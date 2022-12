El recordatorio del Presidente Boric: “Perdimos por 62%”

Compartir

El mandatario reforzó el argumento de que el oficialismo no estaba en condiciones de sacar un mejor Acuerdo Político para el nuevo “proceso constituyente”, después de la derrota del Apruebo en el plebiscito de septiembre. Enfatizó: “Quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia, perdimos”. Reconoció que la posible nueva Constitución “quizás no va a tener toda la épica que a nosotros nos hubiese gustado, pero esa oportunidad la tuvimos y esa oportunidad la perdimos”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 19/12/2022. El Presidente Gabriel Boric, ante las críticas desde el mundo progresista y de izquierda al Acuerdo Político para continuar el “proceso constituyente” de cara a una nueva Constitución, recordó que “quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia, perdimos. No se puede dejar de considerar aquello: perdimos por 62%”.

El mandatario enfatizó que “no se puede dejar de considerar aquello, perdimos por 62%”. Luego planteó que “por supuesto que yo querría un proceso que tuviera marcos distintos y así lo impulsó el oficialismo dentro de la negociación, pero al frente hay un sector que tenía otras observaciones y que era necesario para sacar esto adelante”.

Entrevistado en Radio Sonar, apuntó que el Acuerdo Político “es la continuidad de un proceso” que sigue, para conseguir un nuevo texto constitucional que deje atrás la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura cívico-militar y añadió que “es un acuerdo que yo valoro”.

El jefe del Ejecutivo, ante planteamientos de que el Acuerdo Político puede ser modificado en la discusión del proyecto en el Congreso o por las posturas desde el movimiento social, fue directo: “Una vez arribado al acuerdo me parece que no ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del mismo, pese a que, insisto, a mí me hubiese gustado otra cosa, pero acá uno no está en política para hacer solo lo que le guste”.

Comentando algunos de los contenidos de lo acordado por partidos políticos del oficialismo y de la oposición, más tres grupos invitados, Gabriel Boric destacó que fue firmado por “la gran mayoría de los partidos del espectro político chileno con amplia diversidad de posiciones en ellos, en donde efectivamente hay muchos resguardos respecto del proceso”.

Agregó que “el famoso árbitro, las doce bases, la participación de los expertos, menos constituyentes”, puede no ser lo que se podría esperar y expresó que “todos estos bordes, límites o tutelaje como se dice, bueno, es parte de lo que se pudo lograr y yo prefiero un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo, porque creo que Chile necesita una nueva Constitución y un nuevo pacto social”.

