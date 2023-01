Este sistema de pensiones “no puede seguir”: Jeannette Jara

Compartir

La ministra de Trabajo y Previsión Social indicó que “no me cabe duda de que vamos a lograr un buen acuerdo” en el Congreso en relación a la reforma de pensiones en curso. Declaró que “si se vota el 25 de enero la idea de legislar del proyecto de reforma a las pensiones a nosotros nos parecería un avance considerable”.

Santiago. 19/01/ 2023. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, declaró que “no me cabe duda de que vamos a lograr un buen acuerdo (en materia de reforma de pensiones), porque como está, el sistema de pensiones no puede seguir”.

Apuntó que “todos tendremos que ceder para llegar a un acuerdo, pero ceder cuando hay una contrapropuesta y ese momento no ha llegado. Por eso, ahora lo que se vota no son los detalles del proyecto, es la idea de legislar y en eso no podemos estar en oposición”.

La ministra Jara expresó que “si se vota el 25 de enero la idea de legislar del proyecto de reforma a las pensiones a nosotros nos parecería un avance considerable, dado los tres meses que lleva de tramitación y que estamos dando cumplimiento a lo que se nos ha solicitado, pero, además, como una señal política importante para el país, ya que estamos haciéndonos cargo del tema de las pensiones”.

Las palabras las dijo la titular de Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a un comunicado de la dependencia, ante medios de prensa convocados, y estuvo acompañada del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

El subsecretario Larraín indicó que “la reforma de pensiones arroja un incremento significativo en las tasas de reemplazo, obteniéndose una mediana de 71% para los actuales y futuros pensionados, lo cual nos parece un resultado satisfactorio a la luz de del hecho de que el 72% de los actuales pensionados tiene una pensión inferior al salario mínimo”.

Según un comunicado, “las autoridades compararon el impacto en el caso de destinar el 6% de cotización adicional que propone el proyecto al Seguro Social o a la capitalización individual. De este modo, y solo considerando el Pilar Contributivo, una de las simulaciones considera el caso de una mujer que se pensiona a los 65 años con una remuneración en 2024 de $400.000 y con una densidad de cotización del 50%. Si se pensiona dentro de cinco años más obtendría una pensión del Pilar Contributivo de $158.091 con el 6% destinado al Seguro Social. Esto, por el 10% de ahorro de sus cuentas individuales, el aumento de la cotización, la garantía de pensión del Seguro Social, la compensación a las mujeres por la tabla de mortalidad y el efecto positivo de la reorganización industrial. En tanto, si el 6% es destinado completamente a capitalización, su jubilación sería de $ 79.112, en el que se considera el 10% de ahorro de las cuentas individuales, el aumento de la cotización y el impacto de la reorganización industrial”.

También se expuso sobre las tasas de reemplazo, “comparativamente con el actual sistema, con el beneficio de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y en el caso que la reforma entre en vigencia. Las autoridades destacaron que con la reforma se elevan en 16 puntos porcentuales para los actuales pensionados y 25 puntos porcentuales en régimen”.

Explicaron que un 25% del aumento de la tasa de reemplazo se realiza por la PGU y un 75% por el Seguro Social; mientras que, en régimen, un 36% se hace mediante la PGU y un 64%, por el Seguro Social.

