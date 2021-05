La ex ministra de Estado y dirigenta del PC indicó que el mandatario recurre a todos los subterfugios para entorpecer la entrega de ayudas económicas a las familias durante la pandemia.

Radio Nuevo Mundo (*). 05/05/05. La ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, afirmó que el Presidente de la República ha fracasado absolutamente en sus aspiraciones de liderazgo, debido a su tozudez política y afán competitivo en términos de revanchas, a propósito del rechazo del Tribunal Constitucional a su arremetida contra el tercer retiro de fondos previsionales, aprobado con amplia mayoría en el Parlamento.

La antropóloga social acusó a Sebastián Piñera de actuar con indolencia y falta de empatía, recurriendo a todos los subterfugios para entorpecer la entrega de ayudas económicas a las familias durante la pandemia.

Claudia Pascual explicó que la medida de cuarentena, al no ir acompañada de una inyección directa de recursos para las familias donde no se perciben ingresos, ha llevado a que las personas no asalariadas busquen empleo en el sector informal, o bien se vean obligadas a incumplir el confinamiento, pese a ejercer labores no esenciales.

La encargada de la Comisión de Género del Partido Comunista (PC) criticó que Piñera los acuse de “sobre ideologizados” cuando es él quien permanentemente busca imponer su visión política con tal de resguardar los intereses de su sector.

Valoró a su vez que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, haya sido proclamado por su Partido como candidato presidencial, pues además de estar bien posicionado en las encuestas, tiene ideas programáticas sólidas para enfrentar la crisis del modelo neoliberal.

En ese sentido, la dirigenta del PC convocó a todas las fuerzas de oposición a sumarse a este liderazgo nacional, o abrirse a la posibilidad de realizar primarias en el sector.

La ex secretaria de Estado remarcó que están abiertos a ir a primarias con todas las fuerzas antineoliberales del país, independiente de las legítimas diferencias, desmarcándose sólo de aquellas que no compartan un propósito transformador.

Asimismo, Claudia Pascual se refirió a la campaña por la gobernación regional donde la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva, lanzó un video con la presencia de los aspirantes a La Moneda, Daniel Jadue y Gabriel Boric. Al respecto, la antropóloga social dijo que no sólo cuentan con una candidatura altamente competitiva, sino también con las capacidades y lineamientos programáticos para ofrecer al país una nueva mirada de gobierno regional metropolitano.

La ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género, valoró que exista una articulación de fuerzas transformadoras en torno a la candidatura de Karina Oliva, con miras a derrotar a la derecha en una elección histórica.

Indicó que el respaldo tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio a la candidata a gobernadora regional, Karina Oliva, obedece al objetivo conjunto de avanzar hacia una sociedad más justa, democrática y participativa.

(*)Medio colaborativo de El Siglo.