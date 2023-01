Los representantes del PC en la Comisión Experta y el Comité Técnico

Compartir

Alexis Cortés y Julia Urquieta fueron ratificados por el Congreso para integrar los organismos que sentarán y revisarán las bases de una nueva Constitución.

Equipo “El Siglo”. 26/01/2023. El nuevo proceso constitucional comenzó a tomar forma con la designación de los y las 24 integrantes de la Comisión Experta y de los 14 nombres que formarán el Comité Técnico de Admisibilidad, que fueron aprobados por la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado.

Dentro de esos nombres hay dos representantes del Partido Comunista (PC). Alexis Cortés fue uno de los elegidos por la Cámara Baja para la Comisión Experta. Militante comunista, es sociólogo, Doctor en Sociología de la Universidad del Estado Río de Janeiro. Es profesor de la Universidad Alberto Hurtado y fue presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile.

En tanto, para el Comité Técnico de Admisibilidad se aprobó el nombre de Julia Urquieta. Destacada abogada de la Universidad de Chile, con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, fue concejala de la comuna de Pudahuel y subsecretaria de Previsión Social durante el segundo Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Así las cosas, Alexis Cortés y Julia Urquieta serán representantes del Partido Comunista en dos instancias clave en todo el proceso constitucional que se vivirá este año.

Asimismo, serán parte de estas instancias funcionarios/as de los gobiernos de Sebastián Piñera, como Hernán Larraín (UDI), ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera (RN), ex ministro de Justicia, Katherine Martorell (RN), ex subsecretaria de Previsión Social, Máximo Pavez (UDI), exjefe de Relaciones Políticas de la Segpres y ex subsecretario Segpres, Juan José Ossa (RN), ex subsecretario de Justicia y exministro Segpres, Sebastián Soto (Evopoli) Exjefe de la División Jurídico Legislativa de la Segpres, Héctor Mery (UDI), Exjefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, Cecilia Flores (UDI), Ex Coordinadora legislativa del Ministerio del Trabajo y exjefa de gabinete de la subsecretaría de la Segpres y Josefina Soto (Republicano), Ex Coordinadora legal del Ministerio de Hacienda y exjefa de gabinete del Ministerio de Energía.

La Comisión de Expertos quedó compuesta por: Jaime Arancibia Mattar (RN), Magaly Fuenzalida Colombo (FRVS), Bettina Horst Von Thadden (UDI), Alejandra Krauss Valle (DC), Catalina Lagos Tschorne (PS), Hernán Larraín Fernández (UDI), Katherine Martorell Awad (RN), Gabriel Osorio Vargas (PS), Teodoro Ribera Neumann (RN), Leslie Sánchez Lobos (PPD-PL), Francisco Soto Barrientos (PPD), Sebastián Soto Velasco (Evopli), Máximo Pavez (UDI), Natalia González (UDI), Juan José Ossa (RN), Catalina Salem (RN), Flavio Quezada (PS), Antonia Rivas (CS), Domingo Lovera (RD), Alexis Cortés (PC), Paz Anastasiadis (DC), Carlos Frontaura (Republicano), Marcela Peredo (Independiente-Chile Vamos) y Verónica Undurraga Valdés (PPD).

Y tendrá como principal labor redactar un anteproyecto “que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo”, según reza el acuerdo transversal por una nueva Constitución.

El quórum para zanjar las votaciones de articulados será de tres quintos y sus funciones se iniciarán el 6 de marzo de 2023, desde ahí tendrán tres meses para redactar la propuesta.

Mientras que el Comité Técnico de Admisibilidad del Consejo Constitucional quedó confirmado por: Viviana Ponce de León (FA), Julia Urquieta (PC), Marcos Contreras (FA), Claudio Grossman (PPD), Estefenía Esparza (PR), Juan Carlos Ferrada (PS), Tomás Jordán (DC), Marisol Peña (RN), Víctor Avilés (RN), Héctor Mery (UDI), Cecilia Flores (UDI), Ana María García (Evopoli), Josefina Soto (Republicano) y Enrique García (PDG).

Estos integrantes serán conocidos como los árbitros del proceso constituyente, ya que resguardan los principios constitucionales establecidos. Y al igual que la Comisión, comenzará sus labores el 6 de marzo.

Además, los órganos que conforman el proceso constitucional, sus comisiones y subcomisiones sesionarán de manera presencial en la sede del Congreso Nacional en Santiago.