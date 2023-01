Dar luz verde a “Dominga”, sería “retroceder en materia medioambiental”

Compartir

Así lo expresó la diputada Nathalie Castillo, quien afirmó que “apoyamos a las comunidades que se ven enfrentadas, una vez más, a este megaproyecto”.

Coquimbo. 13/01/2023. La diputada Nathalie Castillo, en conjunto con otros y otras diputadas defensores del medioambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, se refirió al proyecto minero-portuario “Dominga”, cuya definición -para su aprobación o no- en el Comité de Ministros y Ministras quedó establecida para el próximo miércoles 18 de enero.

En la instancia, la congresista integrante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados, señaló que “sabemos lo importante que significa para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric avanzar en proyectos de inversión que tengan un concepto y un enfoque medioambiental sustentable, con respeto a los desarrollos de las economías locales, como la pesca y la agricultura familiar campesina”.

Complementó enfatizando los impactos negativos de los distintos informes técnicos y científicos en la institucionalidad chilena e internacional.

“Eso es un elemento que el Comité no debe prescindir. Por lo tanto, apoyamos a las comunidades que se ven enfrentadas, una vez más, a este megaproyecto. No están solos y no están solas” indicó la legisladora.

Y afirmó que “ya transcurrió casi una década de la tramitación de este proyecto y tenemos la necesidad de avanzar en conjunto, como Estado, en dar mejores garantías económicas a los diversos territorios que se encuentran en brechas por la falta de oportunidades de inversión pública e inversión social, pero esto debe ser con un enfoque de derechos ambientales”.

Finalmente, la diputada relevó la importancia de haber suscrito el Acuerdo de Escazú durante el 2022. “Aprobar ‘Dominga’, dar luz verde a este proyecto minero-portuario, sería cerrar la puerta al espíritu de ese instrumento internacional. Por lo que esperamos que el Comité de Ministros y Ministras cumpla con el compromiso de un Gobierno ecológico y sustentable para los territorios y para ello contarán con nuestro apoyo como parlamentarios y parlamentarias”, señaló.

Cabe señalar que la congresista integra la coordinadora “Nivel Ambiental Región de Coquimbo” cuyo enfoque es preservar la biodiversidad y proteger el ecosistema.