“El 2023 será una prueba mayor para todo el equipo de Gobierno”: Teillier

El presidente del Partido Comunista resaltó, en esa línea, el papel de los partidos que apoyan a la administración de Gabriel Boric, y cómo se reforzará el trabajo en temas como “los déficits en la economía, la lógica demanda social, la necesaria aprobación de las reformas en el Congreso, que incluyen las de seguridad”. Sostuvo que “yo no miraría tan negativamente el 2023, sino más bien plantearía que están abiertas las posibilidades de avanzar, que es lo fundamental”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 30/12/2022. ¿Qué fue lo peor de este 2022?

En política, el rechazo al texto de nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre. En economía, la ola de alzas que afecta a la mayoría de la población. Junto a ello el lamentable incendio en Viña del Mar y la inseguridad ante el incremento del delito organizado.

¿Y qué fue lo mejor del 2022?

Entre las postrimerías del 2021 y el comienzo del 2022, me parece la elección de Gabriel Boric como Presidente y la instalación del Gobierno transformador. Haría notar los acuerdos del Gobierno con la CUT y también con la ANEF, que implicó aumentos salariales para las trabajadoras y trabajadores, para los empleados públicos. También el envío de proyectos de gran contenido social al Congreso, sobre todo las reformas tributaria y de pensiones. Y, esperando que avance algo más en las expectativas, el acuerdo para el proceso por una nueva Constitución.

¿Este fue un año bueno, más o menos, o malo para el Partido Comunista?

Creo que algo más que regular, no es poca cosa estar de nuevo en el Gobierno, contribuyendo al cumplimiento de un programa y a la gestión de Gobierno. Hemos estado en el proceso constituyente, en las luchas sociales, en las batallas en el Congreso. Un partido bastante activo. Pero hubo episodios como el resultado del plebiscito que no fueron muy satisfactorios.

¿Y en cuanto a lo que viene el 2023 para las y los comunistas?

Bueno, el Partido Comunista en todas sus últimas discusiones ha estado preparándose y orientando el trabajo en cuanto a sacar adelante la nueva Constitución, es una tarea muy importante. Aunque sabemos que este nuevo proceso constituyente no cumple todas las expectativas democráticas, pensamos que es un paso adelante en la idea y el objetivo de cambiar la Constitución pinochetista. En segundo lugar, el partido se seguirá jugando por el cumplimiento del programa de Gobierno, en mejorar su gestión, y en tercer lugar, va a contribuir en todo lo que pueda a la reorganización y el impulso del movimiento social en todas sus expresiones.

Con las perspectivas de la economía, el alza de precios, el tema de la delincuencia, los debates políticos, pareciera gris el panorama para el 2023, se mira con cierta desazón.

Creo que frente a todos los posibles problemas -porque también se pueden esperar logros y buenas noticias- hay que mirar lo que viene con esperanza, con algún optimismo. Por ejemplo, esperar que se pueda reactivar la economía, que mejoren algunos factores, que avancen los proyectos fundamentales del Gobierno, que se avance en la reforma tributaria que va a determinar nuevos fondos que permitirán mejores planes sociales y cumplir con algunos de los puntos del programa. Yo no miraría tan negativamente el 2023, sino más bien plantearía que están abiertas las posibilidades de avanzar, que es lo fundamental. Van a existir ayudas a la población, el Gobierno estará atento, y me parecen que habrá condiciones para encarar mejor el año que viene.

El propio Presidente Gabriel Boric habló de turbulencias en los primeros meses de Gobierno, se dijo que no tuvo marcha blanca, desde el inicio hubo serios problemas, ya llegamos al último mes del año. ¿Se logró instalar bien el Gobierno, ya se acomodó, o piensa que todavía hay que ajustar algunas cosas? ¿Cómo es su balance global de la gestión de esta administración?

Podría afirmar que el Gobierno ha ido de menor a mejor. Se ha visto reforzado en su base de sustentación. Ha superado la etapa de inexperiencia que tuvo en la instalación y primeros meses de gestión. Se han producido ajustes ministeriales, también hubo modificaciones en regiones. No descarto nuevos ajustes, pero hay una mayor consolidación. El año 2023 será una prueba mayor para todo el equipo de Gobierno y los partidos que lo apoyan, por los déficits en la economía, la lógica demanda social, la necesaria aprobación de las reformas en el Congreso, que incluyen las de seguridad.

¿Cómo mira el desempeño de las dos ministras comunistas, Camila Vallejo y Jeannette Jara?

Sin desmerecer a otras ministras o ministros, me parece han tenido un gran desempeño a cargo de carteras difíciles. Camila no sólo como la “voz” del Gobierno, sino en su papel en el Comité Político. Jeannette Jara, frente a una reforma crucial, la de pensiones, ha ido creando condiciones para su necesaria aprobación y también en el Comité Político.

Para el PC el movimiento social es un factor esencial. ¿Cómo termina, según su opinión, el movimiento social este año? ¿Replegado, a medias, a la ofensiva?

Respecto del movimiento social en general, nunca se sabe. Sí podría afirmar que el movimiento social organizado, incluyendo al sindical, al estudiantil y al poblacional, asi como los de mujeres, medioambientalistas y otros, está en un proceso de reorganización y fortalecimiento. Se observan algunas reacciones favorables a las reformas que me parecen de la máxima importancia. Quiero decir que el Partido Comunista continuará impulsando la lucha por los derechos humanos, en contra de la impunidad y en contra del negacionismo, que en el último tiempo se ha querido imponer.

Con inflación, subida de la UF, alza de precios, la gente tuvo un impacto en su vida diaria. ¿Qué importancia le da la deficitaria economía de este año?

No se puede dejar de tomar en cuenta como un factor que puede incidir en el éxito del Gobierno, pero desgraciadamente sobre todo afecta el estado de ánimo de gran parte de población. La mayoría no entiende cuales son los factores que están produciendo las alzas, sólo saben que las sufren y miran hacia el Gobierno. Hasta ahora el Gobierno ha entregado paliativos que no aparecen como suficientes y esta debe ser una de las preocupaciones principales en los próximos meses.

2022 tuvo de todo a nivel internacional, con impacto en Chile, en el Gobierno, incluso con diferencias. Los triunfos de Luiz Inacio Lula Da Silva, de Gustavo Petro, la guerra Rusia-Ucrania, la crisis en Perú.

Los triunfos de Petro y Lula han sido largamente esperados, son el triunfo de los pueblos, por la democracia y una vida mejor, por la paz y la justicia social. Esperaría una política de acercamiento, de acuerdos en beneficio común. Las expectativas que se abren con estos triunfos son un desafío para nuestro Gobierno este año que se inicia. El multilateralismo en la región, las relaciones de estado en América Latina, desafiando fronteras ideológicas, deberían cobrar mucha importacia. De la guerra en Ucrania conocemos sus concecuencias y debiera terminar cuanto antes. Pero si analizamos a fondo las causas, sabemos que es una confrontación geopolítica y económica compleja de larga data, en que la iniciativa la ha llevado desde hace tiempo Estados Unidos y la OTAN, y no será fácil su final. Sobre Perú, un nuevo golpe, una nueva burla a un pueblo. Se necesita la solidaridad y la exigencia del respeto a la vida de dirigentes sociales.

Oiga, vuelve la Fiesta de los Abrazos después de dos o tres años.

Así es, el 14 y 15 de enero. Es un gran acontecimiento popular, nuevamente estará vigente, estará abierta a la gente, a las familias, a que disfruten del arte, del canto, de la gastronomía, de los foros, de debates, que sean dos días de disfrute y mucha alegría. Me parece que será una buena oportunidad de que todas y todos vayan a reencontrarse, a disfrutar de un espacio después de la pandemia del Covid-19, a juntarse con amigas y con amigos, a compartir. Y creo que volverá a ser un momento de fraternidad, de encuentro, de alegría y de entusiasmo para seguir adelante con todas las luchas que vienen, tanto el partido como otras fuerzas amigas y que comparten con nosotros. Le hará bien a las compañeras y compañeros, a nuestras amigas y amigos que se realice la Fiesta de los Abrazos con sus debates, sus encuentros, las charlas, junto al canto, los artistas, la plástica y espero que todo eso se siga fortaleciendo porque fue la idea de cuando se creó la Fiesta de los Abrazos.