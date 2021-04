Apoyo de parlamentarios y dirigentas juveniles.

Valparaíso. 28/04/2021. El diputado Boris Barrera, con el apoyo de las y los legisladores, Tomás Hirsch, Camila Vallejo, Karol Cariola, Diego Ibáñez, Juan Santana y Leonardo Soto, presentó un proyecto de Reforma Constitucional para que las y los jóvenes de 14 años tengan derecho a voto en el plebiscito de salida de la nueva constitución política.

La moción recoge una de las demandas más sentidas por amplios sectores de la sociedad, que es el reconocimiento concreto a las y los jóvenes estudiantes como autores del movimiento de masas más grande conocido en la historia nacional hasta la fecha y que se expresa hoy, en la elección de las y los constituyentes.

Se trata de una reforma constitucional que modifica el Artículo 142, para incorporar una norma excepcional que habilita el sufragio a partir de los 14 años cumplidos en el plebiscito de salida del proceso constitucional.

Barrera recordó la participación de las y los jóvenes en los procesos sociales, principalmente estudiantes secundarios y universitarios, como la Revolución Pingüina en el 2006, la lucha del 2011 por la educación gratuita y de calidad, el estallido social del 2019 que comienza con el salto de los torniquetes donde los estudiantes hacen un llamado a sumarse a la movilización contra el alza de los pasajes y donde el 18 de octubre se suma todo Chile y que deriva en el proceso constituyente.

Sin embargo, señaló el diputado, esta etapa no considera a los protagonistas del proceso histórico y único que vive el país. “Por lo tanto, nosotros acabamos de presentar un proyecto de ley que habilita, para hacer un poco de justicia con las y los jóvenes, el voto en el plebiscito de salida de la convención constitucional a partir de los 14 años” indicó.

Barrera precisó que el año pasado, la Defensoría de Niñez envió un oficio al Senado y la Cámara, instando a que se legisle sobre la participación de estos jóvenes en el proceso constituyente. Además, tienen un estudio que señala que el 54% dice que le gustaría participar incluso en la construcción de esta nueva constitución y que el 76% dijo que participaron en las movilizaciones sociales que derivaron en este en el proceso constituyente. Por otro lado, indicó, en la consulta municipal de diciembre de 2019, más del 80% se pronunció a favor de disminuir la edad de votar.

A todo esto, se suma el hecho que Chile suscribe la Convención sobre los Derechos de los niños, niñas adolescentes, donde se establece la importancia de consultarles sobre temas que los afecten, puntualizó Barrera.

El diputado Tomas Hirsh (Acción Humanista) indicó que “son los jóvenes los que han impulsado un proceso que nos tiene ad portas de redactar una nueva constitución para Chile. Y esta es una constitución para el futuro, por lo tanto, los que más se van a ver afectados por lo bueno o malo que incluya, por lo que se incorpore o se deja afuera, van a ser las nuevas generaciones”.

En tanto, la diputada Camila Vallejo, recordó que hace 10 años, “convocamos a la primera movilización estudiantil del 2011 que inició una serie de manifestaciones sociales, donde nos acompañaron los trabajadores de la educación, profesores, profesoras, funcionarios, nuestros padres, abuelos y abuelas. Y quería recordar esa fecha porque hay que superar la mirada adultocentrista, porque nuestra juventud ha hecho historia en distintos momentos, antes del 2011 incluso. Y no puede ser que a quienes han impulsado las grandes transformaciones junto a las clases populares, los excluimos de la toma de decisiones que son claves para la construcción del presente y el futuro”

En esa misma línea, el diputado Leonardo Soto (PS) indicó que esta “es una norma que le hace mucha justicia a todos los jóvenes de nuestro país, porque se ganaron el derecho a participar en el proceso constituyente desde que fueron los impulsores y detonadores de los movimientos sociales que iniciaron el estallido social y nunca dejaron de impulsar el proceso y por supuesto, se ganaron el derecho a participar en esta decisión y en las que vengan(…) la nueva constitución debe surgir con la máxima legitimidad y con el mayor respaldo ciudadano y el plebiscito de salida tiene voto obligatorio, para dotar de legitimidad incuestionable a una constitución que va a ser redactada por los que resulten electos”

Apoyo juvenil

La iniciativa también fue respaldada por dirigentes vinculados al movimiento estudiantil. Valentina Miranda, ex vocera de la Cones y actual candidata a la Convención Constitucional, señaló que “es importante que las y los jóvenes que participaron durante este proceso histórico del salto al torniquete, tienen que ser partícipes del plebiscito de salida y este proceso constituyente (…) Somos sujetos de derecho y tenemos opinión política con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país”

La ex dirigenta de la Cones de la Región del Biobío, Leyconi Carrier, junto con expresar su apoyo a la iniciativa indicó que no se puede olvidar que “sin la movilización activa de miles de jóvenes que fueron capaces de despertar a todo un país y de estremecer los cimientos del modelo neoliberal, el proceso constituyente que actualmente estamos viendo no sería posible”