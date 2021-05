“Venimos en expresar nuestra total solidaridad con el pueblo colombiano y nuestro enérgico repudio por las masivas y graves violaciones de derechos humanos que se ejecutan en estos días en su país”.

Santiago. 07/05/2021. Texto íntegro de la carta:

Sr. Iván Duque Márquez. Presidente de la República de Colombia

(Por intermedio del Señor Alberto Rendón Cuartas Embajador de Colombia en Chile)

Presente. De nuestra consideración:

Ante las graves violaciones y crímenes en contra de los Derechos Humanos de miles de colombianos y colombianas, que acontecen en Colombia en estos días, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de la Dictadura Cívico-Militar chilena, la Coordinadora de Familiares de Asesinados del Estallido Social y la Coordinadora de Víctimas y Familiares con Trauma Oculares Mutilados por el gobierno de Sebastián Piñera, venimos en expresar nuestra total solidaridad con el pueblo colombiano y nuestro enérgico repudio por las masivas y graves violaciones de derechos humanos que se ejecutan en estos días en su país, como es de público conocimiento y preocupación internacional, y venimos en exigir a la brevedad que Ud. y su Gobierno detenga de inmediato las atrocidades que se están cometiendo a diario en contra de quienes se movilizan por sus justas demandas.

Ante tan graves hechos, observamos claramente la complicidad de su Gobierno en crímenes masivos de lesa humanidad contra un pueblo que se moviliza por sus derechos, por lo que queremos informarle y anunciarle que recurriremos a los organismos internacionales competentes, protectores de los Derechos Humanos, para denunciarle a Ud. y su Gobierno, que no hace sino repetir la misma represión criminal contra los trabajadores y trabajadoras que cometió en Chile el presidente Sebastián Piñera durante el estallido social que ha vivido nuestro país desde octubre de 2019.

Los crímenes con pérdidas de vidas humanas cometidos por agentes de su Estado, hasta ayer, se contabilizaban en 21 personas asesinadas y a las que les hicieron estallar sus ojos. Ellas son solo una parte de las atrocidades que Ud., Sr, Iván Duque ordena a diario para no escuchar las propuestas que la población quiere expresar para enfrentar la grave crisis económica, sanitaria y social que les afecta, y no sólo a Colombia, sino también a gran parte de países hermanos de la región, con quienes solidarizamos.

Por tanto, las Organizaciones firmantes, le exigimos a Ud. Detener de inmediato las muertes, detenciones ilegales y todos los masivos atropellos a los derechos humanos y a su Gobierno y demás autoridades de la República de Colombia investigar oportuna y exhaustivamente, y sancionar efectivamente y con severidad, como es la obligación de ese Estado ante el Derecho Internacional de Derechos Humanos, especialmente, a quienes han asesinado y mutilado a decenas de ciudadanos, y a quienes han ejecutado detenciones arbitrarias, desapariciones de personas y violencia sexual.

Las movilizaciones ciudadanas de hombres y mujeres por sus derechos y justas demandas de los ciudadanos no se pueden ni deben criminalizar, no son delitos ni vandalismo, ni terrorismo, como los ha calificado su Gobierno, es el descontento ante la Injusticia y la movilización ante el Hambre que sufre su pueblo, por medidas tributarias incomprensibles para la Humanidad en estos momentos de pandemia, y que, con toda justicia, su pueblo no está dispuesto a pagar.

Le exigimos, presidente Iván Duque, que termine con la represión criminal y la militarización en las calles de Colombia.

Atentamente,

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos –AFEP. Agrupación de Familiares y Amigos de Asesinados en el Estallido Social (AFAAE). Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Oculares.

Adhieren: Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de la Araucanía. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia. Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillan. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Concepción. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Concepción. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Los Ángeles. Agrupación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos de La Serena. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso. Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos Político de Atacama. Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique. Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas. Centro de Memoria la Moche –Usuarios PRAIS Concepción. Agrupación de Ex Presos Políticos concepción (ANEXPP). Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo. Colectivo Urdiendo Memoria. Mutualista Bautista Van Schouwen Vase. Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos. Coordinadora de Ex Presos Políticos de la Militar de la Región del Biobío. Memorias Colectivas del Bio Bio. Derechos Humanos Sebastián Acevedo. Comunidad Ecuménica Martin Luther King. Mujeres por la Memoria y la Vida. Comisión Funa Colectivo. Amauta. Asociación Derechos Humanos de Parral. Corporación 3 Y 4 Álamos. Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta. Corporación La Serena Dieciséis de Octubre. Agrupación de Ex Preso/as Político/as «Enrique Pérez Rubilar» de La Araucanía. ONG. Renacer. PRAIS de Ñuble. Colectivo Derechos Humanos Gonzalo Muñoz de Rancagua.