La diputada y abogada Carmen Hertz valoró la “investigación sobre los crímenes cometidos en Chile de manera grave, generalizada y sistemática que constituyen crímenes de lesa humanidad y no delitos comunes”. En información exclusiva del Portal Ciper se indicó que “uno de los principales argumentos es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 29/04/2021. La abogada de derechos humanos y diputada, Carmen Hertz, declaró que “resulta una gran noticia para el conjunto de la sociedad chilena que un jurista de la talla de Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y la Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) Italiana, hayan pedido a la fiscal de la Corte Penal Internacional una investigación sobre los crímenes cometidos en Chile de manera grave, generalizada y sistemática que constituyen crímenes de lesa humanidad y no delitos comunes”.

La legisladora apuntó que “en ese escrito se fundamenta que más de la mitad de las denuncias por las violaciones a los derechos fundamentales de las personas ocurridas a partir del 18 de octubre fueron cerradas, es decir en esta situación el Estado de Chile no investiga, no sanciona, por tanto, las graves violaciones a los derechos humanos y no repara de manera integral a las víctimas. Esta impunidad es la que se espera termine con la presentación ante la Corte Penal Internacional, ya que las máximas autoridades civiles y políticas de este país sí tienen responsabilidad penal internacional”.

La información se conoció de manera exclusiva a través del medio de comunicación Ciper (Centro de Investigación Periodística), en una nota del periodista Mauricio Weibel Barahona, donde se indicó que la acción del juez Garzón y los organismos de derechos humanos en contra del Presidente Sebastián Piñera, tiene entre “sus principales argumentos”, el “cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019”.

“El documento pide que ese tribunal investigue, acuse e inicie un juicio al Presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por ‘crímenes de lesa humanidad’ que habrían sido ‘cometidos de manera generalizada y sistemática’”, se expuso en la nota.

El proceso en contra del mandatario puede proseguir después que él haya dejado su cargo.

(Consultar www.ciperchile.cl)

El senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, declaró que “durante el gobierno de Piñera se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos en Chile, desde el retorno a la democracia. Y con un Presidente que le declaró la guerra a su pueblo, que envió a reprimir las manifestaciones sociales, el estallido social de octubre de 2019, sin duda alguna que tendrá que responder frente a los tribunales de justicia a nivel nacional e internacional”.

El senador precisó que “esa responsabilidad penal se puede perseguir incluso más allá del término de su mandato democrático”.

En Twitter, la diputada Karol Cariola escribió: “La justicia se abre camino. Arrancarle los ojos al pueblo y declararle la guerra, no puede quedar impune. Piñera tendrá que responder por las violaciones a los DDHH y si no es en Chile, será ante el mundo en la Corte Penal Internacional”.