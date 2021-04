Guillermo Teillier, presidente de la colectividad, dijo que se trata de una Secretaría Ejecutiva que tendrá “la misión de preparar las condiciones logísticas para la candidatura, organizar la proclamación” y conformar este Comando Nacional amplio. Indicó que los comunistas “estamos trabajando porque Jadue llegue a la Presidencia de la República. Ese es nuestro propósito”. El dirigente planteó que su partido tiene la “voluntad de participar” en una primaria presidencial general de la oposición, pero precisó que es algo que “está por verse si será así” porque hay poco tiempo para un acuerdo. Además, reiteró que eso debe contemplar el compromiso de todos de apoyar en segunda vuelta a quien saque más votos en el campo opositor.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 25/04/2021. El Partido Comunista (PC) generó una Secretaría Ejecutiva que estará a cargo de todo el trabajo relacionado con la campaña del nominado candidato presidencial Daniel Jadue, y esa instancia será encabezada por el secretario general de la colectividad, Lautaro Carmona, y la diputada Camila Vallejo.

Así lo informó el presidente de la organización, Guillermo Teillier, quien explicó que esa Secretaría “tiene la misión de preparar las condiciones logísticas para la candidatura, organizar la proclamación y conformar este Comando amplio que seguramente comenzará a funcionar después de las elecciones del 15 y 16 de mayo”.

Precisó que “nosotros hemos dejado abierta la puerta a que a la proclamación y al Comando Nacional de la candidatura se sumen todas las fuerzas, personas y expresiones que nos han solicitado formar parte del apoyo a Daniel Jadue”. Precisó que “vamos a acoger a todos en igualdad de condiciones. Son fuerzas que están por transformaciones profundas, por cambiar el sistema neoliberal, por llegar a un proyecto de desarrollo y a un gobierno de carácter nacional que dé salida a la situación tan crítica que está viviendo el pueblo chileno”.

El timonel del PC aseveró que “estamos trabajando porque Jadue llegue a la Presidencia de la República. Ese es nuestro propósito”.

“Se abre una alternativa de cambios profundos”

Al participar en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, se le consultó el significado que tuvo nominar al alcalde de Recoleta como candidato presidencial del PC, a lo que respondió que “la candidatura de Daniel Jadue para nosotros es muy importante, en el Pleno (del Comité Central), la calificaron de ‘una oportunidad histórica que se abre’ de tener un militante del Partido Comunista tan bien posicionado en las encuestas y entre la ciudadanía”.

Dijo que con esa candidatura “se abre una alternativa de cambios profundos que pone en cuestión al modelo neoliberal y se plantea un nuevo proyecto de desarrollo para Chile. Eso no se había dado después de la dictadura una situación tan clara y definida como esta y con las posibilidades de competir. Eso es una importancia de fondo y concita la voluntad popular más allá de las filas del partido y donde hay un pensamiento común, que une, y que es esta demanda de terminar todos estos años de abuso, de explotación, de desigualdad profunda”.

Sobre el perfil de la candidatura del PC, Guillermo Teillier apuntó que “será de izquierda, pero va más allá de la izquierda”.

Explicó que “Chile Digno, por ejemplo, que es nuestro acuerdo con varias fuerzas, no es un conglomerado de izquierda, hay fuerzas que no son de izquierda, así que no encasillen esta candidatura. Incluso algunos dicen que es una candidatura de extrema izquierda, nos llevan más allá en encasillar, y nos tratan de decir que hay una izquierda democrática y una izquierda mala, que somos nosotros”.

Sostuvo que “el concepto de izquierda yo tendría cuidado de usarlo en esta elección, porque puede llamar a confusión. Nosotros somos un partido de izquierda, pero eso no significa que la candidatura de Jadue vaya a ser una candidatura solamente representativa de la izquierda, es una candidatura que va mucho más allá. Se trata de configurar una candidatura presidencial que represente en lo más profundo a todo el pueblo de Chile”.

“Jadue ha demostrado que puede crecer mucho más” en adhesión

En cuanto a los comentarios y análisis de que Daniel Jadue tiene un techo en la votación, el presidente del PC manifestó que “no creemos que exista un techo. Daniel Jadue ha demostrado que puede crecer mucho más”.

Agregó: “Eso de que tocó techo, son formas de descalificar la candidatura, yo preguntaría cuál de los otros (candidatos) está libre de tener un techo, pero Jadue está arriba y va a crecer más. En la medida que avance la campaña presidencial, en la medida que esté desplegado todo, indudablemente que puede significar un alza en las encuestas, y más adhesiones”.

El tema de las primarias y sus escenarios

En el programa en Radio Nuevo Mundo, Guillermo Teillier abordó el tema de las primarias presidenciales en la oposición, y si bien se mostró dispuesto a una primaria general, también advirtió que esa posibilidad se ve difícil.

“Hay conversaciones sobre las primarias, estamos en conversaciones con todas las fuerzas de la oposición, y puede que salga de ahí una primaria de toda la oposición. Estamos con la voluntad de participar si las cosas se dan así, pero está por verse si será así”, indicó. Luego dijo que “las intenciones de los partidos van a variar después de conocer los resultados del 15 y 16 de mayo”. “Cuál es la primaria que estará vigente cuando se conozcan los resultados de las próximas elecciones, no lo sabemos”, recalcó.

Planteó que “por lo demás, puede haber un pre acuerdo antes de las elecciones, pero eso puede cambiar después de las elecciones, por los resultados que haya. Por eso estamos preparados para momentos decisivos en que en cuestión de horas vamos a tener que tomar decisiones complejas”.

Luego apuntó que “lo que creo que no va a variar, es la voluntad de alguna manera de ponerse de acuerdo para competirle a la derecha y que el próximo gobierno no sea de derecha. El primer acuerdo para eso, es que si van dos o tres candidatos de oposición a primera vuelta, todos nos comprometamos en segunda vuelta a apoyar a aquel que saque más votos en la primera vuelta. Nosotros estamos de acuerdo en suscribir ese acuerdo, lo hemos manifestado en las reuniones y lo hemos dicho públicamente”.

El dirigente insistió en que “pensamos que para que exista una primaria tiene que existir afinidad programática y tiene que existir el compromiso de no traicionar el programa a mitad de un gobierno. Sería muy difícil que participemos de una primaria si partidos o sectores de esos partidos estamos buscando acuerdo, nos dicen, ‘ah, pero si gana Daniel Jadue no lo vamos a apoyar’. Eso dificulta las conversaciones y las posibilidades de acuerdo”.

Enfatizando, Teillier expresó: “¿Habrá condiciones para una primaria general? Creemos que sí, y ojalá se vaya despejando el camino. Pero no se ve fácil a estas alturas, cuando estamos encima de la inscripción a primarias. Por eso hemos hecho un llamado a quienes componen Chile Digno para que nos acompañen y vayamos juntos a la búsqueda de un acuerdo primaria general y si no, una primaria parcial. Miraríamos con buenos ojos tener una primaria en el marco de las fuerzas que componen Apruebo Dignidad (Partido Comunista, Frente Amplio, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Partido Igualdad) y que llevan adelante candidaturas a convencionales”.