Walmart, de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, y miembro de la Coordinadora No Más AFP, Manuel Díaz, manifestó que en Chile hay un aumento del individualismo y una clase trabajadora dividida. “Con 400 o 500 mil pesos algunos trabajadores creen que son de clase media, porque así se les enseña y prácticamente veneran al patrón y falta que le digan gracias señor, porque le están dando trabajo”, afirmó.

También resaltó el aumento del empleo precario y el trabajo en empresas de aplicaciones como Didi, Pedidos Ya, Uber, entre otros. “Los trabajadores de estas aplicaciones no tienen ninguna seguridad y protección laboral, se dice que ganan mucho dinero porque reciben 800 mil pesos, pero deben pagar los costos, como insumos y bencina, de manera que esos 800 mil pesos en el fondo quedan similar al sueldo mínimo. Hay que avanzar en corregir esto”, expresó Díaz.

Al respecto, la dirigenta sindical de las y los trabajadores de la salud y vicepresidenta de la Mujer de la CUT, Karen Palma, subrayó la importancia de corregir la informalidad y la precarización del trabajo de las mujeres y también mejorar las condiciones laborales del teletrabajo para que tenga condiciones de trabajo decente. “No puede ser que las mujeres que ejercen el teletrabajo estén a la vez al cuidado de los hijos y los quehaceres de la casa, mientras el empleador abarata costos”, indicó.

En cuanto al actual aumento de la participación femenina en el sindicalismo, Palma destacó que de las 60 personas que integran el Consejo Directivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, el 50 por ciento son mujeres y que en las CUT zonales y provinciales el 95 por ciento son conducidas por ellas.

También manifestó que el feminismo tiene que ir ligado a la clase y que como mujeres de la CUT tienen el gran desafío de expresar el feminismo popular en la próxima conmemoración del 8 de marzo. En ese sentido, afirmó que hay demandas del movimiento feminista que están muy alejadas de la realidad y cotidianidad que viven las mujeres en las poblaciones y que eso se reflejó también en la pérdida del Apruebo por un nueva Constitución.

“Muchas mujeres sufren violencia, no han tenido oportunidad de estudiar y tienen otros componentes como ser mujer, ser pobre, ser inmigrante. De manera que es impensable que de un día para otro piensen que están liberadas totalmente del cuerpo y de la mente. Y esta observación no es nueva, ya existía en Chile un debate muy antiguo entre Elena Caffarenna y Gabriela Mistral, en el que la poetisa le decía ‘yo no voy a ser feminista mientras no sienta que mi clase se representa´”, resaltó.

Eric Campos manifestó que para la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores es muy significativo que en el programa de la Fiesta de los Abrazos se haya considerado la realización del Foro “Congreso Social y Político de la CUT y sus Proyecciones”, puesto que los orígenes del Partido Comunista chileno están íntimamente ligado a las reivindicaciones sindicales.

“Recabarren creó al Partido como un instrumento político institucional y de estrategia para que los trabajadores dieran la lucha en distintos ámbitos, pero principalmente en el Parlamento. Y por eso el PC tiene una responsabilidad mayor con los trabajadores en la actual coyuntura económica y social, porque es desde la clase trabajadora donde se funda históricamente como colectividad y si los partidos de izquierda no recuperamos nuestro tronco histórico, estamos condenados a morir. Y sí no luchamos por cambiar los salarios, no hay cambio en el sistema”, advirtió el secretario general de la CUT.