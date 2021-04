La instancia comenzó sus labores este martes por la noche, con vista a generar el Comando Nacional, el cual el PC aspira a que sea encabezado por una mujer. Lautaro Carmona coordinará el equipo. Afirmó que “desde ahora se trata de abrir todos los espacios para la autoconvocatoria a constituir comités de base a favor de la candidatura del compañero Daniel Jadue”. Llamó a las otras candidaturas presidenciales de la oposición a no actuar con arrogancia, estableció que nadie está pidiendo cheques en blanco y aseveró que los comunistas “insistiremos en una primaria de todos quienes tengamos una voluntad de un programa que supere el sistema neoliberal y abra paso a un proyecto democrático, y de respeto y apoyo a quien pase a segunda vuelta”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 27/04/2021. Se anunció la creación de una Secretaría Ejecutiva, dentro del Partido Comunista, en relación a la campaña presidencial de Daniel Jadue. ¿Cuál será la función de esa instancia?

Lo primero, es que estamos dando una señal organizativa frente a lo que ha establecido la opinión pública, la ciudadanía, distintas corrientes de opinión, de ubicar a Daniel Jadue en un liderazgo nacional con proyección presidencial. Estamos diciendo que el Partido Comunista tiene en sus filas a un liderazgo muy destacado y que no es restrictivo al Partido Comunista. Le pertenece a la izquierda, al mundo progresista, al pueblo.

La Secretaría Ejecutiva tiene como fin facilitar toda la disposición de la orgánica del PC y de las Juventudes Comunistas a esa candidatura. Es paritaria, tiene siete mujeres y siete hombres, incluye a la juventud, están todas las vinculaciones que garantizan que hasta el último confín de nuestra organización, estarán comprometidas las capacidades de las y los comunistas en un aporte sustantivo a una batalla democrática e histórica. Está la tarea de construir el Comando de la candidatura, dándole espacio a todos los sectores, desde el punto de vista político, social, etareo, territorial.

Lo habitual es que las y los candidatos tengan un Comando Nacional. ¿Esta Secretaría Ejecutiva no se toparía con ese Comando o cuando esté el Comando esa Secretaría dejaría de funcionar?

Lo preciso con lo que estaba explicando. La Secretaría Ejecutiva, constituida con cuadros nacionales del Partido Comunista, es la que está garantizando que se constituya un Comando amplio desde el punto de vista político, social, etareo, geográfico, de sectores de la sociedad. Constituido el Comando, que será al momento que Daniel se inscriba en una primaria, la Secretaría Ejecutiva pasa a ser la Secretaría del Comando. Un Comando que queremos que sea encabezado por una dirigencia no comunista, independiente o de otra tendencia que adhiera a la campaña de Daniel Jadue, ojalá que la encabece una mujer, una compañera, y que tendrá a su disposición esta Secretaría Ejecutiva para llevar adelante esta tarea que es bastante exigente y que tiene connotaciones históricas.

¿Quiénes integran ahora esta Secretaría Ejecutiva?

Nos vamos a constituir este martes por la noche, con la presencia de nuestro candidato. Son las compañeras Camila Vallejo, Karen Palma, Kemy Oyarzún, María Eugenia Puelma, Javiera Reyes, Soledad Concha y Daniela Serrano de la Juventud. Los compañeros Juan Andrés Lagos, Jorge Coulon, Fernando Carmona, Oscar Aroca, Alexis Cortés, Camilo Sánchez, presidente de las JJCC y quien habla, que coordina esta colectivo.

¿En qué pueden avanzar en este momento, ya que Daniel Jadue tiene ahora como prioridad la reelección como alcalde de Recoleta, falta la proclamación, el trámite en el Servicio Electoral?

Bueno, tenemos la convocatoria al desafío de la elección del 15 y 16 de mayo, elección de convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales. Desde ahora se trata de abrir todos los espacios para la autoconvocatoria a constituir comités de base a favor de la candidatura del compañero Daniel Jadue y para eso no hay que meterse en cosas burocráticas o formales, que no sea la autenticidad sobre las demandas que tiene la gente y las comunidades y las propuestas que levanta nuestra candidatura presidencial. Ahí hay un trabajo que puede avanzar en las bases sociales, el mundo sindical, territorial, de la cultura, de los derechos humanos, social, de los pueblos originarios. Ya vendrá el momento en que eso se coordine en el territorio comunal, provincial o por sector laboral. Ya cada una y cada uno puede tomar iniciativa en su población, en su barrio, en su territorio, en su sindicato, porque la candidatura de Daniel Jadue va a funcionar en cuanto a que la base social tome como propia esa candidatura. Nosotros esperamos que haya un aporte en contenidos, en organización y en expresión territorial. Ahora, conocida esta candidatura y esta convocatoria, comienzan a sumarse personalidades, figuras, de los mundos de los artistas, de la cultura, de los académicos, de los dirigentes sindicales, de muchos sectores, para hacerse parte de esta campaña.

Se dijo que en el Comando habrá personas independientes. ¿Se podrán sumar personas de otras fuerzas políticas y sociales?

Exactamente así es. Será un Comando que no entrará en contradicción con las militancias de cada una y cada uno que participe con legítimo derecho, y habrá independientes. Esto en la línea de que Daniel Jadue encabeza un proyecto de gobierno que vaya en la dirección de superar el modelo neoliberal, abrirle paso a una propuesta de gobierno que conquiste una democratización plena de la sociedad y establezca un nuevo modelo de desarrollo para potenciar al país en beneficio de toda la población y no solo de un grupo que se hace millonario hasta en medio de una pandemia.

Ni en el plano de quienes tienen una militancia partidista, ni en el plano de quienes tienen una pertenencia sindical y social, y menos en quienes tengan un pensamiento de izquierda o progresista, ni quienes con ese pensamiento son independientes, entra en contradicción con esta campaña, con este Comando, con esta fuerza y caminata de victoria que queremos establecer.

¿Quién va a redactar el programa de gobierno de Daniel Jadue? ¿El Partido Comunista, el Comando, alguna instancia convocada para eso?

El programa será el programa del pueblo. El Partido Comunista aportará, pero el programa será redactado por todos quienes, en forma activa, converjan en el espacio de la candidatura de Jadue. Ya hay aportes interesantes de gente autorizada en varias materias, ya se está trabajando, los nombres se conocerán en su momento, ahora con respeto a quienes están aportando tenemos prudencia, y en un momento diremos, esta es la gente que está aportando en la tarea programática. También habrá verdaderos cabildos territoriales y temáticos, para profundizar en el programa.

El fin de semana pasado el PC nominó a Daniel Jadue como candidato presidencial. Hoy se constituirá la Secretaría Ejecutiva de su candidatura. ¿Eso quiere decir que el PC entró en tierra derecha en cuanto a la campaña de Daniel Jadue?

Es que hubo, en primer lugar, un tema legal. La inscripción para primarias presidenciales tiene fecha de tope el 19 de mayo. La ley exige que sea un órgano de dirección nacional de un partido legalizado a nivel nacional el que resuelva eso, en este caso, el Partido Comunista. Pero la tarea y entrar en tierra derecha, esta batalla política democrática, está instalada hace mucho rato. Hay una lucha del movimiento popular que está exigiendo, hay una ciudadanía demandando. Esta instalación de liderazgo nacional y proyectarlo a cambiar las cosas en Chile, este liderazgo presidenciable, está hace mucho rato vinculado a una convocatoria, a un anuncio que ha hecho el movimiento popular durante estos últimos años y que se marcó con una fortaleza muy grande en octubre de 2019. Eso empezó hasta conquistar la dignidad y la democracia a plenitud, hasta conquistar derechos y una nueva Constitución y construir una sociedad con justicia social y con eje en la calidad de vida de nuestra gente.

Siguen los señalamientos, cuestionamientos y críticas de otras y otros candidatos a Daniel Jadue, se marca diferencias programáticas con él, se dice que tiene un techo, que no puede pedir un cheque en blanco…

Yo diría, primero, que Daniel Jadue no puede hacer nada que la mayoría ciudadana le exija o le permita. En segundo lugar, cuando algunos especulan en quién sería mejor en segunda vuelta, yo aplicaría un sentido de realidad básico, en cuanto a que sólo puede tener ese problema quien pase a segunda vuelta. Y si el que pasa a segunda vuelta no tendría el respaldo de la sumatoria que le daría la mayoría, hablo de la oposición, es que estoy estableciendo que habrá un sector opositor que no va activar sus votos y facilitaría que la derecha, que nos tiene instalado en esta tragedia crítica de país, siga gobernando, y ese sector tendría que hacerse cargo con nombre y apellido. Tercero, en cuanto a lo que dijo Heraldo Muñoz de que él no daría un cheque en blanco, eso es evidente, yo tampoco le voy a dar un cheque en blanco a él, ni le voy a pedir un cheque en blanco, porque la identidad que tiene la candidatura de Jadue es abierta, pública, probada y clara. Además, mucha de su propuesta está validada en una gestión, no en una oferta. Una gestión que ha tenido tal impacto que en otros territorios, en otros municipios, con sus realidades específicas, han establecido políticas parecidas.

Yo les pediría además, a esas vocerías, cierto respeto por la inteligencia y la sabiduría de nuestro pueblo. No se puede ser tan arrogante para no ver que el pueblo tiene una mirada con sentido crítico, que evalúa lo que está pasando, que sabe en qué país se vive, que sabe cuál ha sido el papel de cada político. Y es el pueblo el que puso a Daniel Jadue y su candidatura, no fue la decisión de un grupo o de un partido. Es una falta de respeto venir con una arrogancia de gabinete a decirle al pueblo qué es lo que debería ocurrir.

Se dice hasta el cansancio que el asunto de primarias generales o parciales entre las y los candidatos presidenciales es un escenario abierto. ¿Influirán decisivamente los resultados de la elección del 15 y 16 de mayo?

A nuestro juicio, la voluntad de primarias, más allá de lo que pase el 15 y el 16 de mayo, es lo que manifiesten las partes acerca de un programa que asuma las transformaciones, que le ponga la urgencia de las demandas del pueblo. Eso se hace exigible y se impone como un hecho obligado de la política. Lo segundo, es que todos asuman un básico de fair play en que están todos disponibles, en forma activa, a respaldar la candidatura que pase a segunda vuelta y/o que gane las primarias. Si es sobre la base de ese programa de transformaciones, y de debido respeto a quien gane, hay condiciones para una primaria.

No hemos sido nosotros los que nos hemos puesto a colocar tantas consideraciones para justificar la posibilidad de que no haya primarias. Eso se poner tantas consideraciones lo hizo el PPD (Partido por la Democracia) y la DC (Democracia Cristiana) y ellos tendrán que responder sobre eso. Nosotros, en todo caso, insistiremos en una primaria de todos quienes tengamos una voluntad de un programa que supere el sistema neoliberal y abra paso a un proyecto democrático, y de respeto y apoyo a quien pase a segunda vuelta. Haya una primaria, dos primarias, o se llegue a primera vuelta, nosotros apoyaremos a quien pase a segunda vuelta y tenga la representación para impedir que un nuevo gobierno de derecha, tan trágico como este, se concrete. Es un sentido de responsabilidad básico, histórico, de sentimiento democrático.