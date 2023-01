Lautaro Carmona y los argumentos para una lista unitaria al Consejo Constitucional

Compartir

El secretario general del Partido Comunista indicó que, cuando menos, el oficialismo debe lograr 21 consejeros, y con dos listas, eso está en riesgo. Apuntó que “si vamos con dos listas, la derecha hará el esfuerzo de ir con una sola lista, tendría mucho más ventaja en un espacio de correlación de fuerza”. Enfatizó que “una sola lista puede tener una exposición diversa, que exprese que hay dos coaliciones dentro de esa lista, y se llega a distintos sectores”. En entrevista reveló que este domingo habrá un Pleno del Comité Central del PC, donde se definirán las candidaturas de ese partido al Consejo.

Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 26/01/2023. ¿Por qué en el Partido Comunista piensan que es mejor una sola lista de los conglomerados oficialistas para la elección de consejeras y consejeros constitucionales?

Es mejor, primero, por un tema de electividad. Con dos listas es altamente probable que en cada una hayan sobrantes, que sumados, podrían elegir un consejero, pero separadas, se pierde. Segundo, políticamente es la oportunidad de las fuerzas oficialistas de enviar un mensaje inequívoco de compromiso con las transformaciones, con las reformas, con una nueva Constitución, y eso crea un estímulo a la gente, dando una fórmula unitaria. En tercer lugar, porque si hay dos listas, se pueden producir situaciones indeseadas, roces, confrontaciones, entre personas que son parte de un mismo proyecto, lo que no sucede con una lista unitaria. Además, si vamos con dos listas, la derecha hará el esfuerzo de ir con una sola lista, tendría mucho más ventaja en un espacio de correlación de fuerza (que habría en el Consejo Constitucional), porque se dice que bueno, con dos listas podríamos perder uno o dos consejeros, no es tan grave, pero estamos hablando de que, a lo menos, debemos ganar 21 de los 50 espacios en el Consejo, y perder uno o dos es mucho. Si quieres participar en el Consejo con incidencia, a lo menos tienes que tener 21 consejeros, además para impedir que la derecha te pase una máquina por encima. Con menos de 21 consejeros, te conviertes en un observador en el Consejo.

Con dos listas entonces, ¿hay una alta peligrosidad de no tener los consejeros necesarios para sacar un texto constitucional realmente nuevo, transformador?

No quiero ser fatalista, pero si uno mira con rigor, pensando en el país y en lo que debe ser la nueva Constitución, sin duda que es un derroche, un auto abuso, ir en dos listas y correr riesgos altos. Unos dicen que con dos listas llegamos a sectores de centro donde la izquierda no llega, pero una sola lista puede tener una exposición diversa, que exprese que hay dos coaliciones dentro de esa lista, y se llega a distintos sectores. Podemos dar la señal que están los partidos del Socialismo Democrático, de Apruebo Dignidad, y la población no se va a perder con eso.

Además que aquí se trata de un sector amplio y diverso que está planteando las características fundamentales sobre una nueva Constitución, no se trata de una disputa de escaños parlamentarios…

Quien piense que aquí se juega la incidencia o la fuerza de una corriente política, en particular, comete un error muy grande. Con una lista, en todas partes, las y los candidatos van a captar votación que no será de su tendencia partidaria, eso ocurrirá con todos. No está en debate que crecerá el partido A o B. El debate es desde una mirada de compromiso con las transformaciones, con una nueva Constitución que cuando menos garantice un Estado social de derechos que termine con el Estado subsidiario y que ponga en el centro cuatro o cinco temas claves para el país y para la gente. Para eso, debemos tener más de 21 consejeros.

El plazo para inscribir las listas y las y los candidatos es el 6 de febrero. Se dice que hasta ese mismo día puede haber negociaciones para determinar si habrá una o dos listas, y definir la inscripción de candidatos. ¿De aquí a esa fecha, qué esfuerzos hará el Partido Comunista para que haya una sola lista?

Estamos en un esfuerzo perseverante, sostenido, de intercambios con los partidos de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático, y en particular con el Partido Socialista. Quiero valorar positivamente las manifestaciones tanto de la presidenta como del secretario general del PS en que han reiterado la idea de una sola lista. Sé que lo van a someter a debate en su Pleno de este sábado, nosotros lo haremos el 29 próximo. Las distintas directivas de partidos persistiremos por construir una lista única que en lo óptimo vaya desde la Democracia Cristiana hasta el PC. Si no es así, se verá cómo hacer los pactos entre los partidos.

¿El próximo domingo hay Pleno del Comité Central del Partido Comunista para definir todo esto?

Así es, con el Servel como ministro de fe, vamos a legalizar el acuerdo del Comité Central por un pacto, y vamos a avanzar al máximo posible la propuesta paritaria de candidaturas que el PC va a ofrecerle a los partidos aliados para que construyamos las listas en cada una de las regiones.

¿El domingo van a estar entonces las candidatas y los candidatos del PC al Consejo Constitucional?

Debiera estar la propuesta. Pueden venir consultas, cambios, porque habrá una semana de plazo para la inscripción, se puede mejorar la propuesta en cada región, y hacer una prelación en relación a los otros partidos, pensando en quién tiene la mejor posibilidad en cada región para que nos complementemos, nos potenciemos, y demos los pasos más inteligentes y eficaces.

¿Qué rol debería tener el Gobierno en este debate de los partidos oficialistas respecto a llevar una lista unitaria o dos listas?

Lo lógico es que los partidos nos comportemos a la altura de las circunstancias y tengamos la capacidad de llevar adelante todo esto sin afectar al Gobierno. Sabiendo que lo que no hagamos bien, afectará al Gobierno. Debemos tener un sentido de responsabilidad muy grande. Nosotros, desde nuestra soberanía partidaria, por convicción, buscamos construir el acuerdo unitario, consideramos que es lo óptimo, y tenemos conciencia de que no hacer bien las cosas, nos guste o no, va a repercutir en el Gobierno, y eso no es bueno.

Mira, en las tareas de Gobierno, hay gente en todos los niveles, de todos los partidos de los dos conglomerados, y en esas tareas nadie está mirando si ese es de acá o de allá. La elección del Consejo será un proceso muy intenso, con una campaña que dura un mes y medio, y con dos listas podemos contagiar con intereses partidistas a quienes están cumpliendo tareas de Estado, les vamos a quitar concentración, van a aparecer unos apoyando a los de una lista y otros a otra lista, porque nadie podrá desentenderse del fenómeno político que se estará viviendo.

¿Y qué le conviene a la derecha?

Le conviene que haya dos listas. Y al revés, al oficialismo le conviene ir unidos y que la derecha vaya en dos listas. Eso es por los datos abiertos, por argumentos que te daba antes, porque debemos garantizar un número de consejeros.

Se constata y se habla de una desafección de la gente por todo este proceso que se está viviendo. Se está frente a una elección determinante como elegir a las y los integrantes del órgano que armará el nuevo texto constitucional. ¿Cómo disminuir esa desafección y convocar a la gente?

Yo tengo una mirada optimista, creo que habrá participación. Además, creo que va a demostrar que la correlación de fuerzas que se dio en el plebiscito pasado no es de derecha, y que hay un juicio crítico de amplios sectores de la población. Creo que en esta elección habrá una tendencia a nuclear más fidedignamente los intereses y demandas que hay en el país. Eso tendrá que ver también con que hagamos bien las cosas, y con que se den respuestas a cuestiones urgentes que se están viviendo, como los problemas económicos, la delincuencia, los problemas sociales.

Además, decir que esta es una batalla electoral contra el tiempo, una batalla de una intensidad y una consecuencia muy grande para el país, que va a implicar un enorme esfuerzo, que quienes promuevan la campaña entreguen hasta sus horas de descanso, levantando liderazgos, promoviendo ideas, y que todo tenga en común una plataforma transformadora desde el punto de vista de la nueva Constitución.