Se viene la comisión investigadora por irregularidades de Raúl Torrealba (RN)

Parlamentarios y parlamentarias oficialistas solicitan Comisión Especial Investigadora por escándalo de corrupción en la Municipalidad Vitacura.

Valparaíso. 13/01/2023. Diputados y diputadas del oficialismo juntan firmas para crear la Comisión Especial Investigadora (CEI) que será la encargada de fiscalizar la gestión del ex alcalde Raúl Torrealba (RN) y de reuni r los antecedentes que aquejan a la Municipalidad de Vitacura que corresponden a delitos, tales como, malversación de caudales públicos,falsificación de instrumentos privados, fraude, lavado de activos, exacciones ilegales, asociación ilícita y financiamiento ilegal de la política. El perjuicio fiscal se estima en más de 2.500 millones de pesos que afecta a la ejecución de programas comunitarios, entre ellas, VitaEmprende, VitaSalud y VitaDeporte. De la mano con lo anterior, el próximo miércoles 18 de enero a las 19:30 horas se realizará una sesión especial en el Congreso.

La iniciativa surge desde el diputado Luis Cuello quien señaló que: “Estamos muy expectantes porque conseguimos las firmas para realizar la sesión especial para analizar el fraude en Vitacura. El próximo día miércoles por la tarde va a contar con la asistencia del presidente del Consejo para la Transparencia. Nos parece fundamental que podamos revelar, que podamos estudiar todos los antecedentes que tienen que ver con esta maquinaria de la corrupción instalada por la derecha. El municipio de Vitacura que tiene alcances insospechados, creo que es preciso empezar a develar si esto es una maquinaria para el financiamiento ilegal de la política”.

En tanto, la solicitud también fue respaldada por la diputada Marisela Santibañez, quien planteó que: “Yo quiero celebrar está iniciativa del diputado Luis Cuello y agradecerle por invitarnos a sumarnos. Efectivamente esto es una respuesta inmediata a la ciudadanía, a los miles de chilenos y chilenas que necesitan transparencia. Los municipios afectan directamente a los ciudadanos. Es fundamental que podamos ahondar lo más posible y presionar para que esto avance con celeridad, puesto es escandalosa la cifra de ex alcalde Torrealba, son escandalosas las cifras en Viña del Mar; Nora Cuevas en San Bernardo y tenemos una lista bastante grande. Si queremos avanzar en cualquiera iniciativa para mejorar la calidad de vida partamos por los municipios transparentes. Decir no más corrupción en los municipios, no es solo un slogan, es una verdad y nosotros estamos a disposición de eso.”

El caso de Vitacura es la punta del Iceberg, ya que las y los parlamentarios pretenden seguir fiscalizando otros casos de corrupción como en Viña del Mar con la ex alcaldesa Virgina Reginato, la ex alcaldesa de San Bernardo Nora Cuevas y el caso de Maipú con Cathy Barriga.

La solicitud de investigación parlamentaria del comportamiento irregular de Torrealba, es respaldada por los diputados Tomás Hirsch de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, independiente, Claudia Mix de Comunes, Cristian Tapia del Partido por la Democracia, Juan Santana del Partido Socialista, y las legisladoras del Partido Comunista Alejandra Placencia, Daniela Serrano, Nathaly Castillo y Maria Candelaria Acevedo-.

Se insiste en que hay justificación se justifica la creación de la Comisión Investigadora mencionando que el caso “daría cuenta de un sofisticado y arraigado mecanismo de defraudación, enriquecimiento personal y de financiamiento ilegal de la política” por lo cual “resulta de suma urgencia” que la Cámara “recabe los antecedentes necesarios para evaluar la acción preventiva y de control de los organismos competentes en este caso de interés nacional y, al mismo tiempo, formular propuestas de regulaciones administrativas y legislativas para que situaciones como estas no se repitan”.

Además, en el documento se señala que el objetivo de la Comisión será “reunir antecedentes relativos a los actos de Gobierno” ligados a las “actuaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Dirección del Trabajo, Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Corporación de Fomento (CORFO), Servicio Electoral” relativos al “funcionamiento de las organizaciones comunitarias funcionales Consejo Local de Deportes; VitaPass; Vita Emprende; Vita Salud; Vita Deportes; durante el período comprendido entre los años 2008 y 2021”.

Con relación a esto el diputado Cuello, destacando que hoy día estamos en presencia una “ofensiva de la derecha” para tender una “cortina de humo” para “tapar un caso de corrupción que tiene dimensiones similares al caso Penta”, destacó que “hay testigos que han señalado que parte de esos dineros han sido utilizados para campañas políticas” por lo cual emplazó a la bancada de Renovación Nacional a que “apoye esta comisión investigadora”.

El diputado del Distrito 11, Tomás Hirsch, expresando que “en el último tiempo nos hemos enterado que el ex alcalde tenía las platas cual mafioso, cual narco, escondidas detrás del muro de su casa de veraneo en el sur de nuestro país”, justificó la petición de la comisión investigadora mencionando que es fundamental que esta “pueda recabar todos los antecedentes de un hecho tan grave que, hasta donde ya estamos sabiendo, no termina en Vitacura, sino que extiende sus redes hacia otras comunas, y eso es lo que necesitamos saber”.