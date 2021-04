Deja de llorar, ni te pongas a llorar sangre, El perdigón silva, los demonios cantan.

Héctor Morales. 29/04/2021. Tres acentos tiene la palabra muerte,

El punto aparte de la vida.

El no mires, “te dije que no miraras”.

No me digas, “mira lo que has hecho”.

Si amas la luz, aquí tienes oscuridad,

Dime que miras, te diré que no veas,

Hasta cuando te salgo al paso,

Los queltehues y los drones,

El escopetazo,

La bomba lacrimógena,

Acércate que te quiero ver llorar,

Tira a la basura tus pasos,

Y tus manos al viento,

Tu sonrisa no vale nada,

No te pongas a dormir,

Puede que no despiertes,

No me digas eso, no me digas nada,

Nada de nada, nada.

Deja de llorar, ni te pongas a llorar sangre,

El perdigón silva, los demonios cantan.