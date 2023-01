Conseguir mayoría social: la conclusión de foro sobre el trabajo parlamentario

Compartir

En la Fiesta de los Abrazos se desarrolló un panel con diputadas y diputados que analizaron el actual momento del Congreso y la correlación de fuerzas que dificulta el avance del programa de Gobierno.

Luis Avendaño. Periodista. Santiago. 01/2023. El mediodía de este domingo, en el Espacio Gladys Marín de la Fiesta de los Abrazos, se desarrolló el panel “El trabajo parlamentario y los desafíos del periodo”, con la presencia de las diputadas Ericka Ñanco (Revolución Democrática) y Gael Yeomans (Convergencia Social) y los diputados Boris Barrera (Partido Comunista) y Leonardo Soto (Partido Socialista).

La cita comenzó con una exposición de Boris Barrera sobre lo que fue el primer año del actual Congreso, considerando la fragmentación en diversos partidos y la conformación de una correlación de fuerzas que complica el avance legislativo de los proyectos del Gobierno.

En tal sentido, existió unanimidad entre los diputados y diputadas presentes, en cuanto a la necesidad de conseguir un apoyo social que revierta las adversidades que se presentan en el Congreso. “La pregunta de cómo logramos implementar ese programa de transformaciones sale de la caja que tenemos en el Congreso. Se necesita una fuerza más amplia, se necesita que la ciudadanía, que las organizaciones sociales empujen el programa de transformaciones. Si depende solo de nuestros votos, es imposible. Y también eso tiene una urgencia, la reforma tributaria la estamos tramitando ya y en la Comisión de Hacienda tenemos mayoría, pero ¿qué va a ocurrir cuando llegue el proyecto a la sala, eventualmente a fines de enero o a principios de marzo? ¿Qué va a suceder cuando votemos la reforma de pensiones?”, señaló Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social.

Boris Barrera, diputado del Partido Comunista, compartió dicho análisis y planteó que “algo que es fundamental tiene que ver con que la mayoría no la tenemos en el Congreso. Ahí difícilmente podamos alcanzar la forma que queremos avanzar y lo importante es la unidad social. Una de las diferencias entre el primer proceso constituyente y este segundo, es que en el primero estaba toda la gente en la calle, toda la gente demandando esta nueva Constitución y resulta que en este segundo había gente en la calle, pero era el Team Patriota que estuvo en el Congreso todos los días. Todos los avances que hemos tenido se han debido a la movilización social. Rescato de lo que hemos hablado aquí que es súper importante el movimiento social para avanzar en el programa de gobierno y no depender solo del Congreso”.

El diputado comunista también indicó que “tenemos una derecha que nos ha estado golpeando mucho por el tema de los indultos, de la mesa de seguridad, pero resulta que es una cortina de humo frente al tremendo problema que tienen en la Municipalidad de Vitacura, con unos casos de corrupción tremendos, pero que en la prensa no se habla porque se está hablando solo del tema de seguridad y nosotros no hemos salido a la ofensiva frente a eso, por ejemplo. Por eso estamos llamando a una sesión especial esta semana para hablar de la corrupción en Vitacura y también vamos a formar una comisión investigadora”, adelantó.

Ericka Ñanco, diputada de Revolución Democrática, profundizó en otro desafío, como lo es la pérdida de confianza de la ciudadanía con respecto a la institucionalidad, “cuando hablamos del Congreso a la gente no le importa, a veces también pasa que nos encerramos en esa burbuja, de Congreso, de discusiones internas de la mesa directiva. Uno sale de ahí y se da cuenta que a la gente no le importa la mesa directiva, porque no les interesa lo que está pasando en el Congreso, pero también pasa que es porque no entienden la importancia de haber tenido esa mesa directiva en nuestras manos y que hoy día por lo menos podemos tener en tabla los proyectos que nos importan. Tenemos que saber lidiar con eso”.

Finalmente, Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista, hizo un llamado a cambiar el escenario actual, “no podemos enfrentar todo lo que queda del periodo de Gobierno de Gabriel Boric desde una trinchera defensiva. No podemos simplemente parapetarnos y estar tres años defendiéndonos de la derecha. Nosotros tenemos que tratar de cambiar los términos en disputa. El eje derecha-izquierda, si bien existe en todas partes, hoy día nos condena a una izquierda que no tiene mayoría electoral y tampoco tiene mayoría social. Hoy es un momento crucial, tenemos que salir a enfrentar en la disputa política a la derecha de manera distinta a como lo hemos hecho. En el debate parlamentario probablemente vamos a estar siempre a merced de estos grupos pequeños, algunos independientes escindidos de partidos que cobran muy cara la pasada para poder sumarse a nuestro proyecto y lo hacen de modo oportunista y de modo acomodaticio. Tenemos que dar vuelta el tablero de la disputa y la única manera de hacerlo es si no tenemos la mayoría parlamentaria, tener la mayoría social. Tenemos que lograr que la gente apoye más a nuestro Gobierno”.