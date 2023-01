PC: Defensa de los indultos y llamado a disputar el Consejo Constitucional

Compartir

Definiciones del Partido Comunista en el tradicional Caldillo de Congrio con periodistas. Se destacó la necesidad de disputar el proceso constituyente en marcha, alentar las reformas previsional, tributaria y de seguridad, y tener lista única para la elección del nuevo órgano que analizará el nuevo texto constitucional.

Richard Sandoval. Periodista. Santiago. 01/01/2023. Al mediodía de este domingo primero de enero, en la Casa Museo Michoacán de los Guindos, en la comuna de La Reina, y como es tradición desde que hace décadas lo estableciera Gladys Marín, el Partido Comunista de Chile (PC) realizó su tradicional “Caldillo de congrio” para dar la bienvenida al año 2023, analizar el año que pasó, y anunciar los temas que marcarán la segunda temporada de la colectividad en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el que a su vez constituye la cuarta experiencia de la tienda de la hoz y el martillo en el Poder Ejecutivo en sus más de cien años de historia.

Mediante la vocería de su secretario general, Lautaro Carmona -quien leyó un saludo del convaleciente presidente del PC, Guillermo Teillier-, y la presencia de una decena de personeros de Gobierno y el Parlamento -la senadora Claudia Pascual, la diputada Daniela Serrano, la ministra Jeannette Jara, los subsecretarios Jaime Gajardo, Nicolás Cataldo y Julio Maturana, la embajadora Bárbara Figueroa, el ex convencional Hugo Gutiérrez, y el dirigente Juan Andrés Lagos- , el discurso oficial se centró en la valoración del indulto presidencial a doce condenados en el marco del estallido social, además del ex frentista Jorge Mateluna; el llamado a disputar con fuerza el Consejo Constitucional que se encargará de redactar una nueva Constitución; y la proyección de las reformas que el Ejecutivo intentará sacar adelante en el año que recién se inicia.

En nombre de la dirección nacional del Partido Comunista, Carmona remarcó avances y reveses de la batalla política de 2022, como el ascenso al poder del Presidente Gabriel Boric, el incremento de la bancada parlamentaria comunista que “mostró un aumento significativo en el número de parlamentos, y el rompimiento de la exclusión en el Senado, con los triunfos de Claudia Pascual y Daniel Núñez”. Pero, por contraparte, el dirigente reconoció el “término del proceso de la Convención (…) una idea muy avanzada y valorada a nivel internacional, idea de sociedad democrática que tuvo una derrota muy fuerte”, que marca la agenda política y que hasta la actualidad “está muy presente”.

Respecto a la articulación de los partidos de Gobierno en una alianza en la que funcionen conjuntamente, el ex diputado señaló que “todavía la alianza de las dos coaliciones de Gobierno son parte de un proceso para alcanzar una calidad mayor, que le hace falta como conducción al movimiento popular en los días que vienen”. Asimismo, manifestó el interés del PC en impulsar la fuerza e incidencia del movimiento social y sindical, valorando el “reciente congreso de la CUT”, que “ayuda para elevar la lucha del pueblo” durante 2023.

En cuanto a los grandes temas que marcarán el año político, y en los que el PC espera tener especial atención, mencionó la reforma previsional, la tributaria, y la del sistema de seguridad, “reformas que son inequívocas y obligadas”. Lautaro Carmona expuso que “detrás de cada una (de esas reformas) hay posiciones políticas y beneficiados”. Sobre estos últimos, apuntó que “esas políticas les pertenecen, tienen derecho a voz y opinión y deben hacerlo saber”. El dirigente nacional remarcó que en el contexto de crisis económica que el país tendrá en 2023, es importante “valorar anuncios que todavía no se hacen explícitos, de instrumentos de ayudas económicas”, como bonificaciones.

Indultos

El “Caldillo de congrio” 2023 también sirvió para que el Partido Comunista defendiera la decisión del Presidente Boric de indultar a una docena de presos condenados en el marco del estallido social, decisión que comunicó este viernes. El secretario general de la colectividad dijo que quería “explicitar nuestra adhesión y valoración a la determinación justa desde el punto de vista político que ha tenido Gabriel Boric como Presidente de nuestro país, indultando a doce compañeros que llevaban una cantidad de tiempo muy larga para los efectos de su condición de luchadores encerrados en las cárceles… y también a uno de ellos que estaba condenado por un, entre comillas, atentado a un banco. Lo hace en legítimo derecho de su condición institucional y constitucional como jefe de Estado, nos parece que no corresponde que en respuesta a esa medida -que en rigor es competencia exclusiva y no compartida- se levante un chantaje asociando la posición que se ha tenido al respecto con lo que son las obligaciones con una política pública de Estado, para abordar todo el tema de la seguridad ciudadana, la industria del delito, el narcotráfico y todos aquellos flagelos que tienen tan afectada y conmovida a nuestra población. Cada uno tendrá que responder a sí mismo, a su gente y ante la historia por una posición que no acusa otra cosa que un chantaje”.

Sobre la reacción de la derecha, contraria a los indultos, al punto de retirarse del espacio de negociación para la política de seguridad, Carmona acusó un “doble estándar”, porque “no dijeron nada cuando (Sebastián) Piñera liberó a presos vinculados a delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco del terrorismo de Estado”. Carmona llamó a poner los “intereses de la población primero, y esos intereses están vinculados en seguir avanzando en el acuerdo que lleva adelante la ministra (Carolina) Tohá, una política de seguridad que transverzalice las preocupaciones en todos los sectores”.

Proceso constituyente 2.0

En cuanto al desafío político más próximo que tendrá el PC, Lautaro Carmona relevó “la reposición del proceso constituyente con vista a una nueva Constitución, (que) tiene las limitaciones que todo el mundo ha develado y denunciado, pero que es un tarea para nosotros de primer orden…la lucha por terminar con la Constitución que se estableció a sangre y fuego el año 80 es una de las tareas que ha seguido la política del partido desde ese mismo día, desde ese mismo año… el resultado del 4 de septiembre es tajante y duro y debe ser parte de nuestro análisis para ver cómo resolvemos, con las limitaciones que tiene el proceso…(hay que) usar toda posibilidad de hacer avanzar la idea de una nueva constitución, entendida esta como un paso estratégico para terminar con el sistema neoliberal en el país, originario de las desigualdades e injusticias…no puede haber a nuestro juicio, así como no lo hubo cuando tuvimos otros desafíos históricos incluso más adversos, una vacilación, de parte de quienes creemos que no se puede dejar de luchar por lograr un mejor país, con una expresión más democrática que termine al fin con esta eterna transición…no puede haber una vacilación, que lleve a que alguien cercano a nosotros y menos aún de nuestras filas, no tenga la decisión de jugarse por entero. No se puede ser neutro frente a una batalla de este tipo. Y es una batalla contra el tiempo, que ya empezó”. “Buscaremos todo lo que ayude a un proceso lo más completo, con una participación ciudadana que sea vinculante para el debate de quienes elaboren las propuestas”, para que así el resultado “garantice un respaldo entusiasta” en el plebiscito de salida, agregó.

Respecto a la elección de las candidaturas del PC para buscar un escaño en el Consejo Constitucional, Carmona espera que se presente “una propuesta paritaria, de raigambre inequívoca de vínculo con el movimiento social y popular, así vamos a enfrentar esta batalla tan particular desde el punto de vista electoral. Haremos todo para que el 2023, movilizados con el pueblo, buscando al máximo la participación que puede parecer limitada, pero que existe…”

Sobre la estrategia electoral del oficialismo, Carmona afirmó que “la mejor opción de eficacia electoral al milímetro la constituye la lista única. Espero que eso, que ha sido posición explícita de todos los partidos, se mantenga, y construyamos ese instrumento de lista única”.

Fiscal Nacional

Luego de la exposición de Lautaro Carmona, habló con la prensa el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a quien se le consultó por el tercer intento que tendrá el Gobierno para nombrar al nuevo Fiscal Nacional, lo que requiere la aprobación del Senado. Gajardo apuntó que “esperamos que el Senado acoja el nombre que presente el Presidente porque es fundamental que contemos con el Fiscal Nacional titular que pueda llevar adelante la política de persecución penal, porque la seguridad pública es prioridad número uno para nuestro Gobierno”.

Sobre si los indultos a presos del estallido afectarán este debate, Gajardo aclaró que “son cosas que van por carriles separados, el indulto es una facultad del Presidente, está en la ley y todos los presidentes lo han ejercido (…) en ningún caso puede mellar la decisión que se tome por Fiscal Nacional”.

Finalmente, la diputada Daniela Serrano hizo un llamado a participar de una nueva edición de La Fiesta de Los Abrazos 2023, que se realizará por primera vez luego de la pandemia, el 14 y 15 de enero en el Parque O’Higgins.

También hubo espacio para el recuerdo del dirigente Francisco Huenante, histórico organizador del “Caldillo de congrio”, fallecido recientemente; y un saludo al ascenso a la presidencia del Presidente Lula en Brasil, por segunda vez, además de la histórica llegada al poder de la izquierda en Colombia, a través del Presidente Gustavo Petro.

Tras las palabras, el exquisito caldillo de congrio, acompañado por un frío y relajante vino blanco, pudo ser ingerido por los periodistas y militantes que, tal como todos los chilenos y chilenas, gozan del feriado irrenunciable que da el inicio a un nuevo año de luchas e ilusiones.