Presidente indultó a doce presos del estallido

Antes de terminar el año desde La Moneda anunciaron los nombres de los indultos que entregará el Presidente Gabriel Boric, dentro de ellos está el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna, condenado por una supuesta participación en un robo en 2013 y más de una decena de jóvenes detenidos en contexto de protesta desde el 18 de octubre de 2019.

Santiago. 30/12/2022. A dos días de terminar el año 2022 el gobierno, mediante un comunicado, anunció los indultos que entregará el Presidente de la República, Gabriel Boric, a once presos del estallido social y a un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. «A solicitud del Presidente de la República, amparado en la Ley 18.050, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, firmó el indulto particular en favor de once personas, quienes, como la ley exige, realizaron el trámite de solicitud formal del caso», indicó la declaración.

Sin embargo, a las pocas horas desde La Moneda señalaron que había un error y rectificaron adicionando dos nuevos nombres a la lista, con lo cual serán 13 las personas indultadas:

– Juan Bastián Olguín Rivera

– Bastián Ignacio Campos Gaete

– Jordano Jesús Santander Riquelme

– Luis Arturo Castillo Opazo

– Felipe Eduardo Santana Torres

– Cristián Marcelo Cayupan Queupil

– Francisco Andrés Hernández Riquelme

– Sebastián Emmanuel Montenegro Coo

– Claudio Anatanael Romero Domínguez

– Brandon Sebastián Rojas Cornejo

– Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez

– Matías Elías Rojas Marambio

– Jorge Mauricio Mateluna Rojas

Los jóvenes son en su mayoría detenidos por disturbios en las cercanías de Plaza Dignidad, como el incendio en la Universidad Pedro de Valdivia, Hotel Principado de Asturias y en otras comunas de la región metropolitana, pero también hay detenidos por desordenes ocurridos en Iquique, Antofagasta, San Antonio, Curicó y Puerto Montt. Sin embargo, en todos estos casos los jóvenes sufrieron falencias en sus procesos judiciales, con falta de pruebas, según expusieron sus defensas en sus solicitudes presidenciales.

En tanto Jorge Mateluna de 48 años estaba cumpliendo una condena de 16 años de presidio por su presunta participación en el asalto a una sede del Banco Santander ocurrida el año 2013.

«El indulto presidencial es una facultad del Presidente de la República, consagrada en el artículo 32 N° 14 de la Constitución y en la Ley 18.050, que fija las normas generales para conceder», concluyó la declaración oficial.