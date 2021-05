La moción parlamentaria será votada en general el próximo lunes en Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja.

Valparaíso. 01/05/2021. En vísperas de una nueva conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores, diputadas de oposición hicieron un llamado a avanzar rápidamente en erradicar la brecha salarial que afecta principalmente a las mujeres, esto, luego del inicio de la tramitación de los proyectos refundidos de igualdad salarial en Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre todo cuando Chile mantiene una brecha de un 28% (INE 2019) y que se traduce en diferencias salariales aproximadas de 200 mil pesos por un mismo trabajo entre hombres y mujeres.

“A Igual Pega, Igual Paga” es el nombre de la primera iniciativa presentada en 2016 por la diputada Karol Cariola (PC), que cinco años después comienza su tramitación junto a otras dos mociones parlamentarias de autoría de las diputadas Gael Yeomans (CS) y Ximena Ossandón (RN) y que fueron refundidas en un solo proyecto ya que van en la misma dirección: perfeccionar la legislación para garantizar el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.

Para la diputada Karol Cariola, “no es posible que año tras año, cada vez que estamos ad portas del Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, se constate que entre mujeres y hombres hay diferencias salariales que son vergonzosas. Creemos que no es justo, no es correcto, es absolutamente injustificable y más todavía cuando sabemos que las condiciones de trabajo de las mujeres han retrocedido a propósito de la pandemia, hemos retrocedido muchos años y recuperar las condiciones laborales que hemos ido ganando a lo largo de la historia, no va a ser fácil”.

Consultada respecto de la postura del Ejecutivo en esta materia, Cariola recordó que fueron invitados a la sesión en la comisión y que los representantes de gobierno no estuvieron a la altura del debate al argumentar no tener opinión al respecto aún, e hizo un llamado a que patrocinen la iniciativa.

“Dijeron que no sabían que habían sido invitados para presentar una opinión al respecto, lo cual es bastante vergonzoso porque desde el año 2016 que este proyecto, al menos el más antiguo, está presentado en esta Cámara de Diputadas y Diputados (…) esperamos que el Ejecutivo reflexione y que la próxima sí pueda tener una opinión al respecto, no es muy difícil tener una opinión en torno a que hombres y mujeres tengan salarios distintos haciendo un mismo trabajo. Lo que el gobierno debiera hacer es no solo patrocinarlo, sino que empujarlo con la mayoor rapidez posible para que esa desigualdad que hoy día tenemos se termine de una vez por todas”, agregó la diputada Karol Cariola.

En la misma línea, la diputada Gael Yeomans expresó que “hemos presentado distintos proyectos de ley sobre la necesidad de poder concretar este principio de igualdad salarial que hoy tenemos en la ley pero que sin embargo es letra muerta. Lamentablemente no se ha hecho aplicable en lo concreto, hoy día sigue existiendo una brecha salarial tremenda, antes de la pandemia teníamos una brecha salarial del 30% y hoy día con los efectos de la crisis sanitaria que hemos vivido, obviamente que también estamos pensando y proyectando lo peor en esta materia”.

La parlamentaria adelantó que “esperamos su votación para el próximo lunes en general, y avanzar rápidamente en particular. Nuestra meta es que el proyecto sea ley antes que termine este período, y para eso se necesita compromiso no solo de la Cámara de Diputadas y Diputados sino que también desde el Senado. Esperamos que el Gobierno también sea parte”.

Para finalizar, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, diputada Maite Orsini (RD), comentó las dificultades que han tenido en la comisión que preside ante la falta de participación del Ejecutivo y dijo que “quiero reafirmar mi compromiso para que este proyecto pueda ser ley lo antes posible, espero que de aquí a dos a tres semanas podamos despacharlo a la Sala, y espero que las senadoras y senadores se lo tomen con la misma urgencia que las parlamentarias mocionantes de este proyecto, para que pueda ser ley lo antes posible y generar un poquito más de igualdad”.