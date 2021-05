El ex general fue artífice del encubrimiento de cientos de crímenes de la dictadura militar y cumplía condenado por el asesinado del ex agente de la Dina, Eugenio Berríos. Queda con arresto domiciliario, pero desde Gendarmería dicen que no tienen personal para vigilarlo. Condenados otros oficiales por secuestro y sustracción de menor.