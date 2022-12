Las fechas cruciales del nuevo “proceso constituyente”

Compartir

¿Cuáles serán los días para inscribir candidaturas, el de las elecciones de consejeros constitucionales, la fecha de partida de la Comisión de Expertos y del plebiscito para, por segunda vez, votar una nueva propuesta constitucional.

Equipo “El Siglo”. Concepción. 23/12/2022. Los partidos políticos y sus dirigentes, más otros grupos institucionales, ya andan algo nerviosos y seguramente pasado el Año Nuevo, los nervios aumentarán, al igual que las tensiones.

Y es que vendrán decisiones decisivas en base al itinerario establecido en el nuevo “proceso constituyente” que incluye elegir a las y los consejeros constitucionales, designar a la cuestionada Comisión de Expertos y realizar, por segunda vez, un plebiscito para aprobar o rechazar una propuesta constitucional.

Las que vienen son fechas que generarán convulsión, polémicas, competencias, tensiones, emplazamientos.

26 de diciembre. De inicio, este lunes 26 de diciembre, se discutirá en la Comisión de Constitución del Senado, el proyecto de reforma constitucional que instalará los mecanismos, instancias, fechas y procedimientos de todo el camino del 2023 para arribar a una nueva Constitución. Esa discusión no es menor, en tanto las y los parlamentarios -después la iniciativa va a la Cámara de Diputadas y Diputados- tienen opciones como no tocar, modificar o cambiar el Acuerdo Político al que llegaron las colectividades políticas institucionales (más tres grupos invitados) sobre el tránsito del trámite constitucional que incluye los 12 temas que deben ir en el nuevo texto, un Consejo Constitucional de 50 personas cien por ciento electo, una Comisión de Expertos de 24 integrantes elegido mitad y mitad por las cámara Alta y Baja, un Comité de Admisibilidad, y el sistema electoral similar al de la elección del Senado, para elegir a los consejeros. La discusión que se viene en el Congreso no parece exenta de alto grado de debate, comenzando por la derecha que no quiere que haya cambio alguno.

En las próximas semanas, el Presidente Gabriel Boric debe convocar al proceso constituyente formalmente, vía Decreto Supremo.

Enero. Desde los primeros días de enero del próximo año, todos los partidos políticos tendrán que establecer sus candidatas y candidatos al Consejo Constitucional y luego iniciar conversaciones y negociaciones para integrar las listas, con las consideraciones clásicas de dar cabida a todas las colectividades, definir la competitividad, buscar equilibrios. En este proceso podrían considerarse candidaturas independientes, de pueblos originarios y del movimiento social. En las próximas semanas se vivirán situaciones complejas, enredadas, de tiras y afloja.

14 de febrero. Deben inscribirse las y los candidatos a consejeros constitucionales. Los partidos a través de listas, deben formalizar legalmente las candidaturas al Consejo Constitucional. Ahí la población sabrá quiénes son las y los candidatos.

Febrero-Marzo. Debate tenso en el Congreso para votar y designar a los 24 integrantes de la Comisión de Expertos. Habrá que ver cómo mira la ciudadanía esa discusión y votación.

6 de marzo. Comienza a trabajar la Comisión de Expertos. Tendrán hasta el 6 de junio para elaborar el anteproyecto de nueva Constitución.

14 de marzo. Empezará en todo el país la campaña de las y los candidatos al Consejo Constitucional. Se abrirá una competencia intensa, de mucha confrontación, de búsqueda a todo evento de votos, con financiamiento público y, seguramente, puntos de controversias y posible irregularidades.

14 de mayo. Se realizará la elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional por voto obligatorio. El resultado determinará la correlación de fuerzas al interior de esa instancia, sobre todo entre sectores transformadores y sectores conservadores.

19 de junio. Inicia sus labores el Consejo Constitucional electo, para discutir sobre el posible nuevo texto constitucional y aprobarlo o no. Tendrá que concluir su trabajo en cinco meses.

19 de noviembre. El Consejo Constitucional entregará la propuesta de nueva Constitución para que sea plebiscitada. En teoría, deberían tomarse las medidas para que la ciudadanía conozca con tiempo y fácil acceso la propuesta de nueva texto constitucional.

Diciembre. Se debe realizar el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva propuesta de Constitución. El voto será obligatorio.