Se promulgó ley que tipifica el suicidio femicida

Entre los objetivos del proyecto está incorporar derechos específicos para las víctimas de violencia sexual en el transcurso de la investigación y evitar su revictimización, protegiendo su seguridad, identidad y dignidad. Y además tipifican los delitos de inducción al suicidio y el suicidio femicida.

Santiago. 19/12/2022. Un anhelo y demanda de hace años de las mujeres y organizaciones feministas tuvo luz verde cuando el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, promulgó este día la ley que tipifica el suicidio femicida.

La firma del documento se produjo en el marco del Día Nacional Contra el Femicidio. El Presidente Boric dijo que “las cifras no son alentadoras, pero también eso tiene que ver con que estamos preocupándonos que haya más denuncias. No podemos descansar mientras siga habiendo una denuncia, una mujer violentada, no podemos sentirnos tranquilos. Acá la felicidad no pasa por ahí, sino cuando logremos erradicar definitivamente en nuestra sociedad la violencia contra las mujeres”.

El 31 de agosto de 2022 el Congreso Nacional aprobó la Ley que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. En adición a lo anterior, la nueva ley tipifica los delitos de inducción al suicidio y el suicidio femicida. Esta norma, impulsada en la Cámara de Diputadas y Diputados, contó con el respaldo de la familia de Antonia Barra -joven que se suicidó tras haber sufrido abuso sexual-, quienes acompañaron íntegramente el proceso legislativo.

En paralelo a la promulgación de la ley, se anunció un paquete de indicaciones al proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, modificaciones que ingresarán a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Entre ellas está la que busca que se reconozca como víctimas a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio en cualquiera de sus grados (tentado, frustrado o consumado), a las personas bajo su cuidado, a sus familiares y a quienes tengan su representación jurídica.

Mientras que otro de los puntos, busca establecer la obligación de todos los órganos del Estado de articular medidas de protección social con preferencia hacia estas víctimas y, además, establecer una pensión para los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios consumados.



El jefe del Ejecutivo afirmó que “esto ha sido un logro de las organizaciones sociales, organizaciones y familias aquí presentes, que han empujado, justamente, que estas cosas se hagan realidad. Estamos trabajando para garantizar los derechos de la infancia, como bien decía nuestra ministra Orellana, especialmente en aquellos momentos en donde más necesitan nuestro apoyo”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género destacó que la iniciativa articulará medidas de protección social para las víctimas familiares de femicidio, en especial para sus hijos e hijas.

Manifestó que “he visto, no solo como ministra sino como activista, casos dramáticos de niños que quedan en el absoluto abandono y desprotección porque su madre ha sido asesinada y su padre es un femicida. Aquí lo que estamos creando es una pensión para hijos y hijas de víctimas de femicidios consumados, un piso de bienestar social para esas niñas y niños que tanta reparación merecen”.