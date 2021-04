Así lo planteó la diputada Claudia Mix, del partido Comunes, quien además sostuvo la necesidad de “hacer responsable a quien ha empobrecido a la gente de este país, que hace posible que el 1% más rico siga haciéndose más rico todavía, y que obliga a las y los trabajadores a pagar los efectos de esta crisis, sea con sus ahorros previsionales, sus seguros de cesantía o la baja de sus sueldos”. Indicó que el miércoles próximo estaría listo el borrador para cursar el trámite.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 25/04/2021. La diputada del partido Comunes, Claudia Mix, aseveró que “tenemos una obligación política y ética de volver a ingresar esta acusación constitucional” en contra del Presidente Sebastián Piñera, para “hacer responsable a quien ha empobrecido a la gente de este país, que hace posible que el 1% más rico siga haciéndose más rico todavía, y que obliga a las y los trabajadores a pagar los efectos de esta crisis, sea con sus ahorros previsionales, sus seguros de cesantía o la baja de sus sueldos”.

La legisladora indicó que se está trabajando en el documento de la acusación y que probablemente el próximo miércoles esté listo para su revisión y darle curso, con el apoyo de la mayoría de las bancadas parlamentarias de la oposición. Claudia Mix precisó que esta medida seguirá aun si el mandatario envía otro proyecto para el tercer retiro del 10% desde las AFP.

Al participar en el programa “De domingo a domingo, sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, la diputada de Comunes expresó: “Puedo contarles que el viernes, después de despachar el proyecto del retiro, nos reunimos vía telemática diputadas y diputados de todos los partidos de oposición, incluso les puedo decir que había dos de la Democracia Cristiana, y estuvimos revisando los argumentos jurídicos, y todos los que estábamos ahí consideramos que el ingreso del requerimiento al Tribunal Constitucional por el tercer retiro, es una gota que rebalsa el vaso de un cúmulo de situaciones que es Presidente nefasto, el peor de la historia de Chile”.

En esa línea, Claudia Mix manifestó que “vamos a llegar hasta el final con esta acusación constitucional, aunque la terminen tramitando solo los partidos de Apruebo Dignidad, porque creemos que no es solo el tercer retiro, sino que es un Presidente que abandonó a un pueblo que está empobrecido -ahí están los datos de que dos millones y medio de personas que se denominaban de clase media pasaron a ser vulnerables-, que no cumplió con sus deberes. No está incluido ahora, pero no olvidamos la responsabilidad del Presidente en violaciones a los derechos humanos”.

La parlamentaria hizo ver que la concurrencia del gobierno al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el tercer retiro, “generó un malestar social explosivo, espontáneo de la gente, que salió a reclamar el derecho a retirar sus ahorros” y así “la consideración de la acusación constitucional se hizo más evidente”.

Aclaró que “hay quienes consideran que una acusación constitucional es casi un golpe de Estado, y eso no es así, porque está dentro de nuestra legislación y de nuestras atribuciones”. Por lo demás, añadió que “lo que sucedería, si sale adelante la acusación constitucional, es que por el período que queda tendría que ser electa o electo alguien por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, por tanto no queda un vacío”.

También la legisladora se refirió a las tensiones y problemas dentro del gobierno en torno a este tercer retiro -proyecto aprobado ya por el Parlamento- y señaló que “hemos sido todos testigos de las diferencias internas que tiene el Presidente dentro de su propia coalición”. “Se nota un quiebre al interior del gobierno, esa carta que publican varios ministros (diciendo que hubo acuerdo unánime en recurrir al TC), que nos parece extraña, que fue ventilar conflictos internos”.

Claudia Mix sostuvo que “yo creo que ellos están asustados por esta explosión espontánea de la ciudadanía, por lo que viene, y por la acusación constitucional que se va a producir. Y hay el temor de ver que Piñera se va quedando más solo, hay una tensión en el gobierno, y una desgobernabilidad evidente, hay muchas diferencias entre ellos”.