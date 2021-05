Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, insistió en la necesidad de un salario mínimo de 500 mil pesos, en una Renta Básica de Emergencia, el congelamiento del precio de los alimentos y parar los despidos y baja de salarios para que haya aporte a la economía. “No vamos a sacar nada con subsidios al nuevo contrato, si no entendemos de una vez por todas que es gracias al salario e ingresos de los y las trabajadoras que el país se pondrá de pie”, enfatizó.

Santiago. 02/05/2021. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), insistió en que la fijación de un salario mínimo de 500 mil pesos, congelar el precio de alimentos y mercancías básicas, tener un real y efectivo plan de empleo formal, y parar despidos y baja de salarios, son aspectos básico para encarar la crisis social y superar la crisis económica.

En el marco de la conmemoración del Primero de Mayo, expresó que “solo superaremos esta crisis económica si el crecimiento está guiado por los salarios y los ingresos de la familia”. Enfatizó que “debemos sacar al mercado del centro y volver a poner en su lugar el valor del trabajo y de las y los trabajadores”.

Bárbara Figueroa sostuvo que es necesario avanzar en medidas universales para enfrentar la crisis como “una Renta Básica de Emergencia, salario mínimo sobre la línea de la pobreza, congelamiento del precio de los alimentos, modificación a la ley de protección de empleo e impedir los despidos y suspender la causal de despidos por necesidad de la empresa, modificaciones a la ley de teletrabajo, y evitar el incumplimiento del derecho de protección a la primera infancia, a la maternidad y paternidad de los trabajadores y trabajadoras”.

“No vamos a parar un solo día de insistir en estas demandas y lo haremos con propuestas, pero también con movilización”, manifestó la dirigenta de la multisindical.

En sus palabras, la presidenta de la CUT habló del anuncio del ministro del Trabajo, Patricio Melero, respecto a generar un plan de formalización de nuevos empleos, seguro del empleo y subsidios. “No vamos a sacar nada con subsidios al nuevo contrato -dijo Bárbara Figueroa- si no entendemos de una vez por todas que es gracias al salario e ingresos de los y las trabajadoras que el país se pondrá de pie”.

Agregó que “por más subsidios que se den a las empresas, si no hay gente que se mueva, que gaste sus recursos desde el negocio de barrio, pasando por las pymes hasta llegar a las grandes empresas, no hay sector que requiera contratar, porque no hay demanda”.

Sobre las luchas sindicales y de las y los trabajadores, la presidenta de la CUT sostuvo que “sabemos que el tiempo que viene puede ser de optimismo y esperanza si es que entendemos que solo nuestra unidad y la más amplia unidad sindical va a ser la que nos permita enmendar el rumbo ante la indolencia y un desprecio de un gobierno que no ha querido atender las necesidades de trabajadores y trabajadoras”.

Enfatizó: “Porque el tiempo que viene es uno en que la lucha debe estar presente, en el que reivindiquemos lo hecho, mantener la memoria de los caídos y seguir proyectando el futuro. No hay nada que pueda contra la clase trabajadora cuando ésta se organiza y cuando los trabajadores tomamos la decisión de comprometernos con nuestros intereses”.