Denunciaron “orquestada censura” en contra de Karol Cariola y Lorena Pizarro

Bancada parlamentaria PC-FRVS-AH-Independientes hizo ver la acción de la extrema derecha en comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. En un comunicado se cuestionó “la actitud obstructiva de estos sectores no hace más que distraer el foco de la discusión y torpedear la tramitación de los proyectos que ahí se discuten”.

Santiago. 08/01/2023. El siguiente es el texto íntegro del comunicado emitido desde la comité parlamentario del Partido Comunista, Frente Regionalista Verder Social, Acción Humanista e Independientes:

“Ante la presentación de nuevas censuras anunciadas por diputados y diputadas del Partido Republicano, como Comité PC-FRVS-AH-INDEPENDIENTES queremos declarar que:

Lamentamos nuevamente la mala utilización de una herramienta, como lo son las censuras, tratando permanentemente de entorpecer el trabajo legislativo. Esto afecta directamente en la tramitación de los distintos proyectos de ley que se discuten, desconociendo el reglamento que regula su funcionamiento y la representatividad de las fuerzas políticas que son parte de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Como Comité hemos sufrido un ataque orquestado y sistematizado por parte de la extrema derecha, que trata de desviar el foco de la discusión e instalar estas infundadas amenazas de presentar permanentemente censuras que finalmente no tienen sustento.

En esta ocasión, a la diputada Karol Cariola se le ha cuestionado la priorización de los temas a discutir dentro de la Comisión de Constitución. Al respecto, cabe precisar que la tabla es acordada al inicio de cada sesión de Comisión por sus diputados y diputadas miembros y no es atribución exclusiva de la presidenta. Además, se le cuestiona solicitar dos pausas: la primera para que las y los diputados fueran a votar en Sala y la segunda para un receso de almuerzo. No hay fundamento jurídico para solicitar la censura de su presidencia por dichas razones.

En el caso de la diputada Lorena Pizarro, esta sería, nada menos, la tercera ocasión en que se anuncia una censura en contra de su presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Esta Comisión, en diez meses de funcionamiento, ha logrado tramitar la Ley Antidiscriminación pese al constante boicot de la derecha más dura, sector que se ha esmerado en que ningún proyecto logre despacharse a Sala, pese a que se ha favorecido la representación de todos los sectores a la hora de convocar a quiénes han expuesto en ella.

La actitud obstructiva de estos sectores no hace más que distraer el foco de la discusión y torpedear la tramitación de los proyectos que ahí se discuten. Su falta de propuestas en materia de Derechos Humanos no hace más que deslegitimar la participación de la ultraderecha en esta Comisión. Suponemos que esta presentación de censuras no es más que una estrategia distractiva para desviar nuevamente el foco de la discusión en acusaciones que no tienen sustento de forma ni de fondo”.